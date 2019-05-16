Проект Банка России по созданию альтернативной банкам системы платежей обрастает все новыми участниками, а также интересными нюансами. Например, как выясняется, одним простым идентификатором — номером телефона — не обойтись. Кроме того, платежи будут не такими уж и дешевыми.

Высокие комиссии банков за денежные переводы всегда были внушительной статьей их доходов. Но банки на этом не только зарабатывали, но и использовали как один из механизмов для удержания клиента. Не секрет, что в России до сих пор существует так называемая проблема «зарплатного рабства», когда работодатель выдает сотрудникам в рамках зарплатного проекта карты тех банков, которые удобнее ему, а не самим сотрудникам. Да, закон о свободе выбора карты для перечисления зарплаты есть, но по факту не работает, ведь работодатель получает от зарплатного проекта ощутимые выгоды. Конечно, можно снимать наличные в ближайшем банкомате в день получения зарплаты, а потом нести их в свой банк, но, согласитесь, это неудобно, да и небезопасно.

Проблему неоднократно пытались «расшить» продвинутые банки, заманивая клиентов дешевыми тарифами на переводы. Далеко не у всех это получилось. Сегодня только один крупный розничный банк предлагает бесплатные переводы по реквизитам, а по номеру карты — лишь частично бесплатные. У остальных эта услуга по-прежнему дорога. Как, например, вам комиссия в 1,5% плюс 30 рублей? С крупных сумм еще куда ни шло, с мелких же комиссия существенна.

Отсюда и появилась необходимость в создании единой системы переводов, которой занялся Банк России, разработав Систему быстрых платежей (СБП). В ЦБ пообещали, что переводы будут дешевыми и быстрыми. На практике оказалось, что все обстоит не совсем так, как планировал регулятор.

Сначала о дешевизне платежей. Банк России ничего не будет брать за такие комиссии в этом году, а с 1 января следующего года тарифы будут варьироваться от 50 копеек до 6 рублей за перевод. Действительно, дешево. Но на самом деле речь идет лишь о комиссии системы для банков-участников, которые, в свою очередь, имеют возможность самостоятельно устанавливать тарифы для конечных клиентов. Пока большинство банков не берут комиссию за перевод вообще, но некоторые (Промсвязьбанк и Райффайзенбанк) сообщили, что с мая — июня этого года начнут их взимать. В каком размере — неизвестно.

С 24 апреля комиссии в СБП ввел СКБ-Банк. За переводы на сумму более 6 тыс. рублей банк взимает 1% от суммы, но не менее 30 рублей. В середине апреля на сайте Газпромбанка появилась информация об установлении комиссий. Сообщалось, что с 1 мая для переводов до 5 тыс. рублей комиссия составит 30 рублей, за переводы на сумму 5—30 тыс. с клиента возьмут 0,5% плюс 30 рублей. В релизе банка также был указан суточный лимит по переводам и верхний потолок для каждого перевода. Правда, в тот же день пресс-служба банка поспешила опровергнуть новую тарификацию, назвав случившееся «технической ошибкой», а сама информация о комиссиях была удалена с сайта банка.

Отметим, что эта «ошибочная» информация, тем не менее, очень близка к тем тарифам, которые официально установил СКБ-Банк. Вряд ли банки намерены конкурировать между собой внутри СБП. То есть, скорее всего, тарифы разных банков будут довольно схожи между собой. Если ориентироваться на те самые 30 рублей за платеж, очевидно, что это дешевле, чем 1,5% плюс 30 рублей (вне СБП). Но и только. Можно говорить о разнице между, условно, 30 и 70 рублями. Но так уж ли она важна, если вы отдаете долг товарищу в несколько тысяч рублей раз в месяц?

Теперь о платежах быстрых. Как заявляют в ЦБ, платежи будут мгновенными в круглосуточном режиме по простым идентификаторам. На самом деле тут нет ничего революционного. Платежи и так мгновенные, и уже давно — круглосуточные. Что же касается «простых идентификаторов», то российские банки давно позволяют делать такие переводы, например, по номеру телефона. Сейчас при таком переводе получателю денег приходит СМС с просьбой ввести номер карты. В рамках СБП это делается немногим проще — без промежуточных СМС. И еще один момент. Когда вы вводите номер телефона, приложение просит также выбрать банк-получатель. То есть вам недостаточно лишь одного идентификатора, как рассчитывали в ЦБ. А если, к тому же, у клиента в банке открыто несколько карточных счетов?

Теперь о самом главном — о том, в какие банки можно переводить деньги? На данный момент речь идет о следующих 12 кредитных организациях: ВТБ, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-Банк, Совкомбанк, банк «Ак Барс», Газпромбанк, Киви Банк, РНКО «Платежный центр». Вроде бы внушительный состав, но в этом списке отсутствует Сбербанк. Как сообщается, банк подключится к системе в сентябре этого года. Без Сбербанка эта система работать хотя и будет, но само ее существование потеряет смысл. Почему? Потому, что доля Сбербанка на рынке переводов с карты на карту составляет 94%. Иными словами, как минимум девять из каждых десяти платежей мы делаем обладателю карты этого банка.

Так что подождем осени. А пока же можно и пофантазировать. Во-первых, очевидно, что переводы станут дешевле, пусть и ненамного. Во-вторых, банки, не исключено, попытаются компенсировать выпадающие доходы. В лучшем случае нас ждут новые возможности — банки будут стараться мотивировать клиентов не уходить в СБП. Лишь бы эти мотивы не превратились в заградительные барьеры. В-третьих, СБП для физических лиц имеет весьма ограниченную полезность, и вопрос в том, на каких условиях нам предложат переводы в адрес государственных органов и юридических лиц. В-четвертых, как заявили недавно в Банке России, техническая готовность банков к запуску СБП оставляет желать лучшего, и на разрешение технических сложностей уйдет еще определенное время.

Словом, первые итоги запуска СБП пока оставляют больше вопросов. Остается надеться, что регулятор все-таки сумеет сделать из этого механизма реально конкурентную систему. С тем, чтобы заставить банки искать неценовые инструменты для конкуренции, что, безусловно, пойдет всем только на благо.

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