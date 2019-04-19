На выходных я смотрела фильм «Красавица и Чудовище», и меня не покидало ощущение, что где-то я все это уже видела: «самонаводящаяся» лошадь, говорящая утварь, волшебное озеро (или зеркало, зависит от интерпретации), показывающее события из прошлого… И тут меня осенило: это же «умный дом» во всей красе! Только для детей: с животными, сказочными принцами и милыми героями. Но при этом с вполне конкретными и серьезными функциями.

Мы все слышали о том, что писатели-фантасты часто предсказывают будущее: Эдвард Беллами в 1888 году предсказал банковские карты в своем романе «Взгляд назад», высадку на Луну прогнозировал Жюль Верн, а бионические конечности — Мартин Кейдин в романе «Киборг» 1972 года.

Но задолго до них многие современные технические достижения можно найти… в сказках! Не верите? Смотрите!

«Умный дом»

Начнем с того, о чем уже говорили выше. Наиболее полно, на мой взгляд, тема «умного дома» раскрыта в «Красавице и Чудовище». Тут и голос зверя, который главная героиня слышит, не видя его хозяина, и волшебная утварь, выполняющая четко определенные бытовые функции. И конечно, управление голосом («хочу то», «принеси это»). Кстати, в русском варианте сказки, «Аленьком цветочке», таких элементов было меньше, но они все равно были. Например, «огненные» буквы, с помощью которых чудище первое время общалось с дочерью купца.

Элементы «умного дома» вообще свойственны сказочным сюжетам. Например, избушка на курьих ножках: управляется голосом («Повернись ко мне передом, к лесу задом»), да и безопасность обеспечивает — может так пнуть лапой, что мало не покажется.

Еще одним примером таких технологий служит скатерть-самобранка: по определенной команде «заказывает» еду и доставляет хозяину.

Кстати, волшебный горшочек из сказки тоже сюда относится. Скажешь ему: «Раз, два, три, горшочек, вари!» — и он готовит кашу. «Умная» техника с голосовым управлением! Главное, не забыть его вовремя остановить.

Не обошлось в сказках и без гаджетов для развлечения. Хороший пример — гусли-самогуды, которые самостоятельно играют музыку, заставляя всех вокруг пускаться в пляс.

Навигация

Эта тема давно волновала людей и, естественно, нашла отражение в сказочных сюжетах. Про «самонаводящуюся» лошадь, которая после кодовой фразы безошибочно везла седока во дворец чудовища, мы уже говорили.

Подобные «гаджеты» есть и в русских сказках. Например, волшебный клубок — практически универсальный навигатор, указывающий путь герою.

Видеонаблюдение и охрана

Понятно, что в старые времена, как, впрочем, и сейчас, тема безопасности была очень важна. И для этого в сказках есть много полезных предметов.

Золотой петушок в произведении Пушкина наблюдал за окрестностями и предупреждал о появлении врага. А блюдечко, по которому каталось яблочко, позволяло обладателю наблюдать за событиями, происходящими в другом месте. Также функцию видеонаблюдения, а заодно и поиска для Бабы-яги выполняли гуси-лебеди. И здесь их вполне можно сравнить с управляемыми дронами.

Биохакинг, протезирование и генная инженерия

Биохакинг часто встречается в сказочных сюжета. Тут тебе и «не пей из копытца — козленочком станешь» (страшно подумать, что в том копытце было). И Маленького Мука потрепало: съел плод дерева — отросли уши, съел другой — уши на место вернулись. При правильном сочетании плодов много интересного можно добиться.

А уж Алиса в Стране чудес этого всего наелась вдоволь, причем каждое снадобье было с вполне конкретным действием и прекрасной эффективностью.

Молодильные яблочки — шикарное средство. Современных аналогов масса: от омолаживающих кремов и ботокса до серьезной пластики и использования стволовых клеток.

Но самым показательным примером, как мне кажется, тут служит Кощей — стройный, бессмертный, а выпил три ведра воды — и легко порвал оковы. Силушка богатырская помогла. Ну и схема с иголкой, зайцем и уткой наводит на мысли.

Баба-яга тоже отличилась. Во-первых, у нее костяная нога (в некоторых сказках нога, кстати, не костяная, а железная). Очень напоминает протез, может быть, даже бионический (а почему бы и нет). Для облегчения и улучшения жизни много всего интересного использует: зелья, травки, снадобья. Избушка у нее очень функциональная и ступа удобная. Кстати, ступа отчаянно похожа на «флайборд», который «летает» за счет реактивной силы потока воды. Правда, в этом случае летать она сможет только над водоемом. Так что вся надежда на антигравитатор, который, хочется надеяться, скоро изобретут... Если же не сравнивать ступу с летательным аппаратом, а предположить, что она просто быстро двигалась, ее можно принять за сигвей или очень технологичную инвалидную коляску. Бабушка ведь старенькая, да и с ногой не все в порядке.

Не обойдется этот материал и без сказочных существ. Змей Горыныч — это, похоже, результат генной инженерии: как иначе могло появиться такое существо? Три головы имеет, летает, огнем пышет, и меч его только специальный пробьет, обычному не по силам. И похожих существ с суперспособностями в сказках видимо-невидимо.

Автомобиль, самолет

Кстати, о ступе. Прообразов самодвижущихся аппаратов в сказках множество. Это и ступа Бабы-яги, и метлы ведьм, и печка Емели, и даже ковер-самолет. Скорости передвижения вполне способствовали также сапоги-скороходы (аналог сигвея, или даже роликов, или электрического самоката).

Хорошим примером можно также назвать летучий корабль из одноименной сказки.

Роботы-големы

Иногда для решения непростых вопросов герои сказок применяли… роботов. Или големов, что, по сути, одно и то же. Помните Снегурочку, которую родители слепили из снега? А Колобок? Они не были настоящими людьми, но выполняли функции людей. При этом Снегурочка была практически андроидом: с обликом человека, но не из плоти и крови. Колобку с внешностью повезло, конечно, меньше, но и судьба у него была совсем иная.

Кстати, «двое из ларца, одинаковы с лица» тоже, скорее всего, относились к роботам. Иначе откуда у них такая нечеловеческая сила и производительность?

Сказка и быль

Рассуждать на эту тему можно бесконечно. Важно то, что люди не только отражают свои мечты и потребности в сказочных и фантастических сюжетах. Находятся те, кто воплощает их в реальность. Как пелось в старой доброй песне, «мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Что ж, похоже, у нас это неплохо получается!

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