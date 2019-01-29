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Кредитная для сотрудников бюджетных организаций с льготным периодом 100 дней

MasterCard Standard — Русь
Основные характеристики
  • ставка 23,75% годовых
  • кредитный лимит до 200 000  ₽
  • льготный период до 100 дней
  • годовое обслуживание 2 000 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • бесконтактная оплата проезда (БОП)
  • чип
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Использование собственных средств
возможно
Выпуск и годовое обслуживание
2 000 ₽

единовременно за весь срок действия

Снятие наличных в банкоматах банка

5,5%

Снятие наличных в ПВН банка

5,5%

Снятие наличных в банкоматах других банков

6%, мин. 350 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

6%, мин. 350 руб.

Лимиты по операциям
получение наличных - 20 000 долл. в день; на все операции — 100 000 долл. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
  • получение информации об остатке в стороннем банкомате - 15 руб.
Условия кредитования
Размер кредитного лимита
от 50 000 до 200 000 ₽
Льготный период
до 100 дней
действует на:
  • операции оплаты товаров и услуг
  • операции снятия наличных
Проценты в течение льготного периода
0%
Проценты за кредит
23,75%
Погашение кредита
минимальный ежемесячный платеж:
10% от суммы основного долга
+ начисленные проценты
Требования и документы
Возраст
для мужчин: от 21 до 60 лет
для женщин: от 21 до 55 лет
Подтверждение дохода
  • справка 2-НДФЛ
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Плюсы
  • длительный льготный период распространяется на покупки и снятие наличных;
  • невысокая процентная ставка;
  • бесплатное СМС-информирование
Минусы
  • наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах / кассах банка;
  • крупная комиссия за снятие кредитных средств
Особые ограничения
  • карта оформляется для сотрудников бюджетных организаций;
  • cрок проживания и регистрации на территории Оренбургской области — не менее 6 месяцев;
  • общий стаж работы не менее 6 месяцев
Дата актуализации
29.01.2019 16:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Кредитная карта «Кредитная для сотрудников бюджетных организаций с льготным периодом 100 дней» в 2 городах России
4 015
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Справочная информация
ООО «Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь»
Адрес
460014, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 1
Отделения и банкоматы
в вашем городе Оренбург
Отделения 7
Банкоматы 27
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Телефоны
(3532) 77-77-44
(3532) 44-57-00