Финансист ответил, когда ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки

Банк России может перейти к смягчению ключевой ставки уже в феврале, считает профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко. По его мнению, сохранение показателя на уровне 21% на прошлой неделе может быть вызвано как макроэкономическими факторами, так и давлением сторонников смягчения.

Промышленники, по словам Гордиенко, требуют существенного снижения ключевой ставки, обосновывая это необходимостью дальнейшего развития экономики. Для этого необходимы дешевые кредиты.

«Однако объективности ради стоит отметить, что реальный сектор зависит не только от стоимости заемных средств. Есть немало других проблем — нехватка кадров, проблемы с логистикой машин и оборудования, а самое главное — затруднения с международными расчетами», — объясняет финансист «Прайму».

Эти проблемы также влияют на инфляцию, продолжает Гордиенко. Для достижения экономического роста России в долгосрочной перспективе их необходимо решить.

Ключевая ставка на уровне 21% может так и остаться максимальной. По мнению финансиста, если до февраля кредитование замедлится, а инфляция развернется по направлению к цели (4%), регулятор может пойти на смягчение денежно-кредитной политики. При этом возможно, что текущая ставка может быть заморожена как минимум до конца I квартала.

Пока ключевая ставка находится на высоком уровне, есть возможность открыть депозит на привлекательных условиях.

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