Новые технологии сделали возможным создание по-настоящему индивидуальных страховых продуктов. Телематические устройства, включая фитнес-гаджеты, способны не только отслеживать перемещение клиентов, но и снимать данные о состоянии их здоровья и образе жизни. Однако на пути массового внедрения этих технологий существует целый ряд препятствий.

Телематика активно завоевывает рынок страхования. Самыми впечатляющими результатами могут похвастаться страховщики из Северной Америки: по данным консалтинговой компании Strategy Meets Action, сегодня каждая третья страховая компания из этого региона продает автостраховые продукты, применяя телематические устройства. Другие развитые страны не исключение. Используются данные технологии и приборы не только в области автострахования. Канадская John Hancock Life Insurance Company прошлой осенью объявила, что будет продавать только так называемые интерактивные полисы, при оформлении которых пользователи будут делиться с компанией данными в обмен на скидки. Интерактивность подразумевает посещение курсов по здоровому питанию, регулярные встречи с врачом и использование гаджетов, отслеживающих различные медицинские параметры. Потребителей стимулируют не только скидками по страховым программам, но и бесплатным предоставлением фитнес-трекеров от ведущих производителей. При этом размер скидки на страхование напрямую связан с достигаемыми клиентами результатами. Например, компания предоставляет бесплатно Apple Watch, если клиент обязуется ежедневно делать не менее 10 тыс. шагов.

Страховые экосистемы: как привить клиенту любовь к полису Страхование как отдельная услуга – это продукт далеко не первой необходимости для клиента. Создание привлекательной и функциональной экосистемы вокруг страхования может изменить отношение клиентов к этой услуге.

В компании Beam Technologies пошли еще дальше и предлагают так называемые «умные» зубные щетки: если клиент чистит зубы не менее двух минут в день, он получает бесплатные расходники к таким щеткам, а также скидки по страховым взносам.

Телематика позволяет создавать новые страховые продукты, привязывая к ним банковские карты, программы лояльности и так далее — вариантов создания программ-конструкторов тут множество.

Мода на фитнес-гаджеты, разумеется, началась не из-за страховщиков — только за последние четыре года рост спроса на такие устройства в Европе и Северной Америке составил 330%. Согласно данным PYMNTS, в 2017 году в мире было продано 40 млн фитнес-трекеров и 71 млн «умных» часов, объемы этого рынка растут рекордными темпами. Апологетами здорового образа жизни выступают миллениалы — 54% опрошенных представителей этого поколения уже купили такие устройства или собираются это сделать, 46% интересуются данными о состоянии своего здоровья в цифрах.

Речь идет о том, что все больше и больше людей по всему миру начинают «исповедовать» здоровый образ жизни. Страховщикам это на руку. Как заявляют в той же John Hancock, их цель состоит в том, чтобы люди меньше болели сердечными заболеваниями и диабетом. По данным компании, ее клиенты живут на 13—21 год дольше, чем клиенты других страховых компаний. Тут, как говорится, желания и тех и других совпадают, все в выигрыше по принципу Win-Win.

К сожалению, нельзя сказать, что будущее, которое «уже здесь», такое уж безоблачное. Пионеров в области применения «умных» страховых продуктов критикуют со всех сторон. Так, защитники безопасности личных данных задаются вопросом: кто еще, кроме страховых компаний, сможет получить доступ к этой информации? Защитники прав потребителей подозревают страховщиков в том, что те с помощью новых технологий проводят сегрегацию клиентской базы, сотрудничая только с исключительно здоровыми клиентами и ущемляя права других.

Медики справедливо интересуются, насколько нынешние коммерческие гаджеты могут давать корректную картину здоровья в медицинском смысле. Например, речь идет о том, что в большинстве популярных браслетов есть только одна точка соприкосновения с телом, в то время как при профессиональных медицинских процедурах используют не менее десяти точек. Возникают и вопросы относительно того, что считать здоровым образом жизни: достаточно ли для этого отказаться от вредных привычек, или необходимо, например, делать по утрам пробежку? Как вы понимаете, трактовка может быть совершенно разной, а значит, возрастает риск манипуляций.

Наконец, немаловажен фактор цены. Сейчас стоимость фитнес-браслетов с широким набором функций такая же, как и у новых смартфонов средней ценовой категории, и очевидно, что чем «умнее» прибор, тем он дороже. То есть конечная стоимость полиса может заметно возрасти, что отпугивает потенциальных клиентов. Особенно это актуально в России — на фоне невысоких доходов подавляющего большинства граждан и в целом неразвитой страховой культуры. Для нашего рынка первоочередным пока является фактор доступности страховых услуг, значительно перевешивающий ценности, которые несут в себе новые технологии, какими бы инновационными они ни были.

Все вышеперечисленные трудности не ставят непреодолимые барьеры на пути развития «умных» страховых продуктов. Напротив, речь идет об их постоянном совершенствовании. Ведь с тем, что будущее страхования за персонализированными полисами, никто не спорит. Однако пионерам в области внедрения данных технологий придется много инвестировать не только в сами инновационные решения, но и в пропаганду здорового образа жизни.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции