Это слияние — не астрономический феномен, а банковский. 7 марта объединились две самые большие «черные дыры» российского банковского сектора — банк «Траст» и Автовазбанк.

Одним из наиболее ярких проявлений разрушительных процессов, происходящих в банковском секторе России, является крах «московского кольца», приведший, в частности, к образованию двух крупнейших «черных дыр» — банка «Траст» (Банк непрофильных активов) и Автовазбанка.

Они стремительно росли, как раковые опухоли. Капитал банка «Траст» на 1 февраля 2019 года достиг минус 917 млрд рублей, а Автовазбанка — минус 341 млрд рублей, итого в сумме минус 1,258 трлн рублей. 7 марта они объединились. Соответственно, капитал объединенного банка «Траст» на 1 апреля может составить примерно минус 1,3 трлн рублей.

Ранее, 2 июля 2018 года, к банку «Траст» присоединилась другая «черная дыра» — Рост Банк, который санировался ранее Бинбанком и затем Шишхановым. Капитал Рост Банка на 1 июля 2018 года составил минус 436 млрд рублей.

В эти «черные дыры» вливались в рекордных объемах средства ЦБ: на 1 февраля 2019 года ЦБ разместил в банке «Траст» депозиты на сумму 1,423 трлн рублей, а в Автовазбанке — на 368 млрд рублей, итого на сумму 1,791 трлн рублей. Перспектива возврата этих средств весьма смутная.

Чтобы понять масштабы этого бедствия, сопоставим эту сумму с прибылью банковского сектора за 2018 год, составившей 1,3 трлн рублей.

Депозиты, размещенные ЦБ в банке «Траст», существенно превышают его активы, составившие на указанную дату 1,1 трлн рублей.

В «плохих» банках скопился колоссальный объем токсичных активов. Объем просроченной задолженности в кредитном портфеле банка «Траст» на указанную дату достиг 315 млрд рублей, а в портфеле Автовазбанка — 222 млрд рублей, итого на сумму 537 млрд рублей.

За счет средств ЦБ они покупали «плохие» долги у других банков, в первую очередь банков «московского кольца». Банк «Траст» выступает в роли мусорного ведра для банка «ФК Открытие», Автовазбанк — для Промсвязьбанка. Ранее свой мусор в «Траст» сбрасывал и Бинбанк, однако с 1 января 2019 года он был присоединен к банку «ФК Открытие».

ФКБС прекратил исполнение функций временной администрации по управлению банком «Траст» с 13 июня 2018 года. Таким образом, фактически санация банка была прекращена, несмотря на нарушение им нормативов и колоссальную дыру в балансе банка. Впрочем, вряд ли это нарушение грозит банку отзывом лицензии, ведь его собственником является ЦБ.

Деструктивные процессы, развивающиеся в банковском секторе, способствуют его огосударствлению. Ярким свидетельством этого являются банк «Траст» и Автовазбанк. Ранее банк «Траст» принадлежал банку «ФК Открытие», а Автовазбанк — Промсвязьбанку. «Траст» и Автовазбанк не только перешли в собственность ЦБ, но и были накачаны средствами регулятора — за счет печатного станка. Что способствовало росту инфляции.

Судьбу «Траста» и Автовазбанка в той или иной форме могут повторить другие частные банки страны. В итоге частный банковский сектор России может быть поглощен черной дырой.

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