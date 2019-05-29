Компания «Медиалогия» специально для Banki.ru составила медиарейтинг российских банков за апрель 2019 года.

Лидерами рейтинга по качественному показателю МедиаИндекс в апреле стали Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк.

Сбербанк занял первую позицию благодаря следующим сообщениям СМИ:

- СМИ сообщали, что Сбербанк станет владельцем 46,5% интернет-бизнеса Rambler Group Александра Мамута. В рамках сделки структуры госбанка инвестируют в онлайн-активы до 11 млрд руб. и получат три места в совете директоров компании.

- Сбербанк опроверг слухи о масштабных ограничениях приема купюр в банкоматах. По сообщению пресс-службы, никаких масштабных отключений каких-либо номиналов в сети Сбербанка нет, а банкоматы надежно защищены. При этом Сбербанк регулярно проводит работы по модернизации устройств в соответствии с требованиями Банка России.

- Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак "Сбер". Как следует из данных СПАРК, заявка была подана еще в октябре 2018 года, знак зарегистрирован 8 апреля.

ВТБ на втором месте, СМИ сообщали:

- ВТБ с 29 апреля снизил ставку по ипотеке с государственной поддержкой до 5% годовых для семей с детьми.

- Банк ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Чеченской Республикой в сфере разработки и реализации значимых проектов внедрения современных банковских технологий.

- СМИ сообщали, что новыми собственниками московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" станут ВТБ и Фонд поддержки национального спорта, культуры и образования бизнесмена Аркадия Ротенберга. Данное решение было принято на совете директоров команды.

Альфа-Банкна третьей позиции в медиарейтинге:

- СМИ сообщали, что "Яндекс" совместно с Альфа-Банком и Тинькофф Банком выпустит кобрендовые карты, позволяющие пользователям получать кэшбэк на его сервисы.

- Совет директоров Альфа-Банка утвердил стратегию развития банка на 2019-2021 гг.

Самые заметные перемещения в рейтинге:

Банк Русский Стандарт (+14)

- Международные платежные системы обяжут российские банки выпускать только карты с функцией бесконтактной оплаты: Visa уже в этом апреле, Mastercard — через два года. Соответствующие требования содержатся в сообщениях, которые получили кредитные организации. В Альфа-банке, Райффайзенбанке и банке "Русский стандарт" сообщили, что знакомы с этими предписаниями.

Алмазэргиэнбанк (+11)

- Якутские СМИ сообщали о начале выпуска Алмазэргиэнбанком газеты для клиентов "Школа АЭБ", а также о запуске банком в преддверии Первомая нового сезонного вклада "МИР! ТРУД! МАЙ!".

БМ-Банк (+25)

- Прокуратура Цюриха открыла уголовное дело в отношении бывшего главы Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Истцом по делу выступил БМ-банк, ныне входящий в структуру ВТБ. Кредитная организация требует взыскать с предпринимателя 15 миллиардов рублей, часть из которых бизнесмен, по данным банка, держит на своих швейцарских счетах.

Запсибкомбанк (+11)

- Совет директоров Запсибкомбанка принял решение об избрании своим председателем бывшего президента банка, депутата Тюменской облдумы Дмитрия Горицкого.

ОТП банк (+8)

СМИ сообщали, что несколько банков объявили о коррекции ставок по вкладам. В их числе оказался и ОТП-банк.

Банки (new), которые вошли в медиарейтинг в апреле, но не были представлены в ТОП-50 в предыдущем месяце (с указанием заметных событий, которые освещали СМИ):

Азиатско-Тихоокеанский Банк (25 место)

- СМИ сообщали, что АТБ запустил новый сервис на сайте банка.

Банк "Ренессанс Кредит" (36 место)

- Начальник управления статистического анализа банка "Ренессанс кредит" Сергей Афанасьев прокомментировал предупреждения банков о рисках при увеличении лимитов бесконтактной оплаты по картам Visa без введения пин-кода. По его словам, согласно исследованиям банка "Ренессанс кредит", доля мошеннических операций с бесконтактной оплатой в общем объеме незначительная, и потому даже утроение суммы платежа не потребует от банка существенных сумм компенсации хищений.

Фондсервисбанк (38 место)

- Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подписал документ о преобразовании Фондсервисбанка в Роскосмосбанк. СМИ сообщали, что компания будет выполнять функции казначейства и контролировать всю контрактно-договорную работу предприятий ракетно-космической области.

