Начнем с дисклеймера: я ни в коем случае не призываю к неверности в браке. Просто я убеждена в том, что тайна личной переписки — вещь неприкосновенная. И о чем бы вы ни писали, какие бы сайты ни просматривали, это должно оставаться вашим. Если же родные и близкие не разделяют эту точку зрения, а все время норовят «сунуть нос» в ваш смартфон, есть довольно простые способы защитить свою приватность.

Раз блокировка, два блокировка…

Лучший способ получить доступ к телефону — взять его в руки. Кнопочные телефоны чаще всего разблокируются стандартной командой, которая интуитивно понятна. Тем не менее в настройках большинства таких телефонов есть возможность установить свой собственный пароль. Ну хоть какая-то защита.

Со смартфонами все гораздо интереснее. Для защиты нужно обязательно использовать блокировку: пароль, графический ключ, отпечаток пальца (Touch ID) или даже FaceID, так называемую «разблокировку лицом», доступную, например, на флагманских моделях iPhone. При этом не забывайте, что пароль легко подсмотреть и запомнить, имеет смысл его периодически менять.

Есть еще небольшая «фишка», которую стоит учитывать. В настройках безопасности смартфона можно установить несколько идентификаторов, например отпечатки разных пальцев. Но для этого сначала нужно ввести пароль. Зная этот пароль, кто-то другой может записать в память телефона свои идентификаторы (отпечаток пальца, например). И потом иметь доступ к телефону, даже если вы измените пароль. Поэтому не пренебрегайте регулярной сменой пароля. Да и в настройки безопасности иногда стоит заходить и проверять, не появилось ли там что-то неожиданное.

«Симка»-предательница

Плюсом и одновременно минусом большинства мессенджеров является то, что они привязываются к номеру телефона. А значит, завладев вашим номером, легко прочесть вашу переписку или даже изменить настройки. А «где у телефона номер»? На сим-карте.

В большинстве современных смартфонов под сим-карту отведен слот, который легко открывается иголкой или скрепкой, для этого не нужно, как раньше, разбирать телефон и вынимать батарейку. Поэтому несложно вытащить «симку» и установить ее в другое устройство, не привлекая лишнего внимания. При этом на большинстве современных сим-карт по умолчанию не установлен ПИН-код, что еще больше облегчает задачу. Не поленитесь его установить. Это очень легкий, но при этом важный шаг для сохранения вашей приватности. Кстати, этот способ еще поможет вам защититься от мошенников, если ваш телефон украдут. Ведь банковские приложения тоже привязываются к номеру телефона.

Двухфакторная аутентификация

С блокировкой телефона и сим-картой разобрались. Углубляемся в программы. Для переписки мы чаще всего используем мессенджеры и почтовые клиенты. Ну и социальные сети, но там все же мы вряд ли позволим себе что-то уж совсем фривольное, да и забанить могут.

Мессенджеры, социальные сети, почтовые клиенты — это все приложения. Значит, ко всем важным приложениям нужно настроить безопасный доступ.

Тут нам на помощь приходит двухфакторная аутентификация. Мы уже писали выше о том, что сим-карту довольно просто достать из смартфона. А значит, стандартный защитный механизм — СМС с паролем на вход в мессенджер — уже не спасет. Поэтому все важные приложения нужно дополнительно защитить паролем. Это и называется двухфакторной аутентификацией. Взял кто-то вашу «симку», установил в другое устройство, получил пароль в СМС для идентификации. А у него еще один пароль спрашивают! И попасть внутрь приложения уже непросто. Да и просто завладев вашим смартфоном и кликнув на приложение, внутрь него проникнуть уже не получится.

И вы же понимаете, что пароли должны быть разные, причем точно не дата вашей свадьбы или день рождения жены.

Самая глупая ошибка шпиона

Так, телефон защитили, сим-карту защитили, мессенджеры тоже. Теперь важно не наступить на «грабли» настроек приложений. Проблема в том, что большинство мессенджеров и социальных сетей либо сразу при установке спрашивают, нужно ли отправлять вам уведомления, либо просто по умолчанию разрешают это в настройках. Что получаем? Все закрыли, все запаролили, и тут — бац! — приходит сообщение и высвечивается прямо на экране! И его могут увидеть все, кто находится рядом. Как говорится, «эпикфейл»! Поэтому не ленитесь, просмотрите настройки программ и запретите автоуведомления и прочее «палево».

Секретные чаты и автоудаление сообщений

Если какая-то переписка, по вашему мнению, может каким-либо образом вас компрометировать, лучше ее тут же удалить.

Но что делать, если подобные ситуации бывают нередко, а память, бывает, подводит? Используйте для таких бесед секретные чаты с функцией автоудаления. Такая функция есть, например, в Telegram и Facebook Messenger. Мало того что такие чаты дополнительно шифруются, есть еще возможность настроить таймер автоудаления сообщения через определенное время после прочтения адресатом. То есть вы написали сообщение своему «секретному» адресату, он его прочел, а минут через пятнадцать сообщение бесследно удалилось и у вас, и у собеседника. Очень удобно!

Одно приложение — несколько устройств

Может быть, кто-то сочтет это прописной истиной, но все же напомнить об этом будет нелишним: если вы используете одно и то же приложение с одним и тем же аккаунтом с разных устройств (например, Facebook и FB Messenger вы используете и с личного смартфона, и с домашнего компьютера), это значительно снижает ваш контроль над ситуацией. Выберите приложение для конфиденциальной переписки, установите его только в смартфон или планшет, которые носите всегда с собой, и не «распыляйте» его по устройствам. Да, это удобно, но может навредить вашей конфиденциальности.

Вера, надежда, любовь

Случайно оброненное слово, двусмысленное сообщение или даже чья-то глупая шутка могут серьезно испортить семейный климат. Чтобы этого не случилось, используйте перечисленные выше лайфхаки. Тем более их стоит использовать, если вам на самом деле есть что скрывать.

А вообще, верность, честность и уважение — залог счастливой и долгой семейной жизни. В таких условиях не понадобится закрывать приложения и прятать телефон. Если же в ваших отношениях есть «нюансы» или ваша вторая половина очень ревнива и тревожна, осторожность не помешает. Будьте счастливы и любимы. Но не забывайте установить пароль!