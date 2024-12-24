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Новый год под пальмой. Стало известно, куда отправятся россияне на зимних каникулах

Дата публикации: 24.12.2024 19:39
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Время прочтения: 1 минута
Новый год под пальмой. Стало известно, куда отправятся россияне на зимних каникулах
Автор
Данил Кляхин автор новостного контента Банки.ру
Источник
Banki.ru

Большинство россиян, которые приобрели зарубежные туры на период новогодних праздников, отправятся на курорты с теплым морем и пляжами. Об этом сообщила страховая компания «Согласие», которая ссылается на данные партнеров-туроператоров.

Так, российские туристы этой зимой решили встретить Новый 2025 год в странах Западной и Юго-Восточной Азии, а также в Африке. Самым популярным направлением в январские длинные выходные оказался Египет — на него пришлось 39% отдыхающих, следом за ним с небольшой разницей идут Объединенные Арабские Эмираты (34%). Чуть менее популярными в этом зимнем сезоне оказались Таиланд (16%) и Турция (7%).

Помимо указанных стран, интерес у путешественников вызвали Мальдивы, Китай, Куба, Шри-Ланка, Индия, а также круизы по Персидскому заливу.

Любой турист, выезжающий за границу, обязан иметь страховой полис. «Актуальные требования к страховому полису лучше уточнять в визовом центре или консульстве конкретного государства, в которое планируется поездка, поскольку требования различаются от страны к стране и могут меняться со временем. Так, по некоторым направлениям нужна строго страховка, оформленная за рубежом, другие принимают полисы любых российских страховщиков, а третьи — полисы российских компаний, не находящихся под санкциями, или аккредитованных при посольстве», — отмечает аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

Страховка для выезда за границу
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