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Девон-Кредит, кредитная карта Все кредитные карты банка

Кредитная

Visa Classic — Девон-Кредит
Основные характеристики
  • ставка 19% годовых
  • кредитный лимит от 5 000  ₽
  • льготный период до 50 дней
  • годовое обслуживание 275 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay / Garmin Pay
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
275 ₽

со 2-го года: 300 руб.

  • 25 руб. ежемесячно со второго месяца обслуживания
Снятие наличных в банкоматах банка

0% - до 500 000 руб. в месяц, свыше - 0,5%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ
  • 1,5%, мин. 100 руб. - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ
  • 1,5%, мин. 100 руб. - за пределами РФ
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах банка - 500 000 руб. в месяц, свыше - 0,5% от суммы превышения
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу ЦБ РФ+1% от суммы;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
  • неустойка за пользование несанкционированным овердрафтом - 36% годовых
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 5 000 ₽
устанавливается индивидуально
Льготный период
до 50 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
19%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 21 до 60 лет
для женщин: от 21 до 55 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Стаж работы
на последнем месте не менее 6 месяцев
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • невысокая процентная ставка;
  • невысокая комиссия за снятие кредитных средств в банкоматах/кассах сторонних банков
Минусы
  • льготный период не распространяется на операции по снятию наличных;
  • подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ
Особые ограничения
  • на сайте банка не указано максимальное значение кредитного лимита
Дата актуализации
06.02.2019 11:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная» в 14 городах России
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Справочная информация
ПАО «Акционерный банк «Девон-Кредит»
Адрес
423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 77
Отделения и банкоматы
в вашем городе Альметьевск
Отделения 6
Банкоматы 69
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Телефоны
8 800 200-92-22 — единая справочная служба