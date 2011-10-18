До зарплаты
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
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|Сумма займа
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|Ставка
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|Срок
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шаг - 1 неделя
|Обеспечение
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|Дата актуализации
|20.12.2018 23:45
Требования и документы
|Категория заемщиков
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|Возраст заемщика
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от 18 до 72 лет
|Регистрация
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|Документы
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Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
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|Оформление займа
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|Форма выдачи
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Погашение
|Порядок погашения
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|Досрочное погашение
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|Нарушение обязательств по займу
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20% годовых в день от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день ненадлежащего исполнения обязательств по договору потребительского микрозайма
|Способ оплаты
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