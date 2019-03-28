Почему новость о создании новой кредитной организации не добавляет оптимизма.

В череде сообщений о санациях и отзывах лицензий забрезжил просвет: впервые за четыре года в России появится новый банк. Попробовать свои силы в банковском бизнесе решил IT-предприниматель из Казани Дмитрий Еремеев. Ранее он запустил кешбэк-сервис ePN.bz. Новый проект получил ностальгическое название «Банк 131» — в честь казанского физико-математического лицея № 131, альма-матер Еремеева.

Мечта бизнесмена — создать лучший федеральный банк для тех, кто зарабатывает и тратит в Интернете, пишет издание «Бизнес Online». «Затмит ли Дмитрий Еремеев Олега Тинькова?» — задается вопросом автор материала.



В принципе, все в этой новости замечательно, кроме одного. Рынок радуется самому факту прихода нового игрока, а не его прорывным идеям. Может, потому, что таковых нет?

Как следует из заявлений самого Дмитрия Еремеева, Банк 131 будет зарабатывать на комиссиях от клиентов, которые пользуются кешбэк-платформой ePN.bz. Таких 3 млн человек. Раньше их операции обслуживали другие кредитные организации, а будет Банк 131. То есть к уже существующей бизнес-модели Еремеев присоединит банковскую составляющую. Очень похоже на Киви Банк, выросший из одноименной расчетной платформы.



К слову, в России уже был игрок, специализирующийся только на расчетно-кассовом обслуживании. Банк24.ру из Екатеринбурга работал по аналогичной модели шесть лет, но не выжил. В 2014 году он лишился лицензии из-за нарушений «антиотмывочного» законодательства.

Практика по 115-ФЗ с тех пор не смягчилась, скорее наоборот. Банки вынуждены гораздо пристальнее следить за операциями клиентов. Насколько эффективен будет новый игрок, который решил сконцентрироваться исключительно на трансакциях?

Еще одна «особенность» Банка 131 — ставка на предпринимателей. В этой нише уже работают «Точка» того же Киви Банка, «Сфера» от БКС и другие. Даже Газпромбанк обещает запустить нечто подобное под брендом «Просто банк». Между тем количество небольших компаний в России существенно не растет — в 2018 году их число увеличилось лишь на 0,03%, следует из данных ФНС. На плаву остаются микропредприятия, а численность малых и средних падает на 6—7% ежегодно.

Удивление также вызывают источники вдохновения будущего банкира. Дмитрий Еремеев уверен, что успех его проекту обеспечат Система быстрых платежей и единая биометрическая система, которые активно продвигает ЦБ. По словам основателя Банка 131, СБП повысит конкурентоспособность небольших банков, а ЕБС упростит верификацию клиентов. Тезисы в целом верные, вот только с цифрами пока не поспоришь.

Единая биометрическая система заработала летом 2018 года, к платформе присоединились более 150 кредитных организаций. По оценкам Frank RG, в ЕБС сейчас около 10 тыс. записей — совсем немного в масштабах страны. Игроки до сих пор испытывают проблемы со сбором биометрических данных, да и клиенты в очередь за этой услугой не выстраиваются.

С Системой быстрых платежей все еще сложнее. Полноценный запуск системы переводов по номеру телефона состоялся в конце февраля, но к проекту до сих пор не присоединился Сбербанк — лидер в этом сегменте. ЦБ рассчитывает обязать все системно значимые банки использовать СБП, но у организаций все равно останется мощный инструмент влияния на клиентов — тарифы. Количество переводов в СБП пока символическое. Например, Росбанк провел лишь 2 500 таких операций с начала работы системы. В неформальных беседах многие банкиры признают: без Сбербанка проект не взлетит. Отсюда вопрос: может ли молодой и небольшой банк построить бизнес на системах, которым сопротивляются крупнейшие участники рынка?

Конечно, возможность зарабатывать у Банка 131 будет. Это традиционный ретрокешбэк от торговых сетей и производителей, которые сотрудничают с платформой. Это небольшой процент от обслуживания трансакций. Это стабильный доход от размещения депозитов в Банке России. Но это не новый продукт или сервис. Пришедший на рынок игрок пока не готов дать ничего уникального своим клиентам. Возможно, что к полноценному запуску проект Дмитрия Еремеева еще обрастет идеями, полезными для потребителей. Если же нет, радости от появления еще одного банка не больше, чем от исчезновения.

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