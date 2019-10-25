Регулятор нашел новый способ засекречивания отчетности банков. Но и этот способ не помешал вычислить запасы золота Промсвязьбанка.

Работа у банковского аналитика весьма неэмоциональная — в основном она представляет собой обработку огромного количества чисел. Однако бывают редчайшие случаи, когда скучная цифирь пробуждает сильные чувства. Первый такой казус в моей практике был в бытность журналистом газеты «КоммерсантЪ», когда в ноябре 2008 года я обнаружил неправдоподобно огромный убыток Внешэкономбанка. Результатом этой находки стала сенсационная публикация на первой полосе «Ъ» о рекордном за всю историю банковского сектора России убытке. И в довесок бессонная ночь — а вдруг враги подкинули фальшивую отчетность и банк предъявит иск на немереную сумму?

Свежая банковская отчетность вызвала столь же сильный прилив энтузиазма: в ответ на происки зануд-аналитиков, с легкостью расшифровывающих даже неопубликованную банковскую отчетность, ЦБ придумал новый способ засекречивания отчетности.

Ранее были испробованы разные способы пряток: от полного сокрытия отчетности (например, на 1 сентября скрывалась отчетность трех банков: Промсвязьбанка, Еврофинанс Моснарбанка и РФК Банка) до агрегирования отдельных счетов или всего банковского сектора, или только одного Промсвязьбанка.

Отчетность на 1 октября преподнесла нам новый сюрприз: была опубликована отчетность всех банков, в том числе и трех ранее засекреченных, но у четырех банков появились новые, доселе неведомые активные счета 1XXXX-7XXXX и пассивные счета 1YYYY-7YYYY, агрегирующие соответственные счета второго порядка. «Смешались в кучу кони, люди…» И больше ничего, кроме остатков и оборотов по этим счетам-уродцам, в свежих оборотных ведомостях этих четырех банков нет.

Неожиданно, помимо трех упомянутых банков, к числу «скрытных» добавился Тимер Банк. Этот банк санируется РФК Банком, связанным с «Ростехом».

Аналогично поиздевались и над 102-й формой — отчетом о финансовых результатах. Слава богу, хоть информацию о прибыли-убытках оставили.

Столь же сильно порезана и 135-я форма — расчет собственных средств (капитала). Только у одного из этой четверки собственные средства (капитал) отрицательные: у Тимер Банка капитал составил минус 4,0 млрд рублей на 1 октября.

Самое интересное, что мы ищем в спрятанной или искаженной отчетности Промсвязьбанка, — это информация о его золотом запасе. За сентябрь этот запас вырос на 2 тонны — до 6,4 тонны на 1 октября.

В связи с этим пожелание к регулятору: скрывать в той или иной форме только отчетность «целевой» группы банков, а у всех остальных публиковать отчетность в полном объеме, отказавшись от искажающих информацию агрегированных счетов.

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