Стандарт
- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
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|Сумма займа
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для новых клиентов - до 40 000 руб.; повторных клиентов - до 80 000 руб.; максимальная сумма онлайн- займа до 15 000
|Ставка
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зависит от срока, суммы займа и от категории клиента; ставка для онлайн-займа - 0,84%-2% в день
|Срок
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максимальный срок кредита для онлайн-займа до 180 дней
|Обеспечение
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|Дополнительная информация
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заем можно оформить в салоне связи "Связной", а также в отделениях Хоум Кредит Банка
|Дата актуализации
|25.12.2018 23:31
Требования и документы
|Категория заемщиков
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|Возраст заемщика
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от 21 до 70 лет
|Регистрация
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|Документы
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Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
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|Оформление займа
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|Форма выдачи
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Погашение
|Порядок погашения
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|Досрочное погашение
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|Нарушение обязательств по займу
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размер неустойки составляет 20% годовых от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств
|Способ оплаты
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