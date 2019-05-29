Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг российских банков за апрель 2019 года.
Лидерами рейтинга по качественному показателю МедиаИндекс в апреле стали Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк.
Сбербанк занял первую позицию благодаря следующим сообщениям СМИ:
- СМИ сообщали, что Сбербанк станет владельцем 46,5% интернет-бизнеса Rambler Group Александра Мамута. В рамках сделки структуры госбанка инвестируют в онлайн-активы до 11 млрд руб. и получат три места в совете директоров компании.
- Сбербанк опроверг слухи о масштабных ограничениях приема купюр в банкоматах. По сообщению пресс-службы, никаких масштабных отключений каких-либо номиналов в сети Сбербанка нет, а банкоматы надежно защищены. При этом Сбербанк регулярно проводит работы по модернизации устройств в соответствии с требованиями Банка России.
- Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак "Сбер". Как следует из данных СПАРК, заявка была подана еще в октябре 2018 года, знак зарегистрирован 8 апреля.
ВТБ на втором месте, СМИ сообщали:
- ВТБ с 29 апреля снизил ставку по ипотеке с государственной поддержкой до 5% годовых для семей с детьми.
- Банк ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Чеченской Республикой в сфере разработки и реализации значимых проектов внедрения современных банковских технологий.
- СМИ сообщали, что новыми собственниками московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" станут ВТБ и Фонд поддержки национального спорта, культуры и образования бизнесмена Аркадия Ротенберга. Данное решение было принято на совете директоров команды.
Альфа-Банкна третьей позиции в медиарейтинге:
- СМИ сообщали, что "Яндекс" совместно с Альфа-Банком и Тинькофф Банком выпустит кобрендовые карты, позволяющие пользователям получать кэшбэк на его сервисы.
- Совет директоров Альфа-Банка утвердил стратегию развития банка на 2019-2021 гг.
Самые заметные перемещения в рейтинге:
Банк Русский Стандарт (+14)
- Международные платежные системы обяжут российские банки выпускать только карты с функцией бесконтактной оплаты: Visa уже в этом апреле, Mastercard — через два года. Соответствующие требования содержатся в сообщениях, которые получили кредитные организации. В Альфа-банке, Райффайзенбанке и банке "Русский стандарт" сообщили, что знакомы с этими предписаниями.
Алмазэргиэнбанк (+11)
- Якутские СМИ сообщали о начале выпуска Алмазэргиэнбанком газеты для клиентов "Школа АЭБ", а также о запуске банком в преддверии Первомая нового сезонного вклада "МИР! ТРУД! МАЙ!".
БМ-Банк (+25)
- Прокуратура Цюриха открыла уголовное дело в отношении бывшего главы Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Истцом по делу выступил БМ-банк, ныне входящий в структуру ВТБ. Кредитная организация требует взыскать с предпринимателя 15 миллиардов рублей, часть из которых бизнесмен, по данным банка, держит на своих швейцарских счетах.
Запсибкомбанк (+11)
- Совет директоров Запсибкомбанка принял решение об избрании своим председателем бывшего президента банка, депутата Тюменской облдумы Дмитрия Горицкого.
ОТП банк (+8)
СМИ сообщали, что несколько банков объявили о коррекции ставок по вкладам. В их числе оказался и ОТП-банк.
Банки (new), которые вошли в медиарейтинг в апреле, но не были представлены в ТОП-50 в предыдущем месяце (с указанием заметных событий, которые освещали СМИ):
Азиатско-Тихоокеанский Банк (25 место)
- СМИ сообщали, что АТБ запустил новый сервис на сайте банка.
Банк "Ренессанс Кредит" (36 место)
- Начальник управления статистического анализа банка "Ренессанс кредит" Сергей Афанасьев прокомментировал предупреждения банков о рисках при увеличении лимитов бесконтактной оплаты по картам Visa без введения пин-кода. По его словам, согласно исследованиям банка "Ренессанс кредит", доля мошеннических операций с бесконтактной оплатой в общем объеме незначительная, и потому даже утроение суммы платежа не потребует от банка существенных сумм компенсации хищений.
