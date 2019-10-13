На первый взгляд, мейджорам банковской индустрии привлечение средств должно обходиться гораздо дешевле, чем «планктону». Однако реальность устроена сложнее.

Самую низкую стоимость рублевых ресурсов демонстрируют небольшие и совсем микроскопические банки (рис. 1).

Не менее любопытная картина вырисовывается при ранжировании банков не по размеру активов, а по величине эффективной ставки привлечения ими рублевых ресурсов. В построенном рэнкинге Сбербанк оказывается по соседству с банками, чьи активы не превышают нескольких десятков миллиардов рублей, а среди 50 имен в его «хвосте» напрасно искать системно значимые госбанки и крупные «дочки» иностранных банков.







Рис. 1. Средняя эффективная процентная ставка рублевого привлечения в первом полугодии 2019 года



Перечень банков, занявших верхние 50 позиций нашего рэнкинга, весьма пестр. В нем присутствуют две кредитные организации из категории «крупнейших» («Промсвязь», МКБ), а также на удивление много банков, принадлежащих известным зарубежным компаниям и банковским группам (ИНГ, Тойота Банк, РН Банк).



По всей видимости, небольшим банкам (в первую очередь не входящим в систему страхования вкладов) дешевизну ресурсной базы обеспечивают связанные компании, размещающие средства под нерыночные ставки или вовсе бесплатно. В то же время эффективная ставка привлечения сравнительно крупного банка «Авангард» (2,9%) выглядит явной аномалией, особенно на фоне стоимости денег для Сбербанка (4,6%) и Альфа-Банка (5,1%).





Рис. 2. Стоимость рублевого привлечения крупных банков в первом полугодии 2019 года



Если отдельно ранжировать эффективные ставки привлечения 50 крупнейших банков, то выясняется, что системно значимые кредитные организации распределены по рэнкингу практически равномерно, а не тяготеют к его нижним строчкам (рис. 2). Еще один интересный факт: по средней стоимости привлечения денег ретейлеры в топ-50 не слишком опережают другие банки. Вероятно, это связано как с конъюнктурными, так и с регуляторными факторами. Структура процентных ставок за десятилетие немало изменилась, и розничные вклады, пожалуй, уже не выглядят дорогим источником фондирования банков. В частности, средняя ставка по депозитам граждан срочностью менее года, до 2014 года заметно превышавшая безрисковую доходность, теперь находится ниже нее (рис. 3). Слегка упрощая, можно сказать, что большинству банков средства населения достаются даже дешевле, чем деньги инвесторов — Минфину.





Рис. 3. Безрисковая доходность и ставка по вкладам физлиц



Топ-10 банков по величине эффективной процентной ставки привлечения рублевых средств в первом полугодии 2019 года

Наименование банка Ставка ЮМК Банк 11,4% Великие Луки Банк 8,9% Сетелем Банк 8,8% Оней Банк 8,7% Промсвязьбанк 8,7% ВУЗ-Банк 8,6% Финанс Бизнес Банк 8,4% Икано Банк 8,4% Нокссбанк 8,2% РН Банк 8,2%

Как мы считали

Эффективная процентная ставка привлечения банком денежных ресурсов оценивалась как отношение его процентных расходов за расчетный период к среднему остатку привлеченных средств, приведенное к годовому базису. При этом средства в расчетах в состав привлеченных ресурсов не включались. Процентные расходы определялись по данным отчета о финансовых результатах, средние остатки — на основе показателей оборотно-сальдовых ведомостей.

За активы банка принималась сумма остатков по активным счетам (исключая счета по учету межфилиальных расчетов и расходов), которая уменьшалась на величину резервов под обесценение и начисленную амортизацию.

Рэнкинг.xls



Алексей НЕЧАЕВ, Рустам ШИХАХМЕДОВ, Андрей ПАХМУТОВ