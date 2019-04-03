Как бороться с огосударствлением банковского сектора?

Одна из основных тенденций российского банковского сектора — его огосударствление. Она существенно усилилась в результате краха «московского кольца», когда крупнейшие негосударственные банки были санированы и перешли в собственность государства. Кризис и его спутник санация — мощные ускорители процесса национализации. Однако завершение кризиса в нашей стране удивительным образом не вызывает волны приватизации.

Создается впечатление, что негосударственный банкинг в реалиях современной России нежизнеспособен и обречен на скорую гибель. Казус банка «Восточный» указывает еще на одну угрозу негосударственному банкингу — возвращается эпоха рейдерских захватов с участием силовиков. Банки, подвергшиеся таким разрушительным атакам, могут становиться пациентами ФКБС.

Между тем успехи государственного банковского сектора объясняются не его эффективностью, а поддержкой государства. Наиболее «государственный» из госбанков — ВЭБ — демонстрирует вопиющую неэффективность. Его убыток за 2008 год по МСФО составил 81,3 млрд рублей, за 2014 год — 249,7 млрд рублей, за 2016 год — 111,9 млрд рублей, за 2017 год — 287,7 млрд рублей, за 2018 год — 175,8 млрд рублей. Суммарная прибыль, полученная в остальные «прибыльные» годы (2009—2013 и 2015 годы), составила всего 115 млрд рублей. Совокупный убыток ВЭБа за 11 лет — с 2008 по 2018 год — достиг 791,3 млрд рублей. Между тем капитал ВЭБа на конец 2007 года составил всего 222,7 млрд рублей. Основной источник убытков ВЭБа — олимпийские проекты и кредиты украинским предприятиям.

Государство вынуждено постоянно осуществлять колоссальные вливания в капитал ВЭБа, чтобы поддерживать банк на плаву. Например, в 2015 году вклад государственных субсидий в доходы ВЭБа составил 330,3 млрд рублей.

Однако ребрендинг — замена названия на «Банк ВЭБ.РФ» — несомненно, повысит эффективность банка и сделает его прибыльным.

Прибыль (+) / убыток (-) ВЭБа, млрд рублей

Государство оказывает столь же мощную поддержку и Сбербанку. 16 декабря 2008 года Сбербанк привлек субординированный кредит Банка России в размере 300 млрд рублей под 6,5% годовых, а 18 июня 2014 года — в размере 200 млрд рублей под такую же ставку процента, итого на сумму 500 млрд рублей. Эти кредиты в марте 2015 года были пролонгированы сроком на 50 лет.

Госсектор экономики бесконтрольно растет, как раковая опухоль. Этот процесс наиболее активен в банковском секторе. Руководство ЦБ осознает опасность этого процесса и пытается остановить его. Однако проблема огосударствления банковского сектора в России — естественное следствие конфликта интересов: государство поддерживает госбанки и массово уничтожает негосударственные банки. Особенно ярко конфликт интересов проявляется в случае Сбербанка, контрольный пакет акций которого принадлежит ЦБ РФ. Центробанк не только владеет крупнейшим банком России, но и осуществляет надзор за ним.

Как бороться с огосударствлением банковского сектора?

Самый известный и простой способ — приватизация в условиях современной России, увы, не работает. Все рассуждения о приватизации госбанков остались пустыми разговорами.

Бороться можно, смягчая регулирование негосударственных банков и ужесточая регулирование госбанков, что будет способствовать выравниванию условий конкуренции между ними. Ведь госбанки не только получают госпомощь в существенно большем объеме, чем негосударственные банки, но и имеют гораздо более легкий доступ к административному ресурсу. Такая инновация была бы дальнейшим развитием уже реализуемой идеи дифференцированного регулирования банковской системы России.

В первую очередь изменение регулирования должно проявиться в изменении надбавок к нормативам достаточности капитала. Для госбанков они должны быть повышены, для негосударственных банков — снижены.

Кроме того, усилению позиций негосударственных банков могло бы способствовать формирование института строительных банков.

Из-за чрезмерно высоких кредитных рисков негосударственные банкиры стремятся финансировать собственные бизнесы. Наиболее популярным направлением является девелопмент. Среди «пионеров» этой деятельности — банки «Глобэкс» и «Российский Кредит» Мотылева. Однако финансирование собственных бизнесов в существенных объемах с помощью банков запрещено. Немудрено, что «Глобэкс» был санирован, а у «Российского Кредита» была отозвана лицензия. Сам Мотылев объявлен в международный розыск. Примеров подобной деятельности много, в том числе и в банках «московского кольца», и в Мособлбанке, и в Межпромбанке.

Строительные банки или стройсберкассы могли бы способствовать не только развитию банковского сектора, но и строительной индустрии. Пример из международной практики — немецкие Bausparkassen (строительные сберегательные кассы), которые специализируются на финансировании строительства. Другой пример — английские Building Societies (Строительные общества) — по существу, те же строительные сберегательные кассы. В России есть жилищные накопительные кооперативы, но они весьма незаметны.

Если декриминализировать финансирование девелопмента с помощью банков, вывести строительные банки из тени, воспользовавшись международным опытом, то можно получить важное направление роста банковского сектора. Точка роста есть, но пока ее закатывают в асфальт.

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