Фондсервисбанк (38 место)
- Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подписал документ о преобразовании Фондсервисбанка в Роскосмосбанк. СМИ сообщали, что компания будет выполнять функции казначейства и контролировать всю контрактно-договорную работу предприятий ракетно-космической области.
РГС Банк (40 место)
- Глава банка "Открытие" и глава совета директоров Росгосстрах банка Михаил Задорнов на пресс-конференции заявил, что банк "Открытие" отказался от идеи присоединять Росгосстрах банк, который в итоге сфокусируется на автокредитовании, где планирует стать лидером рынка.
Транскапиталбанк (43 место)
- Замдиректора дирекции карточного, депозитного и электронного бизнеса банка ТКБ Иван Ивкин выразил мнение, что предписание для банков международных платежных систем Visa и MasterCard по выпуску с определенной даты только бесконтактных карт затронет в первую очередь небольшие кредитные организации, так как лидеры рынка давно выпускают только бесконтактные карты.
КИВИ Банк (49 место)
- СМИ сообщали, что в системе быстрых платежей (СБП) Центробанка может появиться функция денежных переводов за границу. В ЦБ подтвердили, что намерены рассмотреть вопрос выхода СБП в другие страны. СМИ отметили, что в настоящее время в системе быстрых платежей работает 12 банков, среди которых и Киви Банк.
Основой для построения рейтинга стал МедиаИндекс*.
ТОП-50 банков:
Место в рейтинге
Перемещение
за месяц
Банк
МедиаИндекс
1
0
Сбербанк России
197 358,7
2
0
ВТБ
121 565,3
3
0
Альфа-Банк
45 742,6
4
0
Промсвязьбанк
37 134,6
5
0
Газпромбанк
35 748,3
6
+5
Банк "ФК Открытие"
27 465,1
7
0
Россельхозбанк
24 682,1
8
-2
Райффайзенбанк
22 286,1
9
0
Московский кредитный банк
17 793,6
10
+3
БКС Премьер
16 304,5
11
-1
Тинькофф Банк
13 349,7
12
-4
Банк Уралсиб
13 070,4
13
-1
Росбанк
12 229,3
14
0
Совкомбанк
11 165,1
15
+3
Банк "Ак Барс"
9 471,2
16
+14
Банк Русский Стандарт
6 808,1
17
-2
Почта Банк
6 779,9
18
+5
Банк "ДОМ.РФ"
6 147,5
19
-3
Citi
6 026,0
20
+2
Российский национальный коммерческий банк
5 821,7
21
0
Банк "Санкт-Петербург"
5 243,7
22
+11
Алмазэргиэнбанк
5 176,5
23
+3
Банк "Возрождение"
4 610,8
24
+25
БМ-Банк
4 209,5
25
new
Азиатско-Тихоокеанский Банк
3 910,7
26
-1
Уральский банк реконструкции и развития
3 773,1
27
-8
АБ "Россия"
3 733,4
28
+11
Запсибкомбанк
3 682,2
29
-9
Банк "Траст"
3 659,4
30
-3
СМП Банк
3 585,4
31
-3
СКБ-банк
3 424,8
32
-8
Абсолют Банк
3 182,5
33
-16
ЮниКредит Банк
3 178,0
34
+1
Локо-Банк
2 827,1
35
+5
МТС Банк
2 669,7
36
new
Банк "Ренессанс Кредит"
2 577,1
37
-3
Нордеа Банк
2 343,4
38
new
Фондсервисбанк
2 286,8
39
+8
ОТП банк
2 275,2
40
new
РГС Банк
2 271,7
41
-4
МСП Банк
2 176,6
42
-13
Банк "Центр-инвест"
1 916,4
43
new
Транскапиталбанк
1 885,6
44
-8
ХКФ Банк
1 782,0
45
-3
Банк "Кубань Кредит"
1 710,6
46
-5
Примсоцбанк
1 702,2
47
-15
Связь-Банк
1 588,3
48
-4
Банк "ДельтаКредит"
1 576,3
49
new
КИВИ Банк
1 489,9
50
-12
Рокетбанк
1 402,1
*МедиаИндексотражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.
Методика:
1. В рейтинге участвовали банки, работающие на территории РФ.
2. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 50 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.
3. Данные для рейтинга рассчитаны 16.05.2019.
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