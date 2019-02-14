Банк России признал: формируя черные списки клиентов, многие банки действуют формально и равнодушно. У предпринимателей появилась надежда на реабилитацию?

Руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина на недавней встрече с банкирами в «Бору» заявила, что регулятор планирует «в ближайшее время пересмотреть уже сформированные черные списки и оставить в них только тех, кто совершал самые рискованные операции». По ее мнению, списки должны значительно сократиться.

Сообщество восприняло новость со слезами на глазах: вроде бы победа близка, но какой ценой! Регулятор начал формировать эти списки в 2017 году. Через несколько месяцев оказались заблокированы свыше 500 тыс. счетов предпринимателей на сумму, согласно данным Росфинмониторинга, превышающую 180 млрд рублей. Многие бизнесы вынужденно закрылись, поскольку отказ в одном банке автоматически означал, что двери закрыты и в других. Формально ЦБ просил банкиров «так не делать». Но банки очень боялись претензий регулятора и «дули на воду», ведь положения закона 115-ФЗ расплывчаты и не могут однозначно трактоваться. Некоторые недобросовестные банкиры и вовсе придумали новую статью доходов, после блокировки счета требовали до 15% от суммы остатка за перевод средств в другой банк. Оснований признать ту или иную операцию сомнительной у комплаенса очень много, хоть отбавляй. Нередки случаи блокировок переводов на собственный счет. Работа через расчетный счет стала очень затруднительной, и бизнес массово пошел в «черную» зону.

После многочисленных жалоб регулятор запустил процедуру реабилитации банковских клиентов, но к маю 2018 года удалось обелить лишь 4,5 тыс. счетов — капля в море. Одновременно появились и первые решения Верховного суда в пользу несправедливо обиженных клиентов. Но не все суды автоматически взяли на вооружение решение высшей инстанции, да и желающих судиться оказалось не так много. Заместитель председателя ЦБ Дмитрий Скобелкин 31 января 2019 года сообщил, что из черных списков банками удалено 17 тыс. отказников.

По оценкам регулятора, в 2018 году объем «обналички» сократился в 1,8 раза, вывод денег за рубеж снизился на 20%. Безусловно, помимо зачистки специализированных банков и общего падения экономики, свой вклад в это внесла и массовая блокировка счетов. Но вряд ли большой. Достигнутая цель не оправдала средств, поэтому регулятор направил в Минюст нормативный акт с пересмотренными критериями отнесения клиентских операций к сомнительным. Также в ЦБ заявили, что рассматривают возможность наказывать банки за неправомерный отказ в проведении операции и даже вовсе отнять у них право отказывать в заключении договоров банковского счета или прерывать обслуживание в одностороннем порядке.

Эльвира Набиуллина признала, что неправомерное включение предпринимателей в черные списки не только бьет по карману, но и наносит репутационный урон, призвала «не действовать формально, равнодушно».

Будем надеяться, что теперь количество реабилитированных клиентов будет исчисляться не десятками тысяч, но сотнями тысяч. О том, что теперь случаев отказа станет существенно меньше, а объем передаваемой банками регулятору информации может сократиться в разы, заверила общественность глава Банка России.

Не все эксперты разделяют оптимизм. Есть сложившаяся банковская практика, есть многочисленные указания ЦБ — всё это вкупе не дает надежды, что черные списки начнут быстро сокращаться. Речь идет не о новом подходе к формированию списков, а о сокращении количества критериев отнесения операций к сомнительным. Сложно бороться с формальным подходом банков по отнесению к спискам, одновременно руководствуясь субъективными положениями же 115-ФЗ.

Пессимизма добавляет, что далеко не все банки обладают достаточными компетенциями и желанием «возиться» с малым бизнесом. Несмотря на снижение ставок по кредитам таким предпринимателям, объемы кредитования не растут, согласно индексу RSBI, который рассчитывает Промсвязьбанк. Малый бизнес расценивает ситуацию как негативно-нейтральную. «Ничего не происходит, а если и происходит чего хорошего, то нам это не транслируется», — констатируют предприниматели и не очень стремятся расширяться и «обеляться».

ЦБ запугал банки, банки запугали предпринимателей, предприниматели ушли в наличные расчеты, ЦБ ужесточил для банков нормативы. Хочется верить, что слова руководителя Банка России позволят разорвать этот порочный круг и дадут возможность бизнесу спокойно развиваться.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции