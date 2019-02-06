Обслуживание карты Тип карты

Visa Classic Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (payWave) Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay / Garmin Pay Использование собственных средств возможно Выпуск и годовое обслуживание 275 ₽ со 2-го года: 300 руб. 25 руб. ежемесячно со второго месяца обслуживания Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 500 000 руб. в месяц, свыше - 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ

1,5%, мин. 100 руб. - за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ

1,5%, мин. 100 руб. - за пределами РФ Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах банка - 500 000 руб. в месяц, свыше - 0,5% от суммы превышения Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу ЦБ РФ+1% от суммы;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;

неустойка за пользование несанкционированным овердрафтом - 36% годовых Условия кредитования Размер кредитного лимита устанавливается индивидуально от 5 000 ₽ Льготный период до 50 дней действует на: операции оплаты товаров и услуг Проценты в течение льготного периода 0% Проценты за кредит 19% Погашение кредита

10% от суммы основного долга + начисленные проценты минимальный ежемесячный платеж:10% от суммы основного долга Требования и документы Возраст для мужчин: от 21 до 60 лет

для женщин: от 21 до 55 лет Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев Экспертиза Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка. Плюсы бесплатное СМС-информирование;

невысокая процентная ставка;

невысокая комиссия за снятие кредитных средств в банкоматах/кассах сторонних банков Минусы льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;

подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ Особые ограничения на сайте банка не указано максимальное значение кредитного лимита Дата актуализации 06.02.2019 11:36

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.