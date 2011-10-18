Обеспечение

залог транспортного средства автомобиль зарегистрирован в РФ;

класс B - легковые автомобили, легкие грузовики, микроавтобусы;

отсутствие требований третьих лиц в отношении автомобиля;

автомобиль находится в исправном состоянии, небитый;

оценочная стоимость автомобиля составляет не менее 50000 рублей (оценку производит сотрудник компании);

принимаются иномарки не старше 15 лет и отечественные авто не старше 10 лет;

с момента регистрации автомобиля должно пройти не менее 14 дней;

автомобиль, приобретенный по доверенности, в залог не принимается