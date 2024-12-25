Какие налоги должны платить пенсионеры в 2025 году

Рассказали, на какие льготы могут рассчитывать пенсионеры в следующем году.

✉ «В этом году впервые заплатил налог по вкладу. Не ожидал. Хочется заранее подготовится к таким нововведениям. В 2025 году будут налоговые льготы для пенсионеров, которые имеют вклады и накопительные счета».

Все граждане, которые получают доход в России, обязаны уплачивать налог на свой доход. При этом социальные пособия, пенсии, стипендии, волонтерские выплаты, алименты, компенсации от работодателя (например, за медицинскую помощь) не облагаются платежами. Если пенсионеры владеют имуществом, то у них есть обязанность платить имущественные налоги (за квартиру, транспорт или землю).

С 2025 года вводится прогрессивная шкала налогообложения для физических лиц. Это актуально и для пенсионеров, которые работают или получают доход от аренды или инвестиций. Ставки НДФЛ будут варьироваться в зависимости от годового дохода:

13% — для дохода до 2,4 млн рублей;

15% — для дохода от 2,4 млн до 5 млн рублей;

18% — для дохода от 5 млн до 20 млн рублей;

20% — для дохода от 20 млн до 50 млн рублей;

22% — для дохода свыше 50 млн рублей.

Какие налоги платит работающий пенсионер

Пенсионер, который одновременно получает и пенсию, и зарплату, платит 13% НДФЛ (или больше, если его зарплата превышает 200 тысяч в месяц). Налоговым агентом выступает работодатель. В таком случае пенсионер, как и любой гражданин-налогоплательщик, имеет право на вычет.

Какие налоги платит самозанятый пенсионер

Если у пенсионера есть небольшое дело: продажа товаров собственного изготовления, оказание услуг, — то ему нужно оформить самозанятость и платить НПД.

Ставки налога на профессиональный доход: 4% — если доход получен от физических лиц, 6% — если доход поступил от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

При регистрации в качестве самозанятого пенсионеры получают единоразовый налоговый бонус в размере 10 000 рублей, который позволяет снизить ставку налога на 1% (до 3% и 5% соответственно) до исчерпания бонуса.

Налог — единственное, что платят самозанятые. На этом режиме налогообложения не нужно вносить страховые взносы, как это делают индивидуальные предприниматели.

Также самозанятые пенсионеры не обязаны подавать декларации. Налоговая служба автоматически рассчитывает сумму налога на основе данных, предоставленных через приложение «Мой налог».

Какие налоги платит пенсионер-рантье

В России многие покупают квартиру, чтобы на пенсии сдавать ее и иметь дополнительный доход. Сдача квартиры в аренду не делает пенсионера работающим, что позволяет ему сохранять право на индексацию пенсии и другие льготы для неработающих граждан. Но это влияет на общий доход пенсионера: если доход превысит установленный в регионе прожиточный минимум, то пенсионер может лишиться социальной надбавки к пенсии или субсидии на оплату коммунальных услуг.

В этом вопросе изменений в 2025 году не предвидится. Пенсионер-рантье платит два налога: на доход и на имущество.

Для уплаты налога можно выбрать режим самозанятости, упрощенную систему налогообложения для ИП, патент или платить НДФЛ.

Налог на доход физического лица имеет самую высокую ставку 13% (может и больше, если доход превышает 2,4 млн в год), зато уплаченный налог можно вернуть через вычет.

Профессиональный налог имеет самую низкую ставку — 4% (если квартиру сдают физическим лицам). Подойдет, если доход от аренды не превышает 2,4 млн в год.

Налог на упрощенной системе налогообложения — от 6%. Он подходит, если квартир несколько и годовой доход превышает 2,4 млн рублей.

Патентная система налогообложения подойдет, если в вашем регионе низкая стоимость патента: например, в Москве патент за квартиру площадью 60 метров в 2025 году будет стоить 82 тысячи рублей, а в Иваново — 6900.

Какие налоги платит пенсионер, который имеет капитал

Пенсионер-инвестор может иметь вклады или брокерский счет. Никаких налоговых льгот для этой категории в 2025 году не предусмотрено.

В 2024 году впервые граждане платили налог с дохода по вкладам. В следующем году налог сохраняется. Его обязаны платить в том числе пенсионеры по ставке 13% на доходы до 2,4 млн в год и 15% на суммы свыше этой отметки.

Размер дохода, который не облагается этим налогом, рассчитывается таким образом: 1 млн * размер ключевой ставки. Сейчас размер ставки 21%, значит, размер лимита в 2025 году — 210 000 (может увеличиться, если ставка вырастет). Значит, если пенсионер получил за 2025 доход выше этой суммы, то он должен будет заплатить налог.

Дивиденды и доходы от продажи ценных бумаг облагаются налогом по ставке 13% (или больше, если годовой доход выше 2,4 млн рублей).

Какие налоги платит пенсионер с машиной

Пенсионеры, владеющие транспортными средствами (автомобили, мотоциклы и т. д.), обязаны уплачивать транспортный налог. Получение пенсии не освобождает от этого обязательства, но некоторые регионы дают льготы. Например, в некоторых областях пенсионеры могут быть освобождены от уплаты налога за одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 л. с.



Полностью освобождены от уплаты транспортного налога участники и инвалиды Великой Отечественной войны, герои Советского Союза и России, а также инвалиды I и II групп. Это освобождение также распространяется на одно транспортное средство.

Какие налоги платит пенсионер, имеющий недвижимость

Пенсионеры могут не платить налог на землю за участок площадью до 600 квадратных метров. Если больше шести соток, то налог будет начислен только на превышающую площадь. Например, если у вас участок 10 соток, то вы заплатите только за четыре сотки.

Также они освобождаются от уплаты имущественного налога за один объект определенного вида (дом, комната, гараж, квартира). Если в собственности находятся два объекта одного типа, можно самостоятельно выбрать, за какой из них не вносить налог.