Почему разрушается банковская сеть?



Недавно в СМИ разгорелся хайп из-за того, что в упаковке яиц оказалось девять яиц вместо привычных десяти. Оказалось, что это весьма распространенное явление. В бутылке пива можно обнаружить не 0,5 л, а 450 мл. Аналогично «химичат» с молоком и соком, с другими продуктами.

Что-то подобное мы наблюдаем и в банковском секторе. Конечно, в банке вам вряд ли выдадут пачку денег с 99 купюрами вместо 100. Там этот эффект работает по-другому. Во-первых, снижается число банков (что мало интересно потребителям). Во-вторых, уменьшается количество банковских офисов и банкоматов, что, несомненно, важно для потребителей. Особенно в регионах с низким уровнем обеспеченности банковскими услугами. Из многих населенных пунктов страны уходят единственные банковские офисы. Столичные банки покидают регионы. Происходит ползучая дебанкизация страны.

Начиная с лета 2014 года число внутренних структурных подразделений действующих кредитных организаций сокращается (см. рисунок 1).

Из рисунка видно, что переход от устойчивого роста банковской сети к устойчивому сокращению произошел в середине 2014 года — явно «благодаря» санкциям. Вторая причина сокращения — чистка банковского сектора, начавшаяся на федеральном уровне осенью 2013 года. Вклад в сокращение банковской сети вносит и технологический прогресс. Однако, разумеется, его влияние на обнаруженный разворот не велико.

От максимума, достигнутого 1 июня 2014 года, — 43,5 тыс. внутренних структурных подразделений — банковская сеть к 1 января 2019 года сократилась до 29,5 тыс., то есть на 14 тыс., или почти на треть (на 32,2%).

Весомый вклад в это сокращение вносит Сбербанк. Из его отчетности по МСФО следует, что за период с 31 декабря 2013 года по 30 сентября 2018 года число филиалов Сбербанка на территории РФ сократилось на 3,6 тыс., или на 20,0%, до 14,2 тыс.

Вместе с сокращением банковской сети снижается и количество банкоматов (см. рисунок 2). С максимума в 237,4 тыс. банкоматов, достигнутого 1 января 2014 года, их число сократилось до 195,0 тыс. на 1 января 2019 года.

Дебанкизация — проявление разрушительных процессов, происходящих в банковском секторе России. Наиболее весомо эти процессы проявились в крахе «московского кольца». Этот крах не породил кризис только по той причине, что пожар залили деньгами. О масштабах бедствия можно судить по депозитам Банка России, размещенных в «плохих» банках и в новоявленном военном банке (см. таблицу). Эти депозиты являются стабилизационными кредитами.

Депозиты Банка России, размещенные в банках на 1 декабря 2018 года (млрд руб.)

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