Цель займа любая

Сумма займа до 200 000 рублей до 15 тыс. рублей при первичном обращении

Ставка 0% в день 0% - при возврате займа до окончания льготного периода ( 7-50 дней); 0,08-1,1% в день - после истечения льготного периода

Срок от 1 до 365 дней определяется индивидуально; беспроцентный льготный период действует в течение 7-50 дней после оформления займа

Обеспечение не требуется