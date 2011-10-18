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VIVA Деньги, микрозаём

Стандарт

Основные характеристики
  • ставка от 0,6% в день
  • сумма от 1 000 до 80 000 рублей
  • срок выдачи - день в день
  • на любые цели
  • обеспечение не требуется
  • форма выдачи: наличными (в офисе, на дому), пластиковая карта
онлайн-заявка
  • вкладками
  • списком
  • Условия и ставки
  • Требования и документы
  • Выдача и погашение

Условия и ставки

Цель займа
  • любая
Сумма займа
  • от 1 000 до 80 000 рублей

для новых клиентов - до 40 000 руб.; повторных клиентов - до 80 000 руб.; максимальная сумма онлайн- займа до 15 000
Ставка
  • от 0,6 до 2% в день

зависит от срока, суммы займа и от категории клиента; ставка для онлайн-займа - 0,84%-2% в день
Срок
  • от 7 до 365 дней

максимальный срок кредита для онлайн-займа до 180 дней
Обеспечение
  • не требуется
Дополнительная информация

заем можно оформить в салоне связи "Связной", а также в отделениях Хоум Кредит Банка
Дата актуализации 25.12.2018 23:31

Требования и документы

Категория заемщиков
  • работники по найму
  • индивидуальные предприниматели
  • пенсионеры
  • повторные клиенты (ранее погасившие заем в компании)
Возраст заемщика
от 21 до 70 лет
Регистрация
  • постоянная на территории государства
  • постоянная в регионе присутствия МФО
Документы
  • паспорт

Выдача и погашение

Выдача
Срок выдачи
  • день в день
Оформление займа
  • офис компании
  • другое
Форма выдачи
  • наличными (в офисе, на дому)
  • пластиковая карта
Погашение
Порядок погашения
  • аннуитетные платежи
  • индивидуальный график
Досрочное погашение
  • полное
  • частичное
Нарушение обязательств по займу

размер неустойки составляет 20% годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств
Способ оплаты
  • офис компании
онлайн-заявка

Виды продуктов

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По виду

Без отказа

Онлайн

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