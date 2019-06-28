Образовался ли пузырь на рынке необеспеченного потребительского кредита? Об этом дискутируют министр экономического развития, глава ЦБ и президент РФ. Кто из них прав?

С подачи главы Минэкономразвития Максима Орешкина возникла дискуссия о том, надулся ли пузырь на рынке необеспеченного потребительского кредита. 14 июня 2019 года, в ходе панельной дискуссии на Петербургском экономическом форуме, он заявил: «Если мы посмотрим на структуру кредитного предложения сейчас, то увидим, что у нас лидирующий тип — это потребительский кредит. За последние 12 месяцев у нас прирост — 1,8 триллиона рублей, 2% ВВП создано необеспеченными потребительскими кредитами, это рост 30% в год. Здесь явно есть и социальные, и экономические последствия. Тот темп роста, который есть, он абсолютно неустойчивый, он абсолютно превышает темпы роста доходов населения... Если сейчас ничего с этим не делать, к 2021 году мы можем рецессию получить».

Это заявление содержит ряд неточностей. Во-первых, годовой рост необеспеченного потребительского кредита на 1 мая составил 25,2%, а не 30%. Во-вторых, существенная часть этого прироста пошла на погашение долгов, что никак не могло привести к росту ВВП. В-третьих, нельзя пренебрегать ростом импорта за счет необеспеченного потребительского кредита, а импорт снижает ВВП. Так что вклад необеспеченного потребительского кредита в ВВП существенно меньше 2%. Вызывает вопрос и величина роста необеспеченного потребительского кредита, озвученная Орешкиным, — 1,8 трлн рублей, то есть 59% годового роста розничного кредита на 1 мая, составившего 3,0 трлн рублей. Возможно, к необеспеченному потребительскому кредиту ошибочно отнесена задолженность по кредитным картам, кредитам наличными и т. п.

В тот же день, 14 июня, глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции сказала: «Что касается потребительского кредитования, еще раз повторю: там нет пузыря сейчас. Мы это не видим ни по каким показателям. На это, кстати, указывает и динамика розничного товарооборота, о чем мы говорили. Но пузыри могут возникнуть — потребительское кредитование, ипотечное кредитование. Там пузыри могут очень быстро накапливаться, поэтому мы предпринимаем макропруденциальные меры, чтобы избежать в будущем накопления пузырей, которые будут создавать риски финансовой стабильности. Сейчас их нет, наши меры направлены на то, чтобы они не появились в будущем».

Итак, надулся ли пузырь на рынке розничного кредита? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала понять, что такое долговой пузырь. Долговой пузырь возникает, если велика вероятность того, что существенный объем долга перестанет обслуживаться и возникнет долговой кризис. Долговой пузырь — частный случай финансового или экономического пузыря.

Идентифицировать финансовый пузырь тяжело. Настолько тяжело, что с этой задачей не справлялись даже выдающиеся экономисты. Причем ошибались в обе стороны: считали, что пузыря нет, когда он уже готов был взорваться, и, напротив, ошибочно предсказывали скорый взрыв пузыря.

За неделю до Черного четверга 1929 года известный американский экономист Ирвинг Фишер заявил: «Котировки акций достигли того, что выглядит как стабильно высокое плато. Вряд ли в ближайшее время, или даже когда либо, они упадут на 50 или 60 пунктов от нынешнего уровня, как они это предсказывают. Я ожидаю увидеть фондовый рынок значительно выше в пределах нескольких месяцев».

В России наиболее известен казус «клуба 3000», объединяющего десятерых аналитиков, прогнозировавших индекс РТС на конец 2008 года в диапазоне от 2 300 до 3 000. Среднее значение прогноза составило 2 742 пункта. Между тем индекс РТС 31 декабря 2008 года упал до уровня 632.

Сам по себе большой размер долга и высокий темп его роста вовсе не гарантируют, что перед нами долговой пузырь. Например, притчей во языцех стал совокупный национальный долг США — 22 трлн долларов, превышающий ВВП США — 20,9 трлн долларов в 2018 году. Однако колоссальный долг есть, а долгового кризиса нет, хотя после последнего американского кризиса прошло уже десять лет.

Чтобы сделать вывод о том, что на рынке необеспеченного потребительского кредита возник пузырь, необходимо, по крайней мере, знать размер соответствующего кредитного портфеля. Между тем ЦБ на своем сайте не публикует данные о размере необеспеченного потребительского кредита. Он публикует только информацию о его темпе роста. В публикуемой отчетности банков по РСБУ также отсутствует эта информация. Некоторые банки указывают размер портфеля потребительского кредита в отчетности по МСФО, но отнюдь не все.

Тем не менее есть факторы, действительно вызывающие беспокойство. Если годовой темп роста необеспеченного потребительского кредита (25,2% на 1 мая) пока существенно ниже локального максимума, достигнутого перед последним кризисом (60,4% на 1 июля 2012 года), то ускорение чрезмерно высокое: на 1 мая 2017 года темп роста необеспеченного потребительского кредита составил 0,6%, на 1 мая 2018 года — 14,7%, на 1 мая 2019 года — 25,2%. Рынок стремительно разогревается. Причем этот разогрев отнюдь не соответствует ни темпам роста экономики (темп роста номинального ВВП за 2018 год составил 12,8%), ни годовому росту активов банковского сектора (6,9% на 1 мая).

Кроме того, целевая аудитория рынка необеспеченного потребительского кредита — наименее обеспеченные слои населения. Между тем реальные располагаемые доходы населения падают. Что наиболее критично именно для маргиналов, так как у них, как правило, отсутствуют сбережения.

Концентрация внимания именно на рынке необеспеченного потребительского кредита вызывает удивление. Ведь с точки зрения экономических последствий разумно выделять два агрегата: рынок обеспеченного розничного кредита (ипотека, автокредит и т. п.) и необеспеченного розничного кредита (кредитные карты, кредит наличными и т. п.).

Наконец, для полноты анализа необходима информация о смежном рынке — рынке микрофинансовых займов населению. А этот рынок крайне непрозрачен.

Спор о том, возник пузырь или нет, отнюдь не схоластический. Если пузырь образовался, то его надо как можно быстрее ликвидировать, охладить соответствующий рынок. Если же пузыря нет, надо воздерживаться от серьезного вмешательства и не вредить рынку. Тем не менее беспокоиться лучше заранее, а не по старинной русской привычке: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится».

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