Еще несколько банков снизили ставки по вкладам

Еще несколько банков начали снижать ставки по вкладам после того, как ЦБ сохранил ключевую ставку на прежнем уровне, — это Альфа-Банк, Банк Дом.РФ, ТКБ Банк и Инвестторгбанк.

Альфа-Банк изменил ставки по депозитам «Альфа-Вклад. Максимальный», «Альфа-Вклад. Новые деньги», «Альфа-Вклад без пополнения и снятия» в рублях и юанях, «Альфа-Вклад Пенсионный» и «Альфа-Вклад Пенсионный плюс». Снижение составило 0,41–3,26 п. п.

Банк Дом.РФ изменил ставки по вкладам «Мой Дом (без пополнения и снятия)» и «ДОМа лучше». В зависимости от срока снижение произошло на 0,6–2 п. п.

Банк ТКБ и Инвестторгбанк изменили ставки по сроку на один год по вкладам «Новые деньги», «Новый хит» и «Просто вклад» с пополнением 30 дней и выплатой процентов ежемесячно.

В пятницу Банк России принял решение оставить ключевую ставку на уровне 21% годовых. После этого Альфа-Банк понизил ставки по вкладам, такое решение приняли также Газпромбанк и Московский кредитный банк (МКБ).

Самые прибыльные* годовые вклады

Несмотря на снижение спроса, годовые депозиты продолжают оставаться одними из самых популярных у вкладчиков. Учитывая высокий интерес к вкладам данной срочности, главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич составил рейтинг топ-10 годовых вкладов, представленных на нашем сайте. Вот пять из них, которые можно оформить на Банки.ру:

* Условия по вкладам актуальны на 10 декабря 2024 года.