Еще несколько лет назад о дедолларизации, об отказе от доллара говорили разве что думские фрики. Увы, дедолларизация российской экономики превратилась из безумной фантазии в болезненную реальность, став вынужденной реакцией на санкции. Однако изучение банковской отчетности позволяет говорить не только о дедолларизации, но и о девалютизации экономики России. Безусловно, происходит замещение доллара другими валютами, в первую очередь евро, однако в целом происходит вытеснение иностранной валюты из российской экономики.

Валютные активы российских банков достигли исторического максимума в 434,4 млрд долларов 1 июня 2014 года. На 1 апреля 2019-го они сократились до 309,6 млрд долларов — на 124,8 млрд долларов, или на 28,7%. Доля валютных активов в активах банков снизилась с 24,7% на 1 июня 2014 года до 21,7% на 1 мая 2019-го.

Аналогичную тенденцию мы наблюдаем и в пассивах: с исторического максимума 407,4 млрд долларов, достигнутого 1 июня 2014 года, они снизились до 312,5 млрд долларов на 1 мая 2019-го.

Налицо вытеснение валютных активов и пассивов из банковского сектора России как следствие вытеснения нашей страны из глобальной экономики.

Наиболее радикальное сокращение претерпел валютный розничный кредит: если на 1 июня 2014 года валютный розничный кредитный портфель российских банков составлял 6,6 млрд долларов, то на 1 мая 2019 года он снизился до 1,6 млрд долларов. Причем доля просроченной задолженности в этом портфеле на 1 мая 2019 года достигла 32%.

Между тем валютные вклады населения за период санкций почти не изменились. Если на 1 июня 2014 года они составляли 93,3 млрд долларов, то на 1 мая 2019-го даже выросли (до 94,1 млрд долларов). «Русские санкций не боятся!» Однако запас наличной валюты в российских банках составил на эту дату всего 12,2 млрд долларов. Разрыв между валютными вкладами и запасом наличной валюты достиг 81,9 млрд долларов. Если крупнейшие российские банки будут включены OFAC в список SDN, что означает арест их активов в США и запрет американским лицам совершать с ними трансакции, то попавшие под санкции банки лишатся возможности вернуть доллары вкладчикам в полном объеме. Не исключено, что усилят санкционное давление на Россию и страны еврозоны. В этом случае российские банки не смогут вернуть вкладчикам в полном объеме и евро.

Вероятно, для того чтобы «подстраховать» хотя бы госбанки от такой напасти, Банк России с 2015 года активно пополняет запасы наличной валюты. На 1 сентября 2018 года они составили 31,2 млрд долларов против 1,4 млрд долларов на 1 января 2015-го. Увы, сразу после того, как информация о растущих запасах наличной иностранной валюты появилась в прессе, ЦБ перестал публиковать соответствующую статистику. Однако имеющаяся статистика позволяет сделать вывод о том, что на 1 апреля 2019 года запасы наличной иностранной валюты в хранилищах Банка России достигли 39 млрд долларов — то есть закрывают почти половину разрыва между валютными вкладами и запасом наличной валюты в российских банках.

Однако в случае жесткого варианта санкций — ареста активов российских банков в США и запрета американским лицам совершать с ними трансакции — наиболее вероятен сценарий заморозки долларовых вкладов или их принудительная конвертация.

Маятник российской истории явно устремился назад, и мы можем ожидать не только замораживание валютных вкладов или их принудительную конвертацию, но и запрет на операции с иностранной валютой.

В истории нашей страны уже была одна девалютизация — когда за доллар сажали, а за спекуляцию валютой расстреливали. Вспомним дело Рокотова — Файбишенко — Яковлева 1961 года, когда два валютных спекулянта-фарцовщика были расстреляны по неправосудному приговору, инициированному Хрущевым.

Статья 88 УК РСФСР (в просторечии — «бабочка») «Нарушение правил о валютных операциях» предполагала в зависимости от состава преступления лишение свободы на срок от трех до 15 лет, конфискацию имущества, ссылку на срок до пяти лет или смертную казнь.

Примечание. Первые антироссийские «крымские» санкции были введены в марте 2014 года, однако в качестве начальной точки в колонке берется 1 июня 2014-го, так как в силу инерционности финансовых процессов рост валютных активов и пассивов прекратился только через квартал после введения первых санкций.

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