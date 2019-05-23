Объемы кредитования малого и среднего бизнеса, которые по итогам прошлого года продемонстрировали пусть и небольшой, но рост (впервые за несколько лет), могут потерять эту положительную динамику. Причина — начавшееся повышение ставок по кредитам.

По итогам прошлого года выдачи новых банковских кредитов малым и средним предприятиям (МСП) достигли максимума с 2015 года. Согласно данным Банка России, в 2018 году объем кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, превысил 6,8 трлн рублей, увеличившись на 11% к предыдущему году. Однако сам портфель таких ссуд составил лишь 4,2 трлн рублей (прирост на 1,1%). Впрочем, это первый прирост показателя начиная с 2014 года.

При этом в целом улучшилось качество кредитного портфеля — по итогам 2018 года доля просрочки составила 12,4% против 14,2% в 2017-м. Рост рынка кредитования МСП и улучшение качества кредитного портфеля эксперты объясняют снижением банковских ставок по кредитам в 2018 году, которые за год упали с 12,17% до 10,89% по краткосрочным кредитам и с 10,84% до 10,08% — по долгосрочным.

Свою роль в оживлении рынка сыграло удешевление фондирования и расширение господдержки МСП, которая реализовывалась через специальные госструктуры и через банки — в основном крупные. На начало 2019 года объем выдач кредитов МСП банками из топ-30 составил 5 трлн рублей, что составляет 74% от общего объема и на 25% больше, чем в прошлом году. При этом качество кредитного портфеля у крупных банков значительно лучше. За прошлый год просрочка по их кредитам МСП составила 8%, снизившись на 5 процентных пунктов, тогда как у небольших банков она выросла на 6 п. п. — до 22%. Это говорит о том, что крупные банки и качественные заемщики, представляющие МСП, что называется, нашли друг друга. По прогнозам экспертов, тенденция развития партнерства кредитных организаций из топ-30 и небольших компаний с наиболее устойчивыми финансовыми результатами продолжится, у крупных банков будет улучшаться качество кредитного портфеля для МСП, снижаться просрочки.

Впрочем, реальные потребности малого бизнеса в целом выходят за рамки этих «идиллических» взаимоотношений. И это хорошо демонстрируют данные независимых исследований. В частности, «Индекс Опоры RSBI» (совместный проект «Опоры России и Промсвязьбанка), который оценивает деловую активность в сегменте МСБ, в 2018 году показал устойчивую тенденцию спада — с 53 до 47,1. Сохраняются негативные ожидания бизнеса, связанные с увеличением ставки НДС, снижением покупательской способности и пр. В опубликованных результатах исследования отмечается, что на грани закрытия находится около 25% российских малых и средних предприятий. Случайно или нет, но эта цифра совпадает с долей предпринимателей, которым недоступно кредитование в крупных банках. Индекс доступности финансирования за год также снизился — с 55 до 49,2 пункта. В целом мнения респондентов, участвующих в исследовании, разделились примерно в одинаковых долях: 36% в конце прошлого года считали, что кредит получить сложно, и 37% — что легко. Остальные не стали оценивать ситуацию по условиям кредитования. При этом потребность в дополнительном кредитном финансировании у субъектов МСП в 2018 году выросла на 14%.

Доля просроченной задолженности по сегменту МСП несколько снизилась: на конец 2018 года в среднем по банковскому сектору она составила 12,4% (годом ранее составляла 15%), а в крупнейших банках этот показатель еще лучше: 8,4% (против 11,6% на конец 2017 года).

Очевидно, что финансирование МСП нуждается в дополнительных стимулах. Власти уже пообещали, что объем льготного кредитования малого и среднего предпринимательства (по ставке 8,5%) должен вырасти до 1 трлн рублей до конца года, при этом к ней будут допущены небольшие региональные банки с базовой лицензией — соответствующие нормативные новации предусмотрены в «дорожной карте» Банка России по развитию финансирования субъектов МСП. Ведется и работа по снижению минимальной суммы займа с 3 млн до 500 тыс. рублей.

В этих условиях возрастает роль Национальной гарантийной системы, призванной улучшить ситуацию с банковским кредитованием МСП за счет более активного использования механизма поручительств и гарантий Корпорации МСП и региональных гарантийных фондов (РГО). По итогам 2018 года суммарные поручительства РГО составили 45,3 млрд рублей, увеличившись на 6,3% к уровню предыдущего года. При этом более 30% совокупного объема поручительств РГО пришлась на Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, который за 2018 год выдал более 13,7 млрд рублей (на 14% больше, чем в 2017 году). На ЦФО (без учета Москвы) пришлось 17,1% объема гарантий, замыкает тройку Сибирский федеральный округ с показателем в 15,7%.

Однако начало этого года выявило проблему, которая начала проявляться еще в прошлом году. Из-за повышения ключевой ставки ЦБ осенью 2018 года, ускорения темпов инфляции, удорожания фондирования стоимость кредитов для малого бизнеса начала повышаться. По данным Банка России, средневзвешенные ставки по кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства сроком до года и по долгосрочным кредитам в феврале 2019 года составили соответственно 11,3% (плюс 0,5 п. п. к декабрю прошлого года) и 11,6% (плюс 1,5 п. п.).

Возможно, повышение ставок — явление временное. По мере снижения доходности по ОФЗ и на фоне изменения ожиданий по ключевой ставке (как мы видим, ЦБ пока воздерживается от ее повышения), сначала ставки по депозитам, а затем — с некоторым временным лагом — и по кредитам начнут постепенно снижаться. Однако практика показывает, что изменение стоимости кредитов происходит медленнее, чем корректировка стоимости депозитов, поэтому можно предположить, что снижение ставок по кредитам для МСП произойдет не ранее третьего квартала этого года.

При этом, несмотря на риторику, которой регулятор сопровождал свои последние решения по ключевой ставке, нельзя исключать вероятность того, что к осени этого года могут проявиться монетарные риски, которые приведут к необходимости корректировать ставку в сторону повышения. Да, этот сценарий сейчас выглядит менее вероятным, чем снижение ставки, однако полностью исключать такую возможность не стоит (вспомним, что конец лета очень часто преподносит неприятные сюрпризы). В этих условиях нельзя рассчитывать на удешевление кредитов для МСП, а потому критически важными становятся различные меры господдержки предпринимателей — от субсидирования ставок по кредитам и предоставления целевого финансирования до расширения программ государственных гарантий и поручительств. Без них лишь незначительная часть малых предприятий может рассчитывать на привлечение финансирования и, соответственно, рост бизнеса.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

