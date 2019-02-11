От чего стоит застраховаться путешественнику, чтобы за границей чувствовать себя спокойно? На какую сумму страховать свое здоровье и сколько денег брать с собой на случай, если оплачивать лечение придется самостоятельно? Можно ли самому покупать лекарства и оплатит ли эти траты страховая? Отвечаем на эти и другие вопросы про страхование путешествующих.



1. Любое ли лечение за границей покрывает полис выезжающего за рубеж (ВЗР)?



Базовая страховка обычно включает непредвиденные расходы на оказание медуслуг в случае травмы или внезапного заболевания. Стоит обратить внимание на то, покрывается ли полисом обострение хронических заболеваний (в некоторых компаниях покрывается, но ограниченно — в размере 3—15% от страховой суммы), госпитализация (также могут быть ограничения по страховой сумме) и экстренные операции. Плановые операции, естественно, в страховку ВЗР не входят.

Транспортировка застрахованного в медучреждение или на родину и расходы на оказание экстренной стоматологической помощи также могут быть включены в страховку, но это необходимо проверить до того, как вы пересекли границу, а лучше до того, как заплатили за полис.

В любом случае все медуслуги оказываются в рамках страховой суммы. Стандартная минимальная страховая сумма (необходимая для получения визы в страны Шенгенской группы) составляет 30 тыс. евро.

Страховщики рекомендуют покупать полис с расширенным покрытием — на 100—150 тыс. евро, так как серьезная операция и несколько дней стационара в Европе или США «съедят» эту сумму очень быстро. Буквально на днях ВСК выплатила за длительное лечение клиента в Таиланде (он попал в ДТП) рекордную сумму 5 млн рублей (80 тыс. долларов). Полностью оплатить лечение и возвращение на родину компания смогла, поскольку турист купил полис с покрытием в 100 тыс. евро. Стоимость такой страховки не сильно выше базовой, но она, увы, может пригодиться.

Заключая договор, посмотрите, что включено в покрытие, чтобы не рассчитывать на страховку в случаях, когда она не предусмотрена. Например, солнечные ожоги или аллергия в классический «голый» полис ВЗР могут быть не включены. Пластические операции, роды, лечение онкозаболеваний обычным полисом не покрываются.

2. Включает ли полис ВЗР страхование от несчастного случая?

Базовая страховка, как правило, не включает страхование от несчастного случая (НС), поскольку она является аналогом ДМС и подразумевает лечение, а не денежную компенсацию. Однако в классический полис ВЗР можно включать и НС. Если вы планируете активный отдых и занятия высокорисковыми видами спорта, лучше приобрести специализированную страховку.

3. Как вызвать врача, если наступил страховой случай по ВЗР?

В любом случае необходимо звонить ассистансу, телефон или номер аккаунта в Skype которого указан в полисе. Многие страховые компании сейчас уже предоставляют клиенту возможность связаться с ассистансом бесплатно, но лучше все-таки уточнить стоимость звонка — известны случаи, когда разговор с оператором влетал в копеечку. Работающий в стране, где вы находитесь, партнер вашего страховщика либо самостоятельно вызовет вам специалиста, либо подскажет, в какое медучреждение нужно обратиться с вашей проблемой.

4. Можно ли получить впоследствии возмещение, если приходится самостоятельно оплачивать лечение?

Можно, если лечиться самостоятельно вам разрешил ассистанс. Без согласования со страховой делать это рискованно. Иногда ассистанс даже рекомендует так поступить, если нет возможности оперативно подобрать врача или оплатить лечение. В таком случае вы должны собирать все чеки и медицинские документы, а по возвращении обратиться в страховую для оформления компенсации. Но для этого необходимо иметь с собой соответствующую сумму на лечение.

Специалисты компании «Зетта Страхование» подсчитали, что средний чек на лечение туриста за рубежом в 40 раз выше стоимости страхового туристического полиса, причем болеть в Европе дороже, чем в Африке и Юго-Восточной Азии, но страховой полис в страны Шенгенской группы обойдется дешевле.

