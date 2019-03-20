На страховом рынке существует множество видов ранжирования и рейтингования компаний. Занимаются этим и специализированные рейтинговые агентства, и аналитические структуры, и даже сами клиенты. Как разобраться в этом многообразии и на какие оценки обращать внимание в первую очередь?



Основная проблема для тех, кто пытается самостоятельно разобраться в различных видах ранжирования компаний, — это кажущаяся схожесть рейтингов и рэнкингов. Они похожи даже по названию. Однако важно не путать эти понятия. Рэнкинги — это прежде всего оценка количественных (объемных) показателей деятельности компании; рейтинги — качественных. Другое важное различие — основа для их составления. Если рэнкинги базируются прежде всего на статистике Банка России по страховому рынку, то для присвоения рейтинга агентства анализируют гораздо больше информации. Потому рэнкинги составляют, а рейтинги присваивают.



Я бы выделил четыре вида оценок. Во-первых, это рейтинги кредитоспособности или финансовой устойчивости от рейтинговых агентств, которые характеризуют то, насколько та или иная компания в состоянии отвечать по своим обязательствам. На данный момент аккредитованными Банком России агентствами по присвоению кредитных рейтингов страховщикам являются АКРА и «Эксперт РА». У нескольких российских страховщиков есть рейтинги и от «большой тройки» международных рейтинговых агентств, но это, скорее, исключение.

Кредитные рейтинги иногда называют рейтингами финансовой устойчивости, а значит, они «говорят» и рядовому клиенту о вероятности, что его страховая сумма будет выплачена в срок, если наступит страховой случай, и что с компанией ничего не случится. История российского страхового рынка показывает, что несколько компаний, у которых были крайне низкие рейтинги (либо не было рейтингов вообще), в дальнейшем обанкротились. При этом надо отметить, что наличие высокого рейтинга вовсе не означает, что проблем гарантированно не будет: рейтинги показывают вероятность финансовых проблем, но никто не может на 100% сказать ни про какую компанию, что она никогда не обанкротится. С другой стороны, если рейтинг высокий, это значит, что и вероятность такого сценария ничтожно мала, даже ниже 1% для наивысших уровней. В практическом плане это значит, что работать с такой компанией можно, не опасаясь за ее финансовое состояние.

Есть и еще нюансы. Возьмем для примера одну компанию, у которой рейтинг «BBB» со «стабильным» прогнозом, а у другой — «BB», но прогноз «позитивный». Кто-то может подумать, что употребление термина «позитивный» автоматически делает компанию более устойчивой, но это не так. «Позитивный» прогноз означает в данном случае, что компания находится на этапе улучшения своих финансовых показателей, а значит, и рейтинг может быть повышен в скором будущем. Но если сравнивать не динамику, а текущий уровень финансовой устойчивости, то, конечно, чем выше рейтинг, тем ниже риски.

Страховщиков также оценивают аналитические и консалтинговые структуры, которые рассматривают нефинансовые показатели (качество предоставляемых услуг, уровень сервиса, качество управления, социальную ориентированность компании и т. д.). Самый известный пример — оценки соответствия стандартам менеджмента качества — сертификация ISO. Кстати, наличием такого рейтинга, как и высокой оценкой, могут похвастать очень немногие страховщики. Национальное рейтинговое агентство (НРА) присваивает свои рейтинги надежности и качества услуг страховых компаний, а также составляет рэнкинги страховых компаний. Аналитическое агентство «БизнесДром» присваивает страховщикам «Знак качества», оценивая компании методом «тайных покупателей», делая акцент на качестве клиентского сервиса. Очевидно, что клиенту, который решил приобрести продукт посложнее, чем ОСАГО или страхование выезжающих за рубеж, подобные оценки могут помочь подобрать «свою» компанию, отталкиваясь именно от качества работы с клиентами: вежливость и компетентность персонала, доступность информации, удобство мобильного приложения — эти и другие критерии ложатся в основу присваиваемых рейтингов.

Существуют и так называемые «народные рейтинги», когда на специализированных площадках в Интернете голосуют пользователи страховых услуг. Что касается «гласа народа», то в первую очередь речь идет о «Народном рейтинге» на портале Банки.ру. «Народный рейтинг» рассчитывается на основе количества и качества отзывов, которые оставляют клиенты, а также активности представителей страховой компании в решении проблем. Для больших розничных страховщиков это вполне релевантная практическая оценка их клиентского сервиса, а вот для маленьких компаний может оказаться недостаточной выборка отзывов. Поэтому «народный рейтинг» отлично подходит для сравнения именно страховщиков из числа крупнейших.

Наконец, рэнкинги — ранжирование по объемным показателям. Таких может быть почти бесконечное количество. Вы наверняка видели разнообразные «топы» страховых компаний: начиная от величины портфеля по конкретному виду страхования, по размеру активов, капитала и заканчивая объемом выплат. Однако стоит обратить внимание на то, что попадание страховщика в тот или иной топ (по активам, сборам и т. д.), составляемый различными структурами, не означает, что компания имеет высокую финансовую устойчивость. Но, с другой стороны, любой рэнкинг — это интересный инструмент анализа положения компаний на рынке и объемов их деятельности в разных разрезах.

Какой рейтинг более важен для потребителя страховых услуг? Очевидно, что и «финансовый» (надежность и финустойчивость от РА, аккредитованных ЦБ), и «клиентский», основанный на большом количестве отзывов и реакции на эти отзывы представителей страховых компаний. Каждый нужен, главное — понимать их отличия. Любой рейтинг отвечает на вполне конкретный вопрос. Будет ли компания работать через год, или с большой вероятностью потеряет платежеспособность и может лишиться лицензии? Обеспечивает ли она страховые услуги высокого качества? Соответствует ли она требованиям международных стандартов менеджмента качества? На каждый вопрос — свой рейтинг. Универсальной оценки, которая в совокупности покажет, какая компания «самая-самая», нет, потому что шкала сравнения должна быть конкретной, а не «в общем». Но, конечно, на рынке есть лидеры и финансовой устойчивости, и качества услуг, и им хочется пожелать и дальше оставаться такими ориентирами для конкурентов.