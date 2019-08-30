Изучаем причины стремительного роста цены золота и перспективы инвестиций в него.

В июне на рынке золота после затяжного пятилетнего периода стагнации возобновилась тенденция роста. С 1 300 долларов на конец мая цена унции выросла до нынешнего уровня — около 1 540 долларов.

Основной причиной этого роста стала торговая война между США и Китаем. Из-за ее обострения Китай с декабря 2018 года активно наращивает золотые резервы. Если на 1 декабря 2018 года они составили 1 852,5 тонны, то на 1 августа достигли 1 936,5 тонны, увеличившись за восемь месяцев на 93,9 тонны. Только за июнь Китай увеличил запас золота на 10 тонн. Для справки: тонна золота в настоящее время стоит около 50 млн долларов.

Стабильно способствует росту цены золота и Россия, наращивающая золотые резервы с 2008 года и активизировавшая покупку золота из-за санкций. На 1 августа золотой резерв России достиг 2 219,3 тонны, увеличившись за восемь месяцев на 116,3 тонн — еще больше, чем китайский. За июнь Россия увеличила запас золота на 12,2 тонны. Россия и Китай соревнуются друг с другом: кто купит больше золота.

Для сравнения: мировая добыча золота в 2018 году составила 3 332 тонны, в среднем 277,7 тонны в месяц. Добыча золота в Китае в 2018-м составила 399,7 тонны (первое место в мире), а в России — 281,5 тонны (третье место — после Австралии). Россия покупает в резервы большую часть добываемого золота — за 2018 год резервы увеличились на 275,2 тонны.

Покупка золота — оборотная сторона дедолларизации, выхода и России, и Китая из американских бумаг и попытки отказа от доллара в международных расчетах. У Китая этот процесс не слишком активен: с 1 декабря 2018 года по 1 июля 2019 года он сократил инвестиции в «трежеря» на 8,9 млрд долларов — до 1 112,5 млрд долларов. Между тем Россия уже давно сократила свои инвестиции — до 10,8 млрд долларов на 1 июля, тогда как «до Крыма», на 1 марта 2014 года, они достигали уровня 126,2 млрд долларов.

Наибольшей угрозой для золота является прекращение торговой войны между США и Китаем. Однако прекращение этой войны в ближайшие месяцы маловероятно, так как торговля между ними остается по-прежнему несбалансированной. Несмотря на введенные США тарифы, годовое сальдо торгового баланса Китая в 2018 году достигло рекордно высокого уровня 323,3 млрд долларов. Еще более призрачна отмена антироссийских санкций, ведь ее условием является возврат Крыма и прекращение войны на Украине.

Как сильно надуется «золотой» пузырь? Совсем недавно, в 2011 году, золото преодолело уровень 1 800 долларов за унцию, и повторение этого уровня — лишь вопрос времени. Между тем, например, 1 декабря 2015 года цена золота падала до уровня 1 062,23 доллара за унцию.

Несмотря на эту огромную волатильность, золото является традиционной «тихой гаванью», в которой инвесторы укрываются от геополитических катаклизмов. Также золото традиционно выступает защитным инструментом от инфляции.

Из-за торговой войны между США и Китаем геополитические риски возрастают. Разговоры о возможной рецессии в США, на что якобы указывает инверсия кривой доходности, также подливают масла в огонь. Снижение ключевых ставок, смягчение монетарной политики способствуют росту инфляционных рисков. Так что, помимо геополитических рисков, на цену золота позитивно влияют и возрастающие инфляционные риски. Немудрено, что золотые ETF наперегонки скупают золото.

Но судьба любого пузыря — или лопнуть, или сдуться. Вряд ли мы увидим взрыв золотого пузыря, более вероятен умеренный сценарий. В любом случае цена золота с большой вероятностью откатится на исходный уровень.

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