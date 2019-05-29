Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг российских банков за апрель 2019 года.

Лидерами рейтинга по качественному показателю МедиаИндекс в апреле стали Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк.

Сбербанк занял первую позицию благодаря следующим сообщениям СМИ:

- СМИ сообщали, что Сбербанк станет владельцем 46,5% интернет-бизнеса Rambler Group Александра Мамута. В рамках сделки структуры госбанка инвестируют в онлайн-активы до 11 млрд руб. и получат три места в совете директоров компании.

- Сбербанк опроверг слухи о масштабных ограничениях приема купюр в банкоматах. По сообщению пресс-службы, никаких масштабных отключений каких-либо номиналов в сети Сбербанка нет, а банкоматы надежно защищены. При этом Сбербанк регулярно проводит работы по модернизации устройств в соответствии с требованиями Банка России.

- Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак "Сбер". Как следует из данных СПАРК, заявка была подана еще в октябре 2018 года, знак зарегистрирован 8 апреля.

ВТБ на втором месте, СМИ сообщали:

- ВТБ с 29 апреля снизил ставку по ипотеке с государственной поддержкой до 5% годовых для семей с детьми.

- Банк ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Чеченской Республикой в сфере разработки и реализации значимых проектов внедрения современных банковских технологий.

- СМИ сообщали, что новыми собственниками московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" станут ВТБ и Фонд поддержки национального спорта, культуры и образования бизнесмена Аркадия Ротенберга. Данное решение было принято на совете директоров команды.

Альфа-Банкна третьей позиции в медиарейтинге:

- СМИ сообщали, что "Яндекс" совместно с Альфа-Банком и Тинькофф Банком выпустит кобрендовые карты, позволяющие пользователям получать кэшбэк на его сервисы.

- Совет директоров Альфа-Банка утвердил стратегию развития банка на 2019-2021 гг.

Самые заметные перемещения в рейтинге:

Банк Русский Стандарт (+14)

- Международные платежные системы обяжут российские банки выпускать только карты с функцией бесконтактной оплаты: Visa уже в этом апреле, Mastercard — через два года. Соответствующие требования содержатся в сообщениях, которые получили кредитные организации. В Альфа-банке, Райффайзенбанке и банке "Русский стандарт" сообщили, что знакомы с этими предписаниями.

Алмазэргиэнбанк (+11)

- Якутские СМИ сообщали о начале выпуска Алмазэргиэнбанком газеты для клиентов "Школа АЭБ", а также о запуске банком в преддверии Первомая нового сезонного вклада "МИР! ТРУД! МАЙ!".

БМ-Банк (+25)

- Прокуратура Цюриха открыла уголовное дело в отношении бывшего главы Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Истцом по делу выступил БМ-банк, ныне входящий в структуру ВТБ. Кредитная организация требует взыскать с предпринимателя 15 миллиардов рублей, часть из которых бизнесмен, по данным банка, держит на своих швейцарских счетах.

Запсибкомбанк (+11)

- Совет директоров Запсибкомбанка принял решение об избрании своим председателем бывшего президента банка, депутата Тюменской облдумы Дмитрия Горицкого.

ОТП банк (+8)

СМИ сообщали, что несколько банков объявили о коррекции ставок по вкладам. В их числе оказался и ОТП-банк.

Банки (new), которые вошли в медиарейтинг в апреле, но не были представлены в ТОП-50 в предыдущем месяце (с указанием заметных событий, которые освещали СМИ):

Азиатско-Тихоокеанский Банк (25 место)

- СМИ сообщали, что АТБ запустил новый сервис на сайте банка.

Банк "Ренессанс Кредит" (36 место)

- Начальник управления статистического анализа банка "Ренессанс кредит" Сергей Афанасьев прокомментировал предупреждения банков о рисках при увеличении лимитов бесконтактной оплаты по картам Visa без введения пин-кода. По его словам, согласно исследованиям банка "Ренессанс кредит", доля мошеннических операций с бесконтактной оплатой в общем объеме незначительная, и потому даже утроение суммы платежа не потребует от банка существенных сумм компенсации хищений.

