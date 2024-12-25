ВТБ прогнозирует сохранение экстравысоких ставок

В следующем году тренд экстравысоких ставок продолжится, считает старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. Именно беспрецедентно высокий уровень ставок повлиял на структуру накоплений россиян.

Доля наличных рублей в сбережениях и текущих счетах, по данным банка, поступательно сокращается, в то время как количество открываемых вкладов и накопительных счетов стремительно растет.

«Объем привлеченных средств ВТБ увеличился за год более чем на 3 трлн рублей, мы росли вдвое быстрее рынка. В следующем году тренд экстравысоких ставок продолжится, и конкуренция между банками будет усиливаться», — заявил Брейтенбихер.

ВТБ планирует нарастить объем пассивов розничных клиентов до 13,3 трлн рублей к концу следующего года.

«Ожидаем, что многие клиенты захотят разместить свои средства уже сейчас, на пике ставок, чтобы за год нарастить накопления почти на четверть», — заключил Дмитрий Брейтенбихер.

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