Новый год под пальмой. Стало известно, куда отправятся россияне на зимних каникулах

Большинство россиян, которые приобрели зарубежные туры на период новогодних праздников, отправятся на курорты с теплым морем и пляжами. Об этом сообщила страховая компания «Согласие», которая ссылается на данные партнеров-туроператоров.

Так, российские туристы этой зимой решили встретить Новый 2025 год в странах Западной и Юго-Восточной Азии, а также в Африке. Самым популярным направлением в январские длинные выходные оказался Египет — на него пришлось 39% отдыхающих, следом за ним с небольшой разницей идут Объединенные Арабские Эмираты (34%). Чуть менее популярными в этом зимнем сезоне оказались Таиланд (16%) и Турция (7%).

Помимо указанных стран, интерес у путешественников вызвали Мальдивы, Китай, Куба, Шри-Ланка, Индия, а также круизы по Персидскому заливу.

Любой турист, выезжающий за границу, обязан иметь страховой полис. «Актуальные требования к страховому полису лучше уточнять в визовом центре или консульстве конкретного государства, в которое планируется поездка, поскольку требования различаются от страны к стране и могут меняться со временем. Так, по некоторым направлениям нужна строго страховка, оформленная за рубежом, другие принимают полисы любых российских страховщиков, а третьи — полисы российских компаний, не находящихся под санкциями, или аккредитованных при посольстве», — отмечает аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.