Фондсервисбанк (38 место)

- Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подписал документ о преобразовании Фондсервисбанка в Роскосмосбанк. СМИ сообщали, что компания будет выполнять функции казначейства и контролировать всю контрактно-договорную работу предприятий ракетно-космической области.

РГС Банк (40 место)

- Глава банка "Открытие" и глава совета директоров Росгосстрах банка Михаил Задорнов на пресс-конференции заявил, что банк "Открытие" отказался от идеи присоединять Росгосстрах банк, который в итоге сфокусируется на автокредитовании, где планирует стать лидером рынка.

Транскапиталбанк (43 место)

- Замдиректора дирекции карточного, депозитного и электронного бизнеса банка ТКБ Иван Ивкин выразил мнение, что предписание для банков международных платежных систем Visa и MasterCard по выпуску с определенной даты только бесконтактных карт затронет в первую очередь небольшие кредитные организации, так как лидеры рынка давно выпускают только бесконтактные карты.

КИВИ Банк (49 место)

- СМИ сообщали, что в системе быстрых платежей (СБП) Центробанка может появиться функция денежных переводов за границу. В ЦБ подтвердили, что намерены рассмотреть вопрос выхода СБП в другие страны. СМИ отметили, что в настоящее время в системе быстрых платежей работает 12 банков, среди которых и Киви Банк.

Основой для построения рейтинга стал МедиаИндекс*.

ТОП-50 банков:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Банк МедиаИндекс 1 0 Сбербанк России 197 358,7 2 0 ВТБ 121 565,3 3 0 Альфа-Банк 45 742,6 4 0 Промсвязьбанк 37 134,6 5 0 Газпромбанк 35 748,3 6 +5 Банк "ФК Открытие" 27 465,1 7 0 Россельхозбанк 24 682,1 8 -2 Райффайзенбанк 22 286,1 9 0 Московский кредитный банк 17 793,6 10 +3 БКС Премьер 16 304,5 11 -1 Тинькофф Банк 13 349,7 12 -4 Банк Уралсиб 13 070,4 13 -1 Росбанк 12 229,3 14 0 Совкомбанк 11 165,1 15 +3 Банк "Ак Барс" 9 471,2 16 +14 Банк Русский Стандарт 6 808,1 17 -2 Почта Банк 6 779,9 18 +5 Банк "ДОМ.РФ" 6 147,5 19 -3 Citi 6 026,0 20 +2 Российский национальный коммерческий банк 5 821,7 21 0 Банк "Санкт-Петербург" 5 243,7 22 +11 Алмазэргиэнбанк 5 176,5 23 +3 Банк "Возрождение" 4 610,8 24 +25 БМ-Банк 4 209,5 25 new Азиатско-Тихоокеанский Банк 3 910,7 26 -1 Уральский банк реконструкции и развития 3 773,1 27 -8 АБ "Россия" 3 733,4 28 +11 Запсибкомбанк 3 682,2 29 -9 Банк "Траст" 3 659,4 30 -3 СМП Банк 3 585,4 31 -3 СКБ-банк 3 424,8 32 -8 Абсолют Банк 3 182,5 33 -16 ЮниКредит Банк 3 178,0 34 +1 Локо-Банк 2 827,1 35 +5 МТС Банк 2 669,7 36 new Банк "Ренессанс Кредит" 2 577,1 37 -3 Нордеа Банк 2 343,4 38 new Фондсервисбанк 2 286,8 39 +8 ОТП банк 2 275,2 40 new РГС Банк 2 271,7 41 -4 МСП Банк 2 176,6 42 -13 Банк "Центр-инвест" 1 916,4 43 new Транскапиталбанк 1 885,6 44 -8 ХКФ Банк 1 782,0 45 -3 Банк "Кубань Кредит" 1 710,6 46 -5 Примсоцбанк 1 702,2 47 -15 Связь-Банк 1 588,3 48 -4 Банк "ДельтаКредит" 1 576,3 49 new КИВИ Банк 1 489,9 50 -12 Рокетбанк 1 402,1

*МедиаИндексотражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.

Методика:

1. В рейтинге участвовали банки, работающие на территории РФ.

2. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 50 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

3. Данные для рейтинга рассчитаны 16.05.2019.

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