Виртуальная кредитная карта Kviku
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
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|Сумма займа
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до 15 тыс. рублей при первичном обращении
|Ставка
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0% - при возврате займа до окончания льготного периода ( 7-50 дней); 0,08-1,1% в день - после истечения льготного периода
|Срок
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определяется индивидуально; беспроцентный льготный период действует в течение 7-50 дней после оформления займа
|Обеспечение
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|Дата актуализации
|20.12.2018 12:52
Требования и документы
|Категория заемщиков
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|Возраст заемщика
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от 18 лет
|Регистрация
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|Документы
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Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
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|Оформление займа
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|Форма выдачи
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выпускается виртуальная кредитная карта Kviku
Погашение
|Порядок погашения
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2 раза в месяц
|Досрочное погашение
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|Способ оплаты
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