Самый большой средний чек за госпитализацию в Шенгенской зоне компания зафиксировала в 2018 году в Италии. Самая крупная выплата составила 1,4 млн рублей за операцию и реабилитацию туриста, пострадавшего в результате неудачного горнолыжного спуска. Средний чек за лечение в итальянском госпитале составляет 316 тыс. рублей, а средняя стоимость амбулаторного лечения в Италии, Германии и Испании — около 13 тыс. рублей, во Франции — 14 600 рублей.

Стоимость репатриации в среднем составила: из стран Юго-Восточной Азии более 450 тыс. рублей, из стран Африки около 150 тыс. рублей.

5. Возмещает ли страховая расходы на лекарства?

Возмещает, если они выписаны врачом и согласованы ассистансом. Рецепты и чеки сохраните: их, скорее всего, потребуется предъявить страховщику по возвращении.

6. Какие дополнительные опции к базовой страховке имеет смысл приобретать?



Сейчас к страховке ВЗР можно докупить множество опций — страховку от невыезда, страхование багажа, от задержки рейса. Можно отдельно застраховаться от того, что вы не успели на стыковочный рейс, что чаще всего является следствием задержки первого рейса, от утраты или хищения документов, а также гражданскую ответственность перед третьими лицами. Можно также включить в полис юридическую помощь за рубежом. Что из этих опций вам нужно, а что нет, решать придется самостоятельно.

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7. Что подразумевает страхование от невыезда?



Эта страховка поможет снизить финансовые потери при отказе в выдаче визы, травме или заболевании (и самого путешественника, и его близких родственников). Страховым случаем также признаются повреждение имущества при пожаре, затоплении или стихийном бедствии, призыв в армию, участие в судебном процессе, уход из жизни застрахованного. Все эти события необходимо подтвердить документально.

При включении этой опции страховая компенсирует расходы на билеты, отель, консульский сбор и стоимость оформления въездной визы.

Банкротство туроператора, у которого вы покупали тур, данным видом страховки не покрывается.

8. Зачем страховаться от задержки рейса?

При страховании от задержки рейса страховщик компенсирует затраты на напитки и питание (некоторым страховщикам нужно предоставить чеки, кто-то выплачивает фиксированную сумму при задержке свыше четырех часов), а в случаях длительной задержки — проживание в гостинице, трансфер из аэропорта в гостиницу.

Стоит иметь в виду, что часть рисков по отмене или задержке поездки компенсируется перевозчиком. Нет смысла дублировать эти опции страховкой. С другой стороны, некоторые страховщики упростили выплаты по страховке от задержки рейса до такой степени, что сами уведомляют клиента о наступлении страхового случая и сами автоматически перечисляют возмещение на указанную при покупке полиса банковскую карту.

Если вы решите воспользоваться и той и другой компенсацией, имейте в виду, что из суммы, которую выплатит страховая, будет вычтена та, которую вы уже получили от авиаперевозчика. Это же правило действует при страховании багажа.

Некоторые компании, например «АльфаСтрахование», автоматически отслеживают задержки авиарейсов своих клиентов, купивших данный полис. При наступлении страхового случая не нужно собирать документы и тратить время на ожидание выплаты — деньги моментально поступят на вашу карту.

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9. Зачем страховать багаж, если авиакомпания выплачивает компенсацию?

При утере багажа для выплаты возмещения необходимо предъявить в страховую компанию багажную бирку и справку от аэропорта/перевозчика. И страховщик, и перевозчик выплачивают фиксированную сумму за килограмм веса багажа, если вы не составляли опись. Однако выплаты по страховке обычно в несколько раз выше тех, что можно получить от авиакомпании.

10. Я не собираюсь никому причинять вред, зачем мне страховать свою ответственность?

Страхование гражданской ответственности в связи с причинением вреда имуществу, жизни и здоровью третьих лиц — один из самых распространенных видов страхования в Европе, но у нас он только начинает приживаться. Защита по данному риску распространяется только на случаи, когда претензия о возмещении ущерба предъявлена застрахованному в письменной форме. Страховка не покрывает нанесение вреда арендованному имуществу (например, если вы взяли напрокат автомобиль, скутер или водный велосипед) и компенсацию морального вреда пострадавшему.