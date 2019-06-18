В развитых странах основным источником инвестиций является частный капитал. Между тем частный капитал по-прежнему стремглав бежит из России.

До 2008 года рост экспортно-сырьевой экономики России стимулировался притоком частного капитала. После 2008 года Россия как была, так и осталась экспортно ориентированной экономикой, но уже с оттоком частного капитала. Отток частного капитала усугубился благодаря санкциям.

Хотя ЦБ и переименовал на своем сайте «чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором» в мудреное «сальдо финансовых операций частного сектора», но шила в мешке не утаишь. Кстати, файл, в котором опубликована эта информация на сайте ЦБ, назван «outflow» (отток). За пять месяцев этого года чистый отток частного капитала из России составил 35,2 млрд долларов против 18,9 млрд за аналогичный период прошлого года. За 2018-й чистый отток частного капитала достиг 63,3 млрд долларов против 25,1 млрд годом ранее. Соответственно, стремительно сокращаются прямые иностранные инвестиции в РФ (см. рисунок).





Рисунок. Прямые иностранные инвестиции в РФ (млрд долларов). Источник: данные Банка России.

Основная причина сокращения прямых иностранных инвестиций в РФ — высокие риски, обусловленные не только санкциями, но и низким уровнем правовой защиты частных инвестиций. О чем наглядно свидетельствует дело Калви. Другой американский инвестор, Пол Тейтум, убитый в Москве в 1996 году, пророчески говорил: «Кто в Россию с инвестициями придет, тот от них и погибнет».

Калви был образцовым, вполне лояльным иностранным инвестором. Его пример позволяет вспомнить историческую аналогию — феномен «полезных идиотов» (термин, приписываемый Ленину), то есть симпатизировавших СССР граждан капиталистических стран.

«Инвестиции не пахнут»? Пахнут, иногда кровью, иногда тюрьмой.

Без инвестиций невозможен устойчивый рост экономики. Чем заменить частные инвестиции? Единственный вариант — государственными инвестициями.

Однако существует неустранимая проблема: государственные инвестиции крайне неэффективны в развивающейся стране с высоким уровнем коррупции. В чем причина этой неэффективности? Во-первых, они в значительной степени разворовываются — в форме распила и откатов. Во-вторых, выбором целей и методов этих инвестиций занимаются чиновники, не только коррумпированные, но также некомпетентные и не заинтересованные в оптимальном для государства результате.

Роль госинвестиций выросла до такой степени, что основной вклад в положительную динамику инвестиций в российскую экономику в 2018 году внесли завершение строительства Крымского моста и чемпионат мира по футболу.

Невидимая рука рынка заменяется вполне зримой рукой государства. А в коррумпированных государствах — щупальцем антропоморфного монстра-спрута ктулху (у Левиафана щупалец нет, он кит).

Между коррупцией и экономической экспансией государства есть прямая связь. Форма этой экспансии — господряды и поставки в казну (которые нынче называются госконтрактами и госзакупками). На господрядах и поставках в казну в фантасмагорических масштабах воровали еще при царе.

Есть, правда, некоторый предел — когда государство в существенной степени вытеснит частный капитал из экономики, уровень коррупции может резко упасть. Социалистическая экономика также была коррумпирована, но в существенно меньшей степени, чем нынешняя.

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