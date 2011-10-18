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KVIKU, микрозаём

Виртуальная кредитная карта Kviku

Основные характеристики
  • ставка 0% в день
  • сумма до 200 000 рублей
  • срок выдачи - до 1 дня
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: пластиковая карта
онлайн-заявка
4 054 заявки за 30 дней
  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • до 200 000 рублей

до 15 тыс. рублей при первичном обращении
Ставка
  • 0% в день

0% - при возврате займа до окончания льготного периода ( 7-50 дней); 0,08-1,1% в день - после истечения льготного периода
Срок
  • от 1 до 365 дней

определяется индивидуально; беспроцентный льготный период действует в течение 7-50 дней после оформления займа
Обеспечение
  • не требуется
Дата актуализации 20.12.2018 12:52

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • пенсионеры
  • прочие
Возраст заемщика
от 18 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
Документы
  • нет

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • до 1 дня
Оформление займа
  • онлайн (не требует посещения офиса компании)
Форма выдачи
  • пластиковая карта

выпускается виртуальная кредитная карта Kviku
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи

2 раза в месяц
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Способ оплаты
  • платежные терминалы
  • системы денежных переводов
  • электронные платежные системы
онлайн-заявка

Виды продуктов

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По виду

Без отказа

Онлайн

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