Зарплатный Комфорт
Новикомбанк, вклад Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,30%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
81 689 ₽
Ставка
5,3%
Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна.
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|181 день
|366 дней
|от 10 000 ₽
|4,8
|5,1
|от 1 500 000 ₽
|5
|5,3
|181 день
|366 дней
|от 300 $
|0,2
|0,25
|от 25 000 $
|0,25
|0,3
|181 день
|366 дней
|от 300 €
|0,11
|0,11
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
при открытии вклада на сумму от 1,5 млн рублей, 25 тыс. долларов или евро, по желанию клиента, выпускается карта Visa Gold или MasterCard Gold, Visa Classic или MasterCard Standard (за исключением NovikomCard) без взимания комиссии за обслуживание текущего счета карты в течение всего срока ее действия без взимания комиссии за обслуживание текущего счета карты в течение всего срока ее действия
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Специальный вклад
- зарплатный
- Особые условия
-
Вклад открывается держателю зарплатной карты, выпущенной банком.
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
не позднее 30 календарных дней до окончания срока депозита
- срок внесения пополнения
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении ½ срока вклада и более, проценты начисляются и выплачиваются за фактический срок хранения денежных средств по ½ ставки вклада
- Увеличение ставки
- нет
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- невозможно
- Удаленное открытие вклада
- невозможно
- Дата актуализации
- 05.03.2018 11:41
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Зарплатный Комфорт» в 10 городах России
2 131
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Новикомбанк»
- Адрес
-
119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
- Сайт
- www.novikom.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-70-07 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в долларах 3% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,6% Ставка в долларах 3,25%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,25% Ставка в долларах 3%
Популярные предложения
Другие вклады банка
|Название, банк
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Premium Капитал
|7,4
|30 000 000 ₽
|Посмотреть
|Капитал Онлайн
|7,3
|1 500 000 ₽
|Посмотреть
|Зарплатный Капитал
|7,2
|1 500 000 ₽
|Посмотреть
|Капитал
|7
|1 500 000 ₽
|Посмотреть
|Premium Рост
|6,4
|30 000 000 ₽
|Посмотреть
|Рост Онлайн
|6,3
|1 500 000 ₽
|Посмотреть
|Зарплатный Рост
|6,2
|1 500 000 ₽
|Посмотреть
|Рост
|6
|1 500 000 ₽
|Посмотреть
|Premium Комфорт
|5,7
|5 000 000 ₽
|Посмотреть
|Комфорт Онлайн
|5,4
|1 500 000 ₽
|Посмотреть
|Комфорт
|5,1
|1 500 000 ₽
|Посмотреть
Вклады
Популярные предложения
Другие предложения
Показать еще Свернуть