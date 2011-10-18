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Саммит, микрозаём

Под залог автомобиля

Основные характеристики
  • ставка 0,25% в день
  • сумма от 50 000 до 1 000 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • требуется обеспечение
  • форма выдачи: наличными (в офисе, на дому)

Для данного продукта онлайн-заявка на Банки.ру недоступна

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  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 50 000 до 1 000 000 рублей
Ставка
  • 0,25% в день
Срок
  • от 30 до 1094 дней
Обеспечение
  • залог транспортного средства
  • автомобиль зарегистрирован в РФ;
  • класс B - легковые автомобили, легкие грузовики, микроавтобусы;
  • отсутствие требований третьих лиц в отношении автомобиля;
  • автомобиль находится в исправном состоянии, небитый;
  • оценочная стоимость автомобиля составляет не менее 50000 рублей (оценку производит сотрудник компании);
  • принимаются иномарки не старше 15 лет и отечественные авто не старше 10 лет;
  • с момента регистрации автомобиля должно пройти не менее 14 дней;
  • автомобиль, приобретенный по доверенности, в залог не принимается
Дата актуализации 20.12.2018 17:43

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • пенсионеры
Возраст заемщика
от 21 до 70 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
  • постоянная в регионе присутствия МФО
Документы
  • паспорт
  • ПТС (паспорт транспортного ср-ва)
  • пенсионное удостоверение
  • водительское удостоверение
  • загранпаспорт
  • военный билет или документ, подтверждающий отсрочку от армии

  • свидетельство о регистрации транспортного средства

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день
Оформление займа
  • офис компании
  • на дому (выезд агента)
Форма выдачи
  • наличными (в офисе, на дому)
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Способ оплаты
  • офис компании
  • платежные терминалы
  • электронные платежные системы
  • в отделениях любого банка

через терминалы Сбербанка России, «Яндекс.Деньги», со счета мобильного телефона (только для МТС), через «QIWI Кошелек», терминалы QIWI

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