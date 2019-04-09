Разговоры о введении системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) ведутся который уже год. Но все ни с места. Периодически СМИ выдают подробности о том, сколько и как россиянам придется откладывать на старость. Планировалось, что все должно заработать уже с января 2020 года. Но пока законопроекта никто в глаза не видел. За исключением чиновников, которые, если верить замглавы Минфина Алексею Моисееву, все никак не договорятся между собой. «Мы зависли. Там много причин, и одна из них — нежелание в целом ломать в очередной раз систему», — заявил он в марте. Руководитель его министерства, первый зампред правительства Антон Силуанов называл еще одну причину: ИПК решили отложить из-за негативной реакции общества на повышение пенсионного возраста.

Достаточно веские аргументы, чтобы перенести, прямо скажем, не очень популярную реформу. И можно наконец-то выяснить у тех, для кого все затевается, нужен ли им этот самый ИПК в действительности. Кажется, об этом говорил недавно первый зампред Банка России Сергей Швецов. Но если такой диалог с гражданами действительно будет, то нашим финансовым властям придется отвечать на массу пренеприятных вопросов. И чуть ли не главный их них — а что не так с нашими пенсионными фондами, в которые предлагается отчислять 6% от зарплаты? Почему, скажем, в прошлом году они показали доходность едва выше официальной инфляции? Например, крупнейший пенсионный фонд Сбербанка начислил своим пенсионерам 4,8%. У других, если верить газете «Коммерсант», дела немногим лучше. И это притом, что открыть вклад в топ-10 банков в начале прошлого года можно было под 7% и выше. Не говоря уже о долларах, вложения в которые принесли бы более 20%.

Вот только положить половину денег на депозит, инвестировать, скажем, в рост индекса S&P 500 или в коммерческую недвижимость управляющие в НПФ просто не имеют права. Список дозволенного крайне ограничен: российские акции, облигации, депозиты, счета. Никакой диверсификации по странам и валютам, как это могут себе позволить иностранные пенсионные фонды. При этом отечественные НПФ еще обязаны поддерживать определенные пропорции инструментов в портфелях. За соблюдением правил пристально следит регулятор.

Как показала практика, правила не всегда работают. Чего стоит только оздоровление фондов, аффилированных с группой «Открытие», на что потребовались десятки миллиардов рублей. После этой истории регулятор начал проводить регулярное стресс-тестирование игроков и еще больше ужесточил для них нормативы. Это вынудило управляющих более консервативно подходить к процессу инвестирования. Тот же фонд Сбербанка в прошлом году нарастил долю ОФЗ в портфеле с 29% до 48%. Его примеру последовали и другие игроки, в конце 2018 года около 35% средств клиентов НПФ были в госбумагах, еще 44% — в корпоративных облигациях.

С точки зрения бюджета деньги будущих пенсионеров — это, конечно, и удобно, и дешево. Беспроигрышный вариант, особенно там, где сами граждане не могут распорядиться судьбой своих накоплений. Но для клиентов НПФ это повышенный риск, который, как выяснилось в прошлом году, легко может привести к потерям. Достаточно было заявления американских сенаторов о санкциях против финансового сектора и госдолга, как рынок облигаций ушел в пике. То, что на этом фоне большинство пенсионных управляющих по итогам девяти месяцев показали положительную доходность, вообще достижение. У управляющих паевых фондов результаты гораздо хуже, даже по итогам года некоторые не смогли выйти в плюс.

Волноваться из-за низкой доходности НПФ, на первый взгляд, не стоит. В более благополучные годы управляющие показывали даже двузначную доходность. Но вот только в отсутствие новых поступлений итоговая сумма на счете зависит исключительно от капитализации. Не смог управляющий в этом году увеличить ваши накопления — в следующем реинвестировать в бумаги будет нечего. Так что я лично не удивлюсь, если по прошествии лет так десяти — пятнадцати выяснится, что часть средств на накопительных счетах в НПФ окажутся съеденными инфляцией. Данные прошлых лет это подтверждают: на длинных горизонтах управляющим далеко не всегда удается победить рост цен. Например, согласно исследованию компании «Пенсионные и актуарные консультации» и АНПФ, накопленная доходность большинства НПФ с 2005 по 2017 год была существенно ниже инфляции. А что произойдет с пенсионными портфелями, если против России действительно введут серьезные санкции и Запад начнет вводить секторальные санкции и ограничивать торговлю экспортными товарами? Это наши граждане, наученные бесконечными кризисами и девальвациями, прекрасно понимают. Поэтому ввести ИПК просто, а вот привлечь к участию население без административного воздействия вряд ли выйдет.

Хочется верить, что и финансовые власти просчитали все эти риски. Банкротства крупных НПФ, заморозка накоплений, повышение пенсионного возраста — это одно. А вот если граждане массово начнут терять деньги, которые их уговорили или принудили изымать из доходов, — это совсем другое дело.

Скорее всего, поэтому и по другим причинам ИПК не будет еще очень долго. А к тому времени власти, возможно, успеют полностью перекроить существующую систему управления пенсионными взносами и их администрирования. Фонды и их клиенты получат больше прав и возможностей. Или даже будет пересмотрена сама концепция. Например, введут специальные пенсионные счета по типу ИИС, как предлагают представители управляющих компаний. Но только предоставив гражданам выбирать разные продукты, которые предлагают управляющие, НПФ, банки или страховые компании. Без либерализации пенсионного законодательства накопления на пенсию останутся уделом либо самых состоятельных граждан, либо работников госкорпораций.

Более простое и почти не требующее модернизации решение — стимулировать граждан копить пенсию на добровольных началах в рамках уже существующих индивидуальных пенсионных планов. В отличие от пенсионных накоплений, «свободы творчества» у НПФ здесь значительно больше, а у граждан больше свободы распорядиться своим пенсионным капиталом. Увеличить налоговый вычет, ввести гарантии сохранности этих средств по аналогии с банковским вкладами — уже это помогло бы многим россиянам начать копить на старость. И ничего страшного, если государство возьмет на себя часть рисков, ведь большинство крупных НПФ и так уже стали квазигосударственными структурами.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