РГС Банк (40 место)

- Глава банка "Открытие" и глава совета директоров Росгосстрах банка Михаил Задорнов на пресс-конференции заявил, что банк "Открытие" отказался от идеи присоединять Росгосстрах банк, который в итоге сфокусируется на автокредитовании, где планирует стать лидером рынка.

Транскапиталбанк (43 место)

- Замдиректора дирекции карточного, депозитного и электронного бизнеса банка ТКБ Иван Ивкин выразил мнение, что предписание для банков международных платежных систем Visa и MasterCard по выпуску с определенной даты только бесконтактных карт затронет в первую очередь небольшие кредитные организации, так как лидеры рынка давно выпускают только бесконтактные карты.

КИВИ Банк (49 место)

- СМИ сообщали, что в системе быстрых платежей (СБП) Центробанка может появиться функция денежных переводов за границу. В ЦБ подтвердили, что намерены рассмотреть вопрос выхода СБП в другие страны. СМИ отметили, что в настоящее время в системе быстрых платежей работает 12 банков, среди которых и Киви Банк.

Основой для построения рейтинга стал МедиаИндекс*.

ТОП-50 банков:

Место в рейтинге

Перемещение

за месяц

Банк

МедиаИндекс

1

0

Сбербанк России

197 358,7

2

0

ВТБ

121 565,3

3

0

Альфа-Банк

45 742,6

4

0

Промсвязьбанк

37 134,6

5

0

Газпромбанк

35 748,3

6

+5

Банк "ФК Открытие"

27 465,1

7

0

Россельхозбанк

24 682,1

8

-2

Райффайзенбанк

22 286,1

9

0

Московский кредитный банк

17 793,6

10

+3

БКС Премьер

16 304,5

11

-1

Тинькофф Банк

13 349,7

12

-4

Банк Уралсиб

13 070,4

13

-1

Росбанк

12 229,3

14

0

Совкомбанк

11 165,1

15

+3

Банк "Ак Барс"

9 471,2

16

+14

Банк Русский Стандарт

6 808,1

17

-2

Почта Банк

6 779,9

18

+5

Банк "ДОМ.РФ"

6 147,5

19

-3

Citi

6 026,0

20

+2

Российский национальный коммерческий банк

5 821,7

21

0

Банк "Санкт-Петербург"

5 243,7

22

+11

Алмазэргиэнбанк

5 176,5

23

+3

Банк "Возрождение"

4 610,8

24

+25

БМ-Банк

4 209,5

25

new

Азиатско-Тихоокеанский Банк

3 910,7

26

-1

Уральский банк реконструкции и развития

3 773,1

27

-8

АБ "Россия"

3 733,4

28

+11

Запсибкомбанк

3 682,2

29

-9

Банк "Траст"

3 659,4

30

-3

СМП Банк

3 585,4

31

-3

СКБ-банк

3 424,8

32

-8

Абсолют Банк

3 182,5

33

-16

ЮниКредит Банк

3 178,0

34

+1

Локо-Банк

2 827,1

35

+5

МТС Банк

2 669,7

36

new

Банк "Ренессанс Кредит"

2 577,1

37

-3

Нордеа Банк

2 343,4

38

new

Фондсервисбанк

2 286,8

39

+8

ОТП банк

2 275,2

40

new

РГС Банк

2 271,7

41

-4

МСП Банк

2 176,6

42

-13

Банк "Центр-инвест"

1 916,4

43

new

Транскапиталбанк

1 885,6

44

-8

ХКФ Банк

1 782,0

45

-3

Банк "Кубань Кредит"

1 710,6

46

-5

Примсоцбанк

1 702,2

47

-15

Связь-Банк

1 588,3

48

-4

Банк "ДельтаКредит"

1 576,3

49

new

КИВИ Банк

1 489,9

50

-12

Рокетбанк

1 402,1

*МедиаИндексотражает не только количественное, но и качественное присутствие компании в информационном поле. МедиаИндекс зависит от влиятельности СМИ, заметности сообщения, яркости упоминания объекта, цитирования, конфликтности, характера упоминания в СМИ и других параметров.

Методика:

1. В рейтинге участвовали банки, работающие на территории РФ.

2. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 50 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.

3. Данные для рейтинга рассчитаны 16.05.2019.

При полном или частичном использовании, воспроизведении материала в СМИ должна быть указана ссылка на компанию «Медиалогия».