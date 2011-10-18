Цель займа любая

Сумма займа от 1 000 до 80 000 рублей для новых клиентов - до 40 000 руб.; повторных клиентов - до 80 000 руб.; максимальная сумма онлайн- займа до 15 000

Ставка от 0,6 до 2% в день зависит от срока, суммы займа и от категории клиента; ставка для онлайн-займа - 0,84%-2% в день

Срок от 7 до 365 дней максимальный срок кредита для онлайн-займа до 180 дней

Обеспечение не требуется

Дополнительная информация заем можно оформить в салоне связи "Связной", а также в отделениях Хоум Кредит Банка