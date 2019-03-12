С начала 2019 года на банковском рынке активно заговорили об угрозе чрезмерного темпа роста потребительского необеспеченного кредитования. Чем опасна новая волна кредитного цунами и не преувеличена ли эта опасность?

Так, в начале февраля международное агентство Fitch отметило, что рост розничных кредитных портфелей банков в 2018 году существенно опередил номинальный экономический рост и рост доходов населения. По мнению агентства, сохранение подобной динамики розничного кредитования может привести к перегреву рынка, а меры, применяемые ЦБ, недостаточны для сдерживания темпов. Чуть позже глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ситуация на рынке потребительского кредитования требует особого внимания: бурный рост розницы на фоне снижения реальных доходов населения может создать угрозу как для финансовой стабильности, так и для самих заемщиков. Пресс-служба регулятора также прокомментировала, что ЦБ считает текущие темпы роста необеспеченного кредитования избыточными.

Действительно, рост кредитования банками физических лиц в 2018 году почти вдвое опередил рост предыдущего года (22,8% и 13,2% соответственно). По данным ЦБ, в 2018 году рост портфелей был в значительной степени обеспечен ипотечным жилищным кредитованием (+23,1%) и необеспеченными потребительскими ссудами (+22,8%). Для сравнения: темпы роста еще одного сегмента, автокредитования, оказались в полтора раза меньше.

Темпы кредитования физлиц в 2018 году стали максимальными с периода бурного роста розницы в 2011—2013 годах, когда кредиты населению последовательно росли на 35,9%, 39,4% и 28,7% соответственно. Однако между периодами 2011—2013 годов и 2018-м имеется существенная разница.

В 2011—2013 годах в абсолютном выражении объем кредитов за три указанных года возрос на 5,9 трлн рублей, и примерно треть этого прироста обеспечил Сбербанк. Ближайшим преследователем Сбербанка тогда стал ВТБ 24, однако его доля в абсолютном приросте розницы составила лишь около 12%. Доли остальных банков в общем приросте портфеля не превышали и 5%. В результате более половины прироста розничного кредитования в 2011—2013 годах было обеспечено более чем 600 кредитными организациями, что действительно давало повод задуматься о рисках для всего банковского сектора.

В 2018 году абсолютный прирост портфелей составил 2,7 трлн рублей, доля Сбербанка в этой динамике составила уже порядка 44%. Еще около 18,5% привнес Банк ВТБ, чуть более 11% — в совокупности Газпромбанк и Альфа-Банк. В целом почти 3/4 всего роста розницы в 2018 году обеспечили лишь четыре банка, а 99% роста — 30 банков, имеющих в большинстве случаев либо государственный, либо иностранный характер капитала. В данной ситуации риски для финансовой стабильности всего сектора явно преувеличены. А для банков, участвовавших в активном наращивании розницы, риски данного направления не представляют серьезной угрозы в силу их крупных масштабов деятельности и больших финансовых возможностей.

Важно также понимать, что бурный рост кредитования в 2018 году происходил на фоне снижения ставок по кредитам до многолетних минимумов вместе со снижением ключевой ставки и инфляции. Однако во второй половине года Банк России дважды повысил ключевую ставку (в сентябре и декабре), ожидая ускорения инфляции в 2019 году (преимущественно из-за повышения НДС, тарифов ЖКХ и ослабления рубля). В результате, хотя на первом заседании в текущем году ЦБ ставку не повышал, участники рынка все еще продолжают по инерции повышать кредитные ставки. Можно предположить, что повышение ставок в последние и, вероятно, ближайшие месяцы заметно охладит аппетит заемщиков из числа физических лиц. Кроме того, большую часть текущего года потребительская активность, по всей видимости, будет сдерживаться инфляцией, пик которой, по прогнозам ЦБ, придется на первое полугодие 2019 года, а возвращение на целевой уровень в 4% намечено не раньше первой половины 2020-го.

Наконец, сами банки в настоящее время более тщательно относятся к выбору заемщиков, кредитуя прежде всего зарплатных или уже действующих проверенных клиентов, в то время как для заемщиков «с улицы» действуют более строгие требования. Такая ситуация заметно отличается от периода 2011—2013 годов, когда финансовые учреждения в массовом порядке переориентировали свои бизнес-модели на розницу и кредитовали, по сути, любого желающего.

Даже если видеть в сегодняшних темпах роста необеспеченного потребительского кредитования угрозу, то сложившиеся денежно-кредитные условия и макроэкономическая конъюнктура будут сами ограничивать рост банковских портфелей, избавляя ЦБ от необходимости дополнительного вмешательства. Однако важно понимать, что замедление темпов роста потребительских ссуд не решает более глубинных проблем российской экономики в виде стагнирующих реальных доходов населения и двузначных процентных ставок, от которых и исходит основная угроза и для заемщиков, и для качества портфелей банков в процессе кредитования физлиц.

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