Могут ли кредитные ставки и лимиты кредитования отличаться для мужчин и женщин? Для русских и таджиков? Для белых и нет?



В США разгорелся скандал, связанный с обвинением корпорации Apple и банка Goldman Sachs в гендерной дискриминации. Скандал возник из-за ставшего вирусным твита известного разработчика программного обеспечения Дэвида Ханссена от 7 ноября: «@AppleCard — чертова сексистская программа. Мы с женой подали совместные налоговые декларации, живем в штате, применяющем закон об общем имуществе супругов, и долгое время состоим в браке. Однако алгоритм черного ящика Apple Card считает, что я заслуживаю кредитный лимит в 20 раз больше, чем она. Жалобы не помогли». При этом кредитный рейтинг жены Ханссена выше, чем у самого Дэвида.

Суперинтендант Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк Линда Лэйсвелл заявила, что департамент проверит, нарушает ли этот алгоритм законы штата, запрещающие гендерную дискриминацию. Если будет доказано, что нарушает, то Apple и Goldman Sachs заплатят огромные штрафы.

Нам не понять накала этой борьбы, ведь в России разгорается гендерный скандал покруче: выяснятся вопрос, может ли доцент расчленить свою аспирантку. Но тем не менее в свое время и Россия с ее многовековыми устоями домостроя, возможно, дорастет до нынешнего уровня американской политкорректности и неприятия сексизма. Пока у нас не борются даже с гендерной дискриминацией на рынке труда. Например, в правительстве РФ из 32 членов Кабинета министров только четыре женщины, то есть на семь мужчин приходится только одна женщина.

Кроме гендерной, в финансовой отрасли распространена дискриминация расовая и национальная. Проявляется расовая дискриминация и в торговле. Известен анекдотический случай, когда в 2013 году в Цюрихе продавец бутика Trois Pommes отказалась показать Опре Уинфри (первая темнокожая женщина-миллиардер в истории, в том году ее состояние достигло 2,8 млрд долларов) сумку из крокодиловой кожи ценой 38 тыс. долларов на том основании, что сумка «слишком дорогая». Самой богатой женщине мира было сказано, что она «не может позволить себе» эту сумку. Потом перед Опрой извинялись чуть ли не всей Швейцарией.

Известны случаи, когда американские банки предлагали афроамериканцам более высокую ставку по кредитным картам, чем белым. Или блокировали карты американцев иранского происхождения.

В 2018 году правозащитники подали иски в окружной суд в Хьюстоне (США) против финансовой компании Capital One (в России известна преимущественно тем, что ТКС Банк копировал ее опыт). Компания была обвинена в нарушении федеральных законов о кредитовании. Якобы Capital One предоставлял клиентам из числа «меньшинств» (афро- и латиноамериканцам) доступ только к дебетовым картам, тогда как «белым» клиентам банка доступен полный набор банковских услуг, включая ипотечные и другие виды кредита. Кроме того, компания была обвинена в том, что она более чем наполовину сократила число банковских офисов в местах проживания афро- и латиноамериканцев, одновременно увеличив их количество в «белых» районах.

Национальная дискриминация проявляется на рынке труда. Например, читатели прекрасно знают, представители каких национальностей преимущественно выполняют в столицах грязную и низкооплачиваемую работу. Мой бывший коллега, высококвалифицированный банковский работник, (в начале моей банковской карьеры он консультировал меня по сложным вопросам банковского бухучета) уже на протяжении многих лет не может устроиться в банк. Когда я пытался пристроить его в какую-нибудь кредитную организацию, после того как потенциальный работодатель узнавал, что соискатель родом с юга России, разговор тут же прекращался.

«Географическая» дискриминация в России наиболее серьезно проявляется в случае Крыма. Крупнейшие банки, в том числе и государственные, не только не «пошли на Крым» из-за боязни санкций, но и отказываются обслуживать крымчан на территории континентальной России.

Наконец, какая дискриминация принципиально неустранима, например, на рынке кредита? Имущественная. При прочих равных условиях бедный будет получать худшие условия по кредиту, чем богатый. C'est la vie.

Можно ли дискриминировать по полу, расе, национальности, религиозной принадлежности и сексуальной ориентации при выдаче кредита? Могут ли скоринговые системы использовать информацию, например, о поле заемщика? Эконометрические исследования показывают, что женщины менее склонны к риску. Они, например, аккуратнее ездят. Также они более аккуратно, чем мужчины, оплачивают счета.

Так что влияние пола заемщика на его кредитное качество, несомненно, существует. В то же время некоторые государства запрещают дискриминацию по половому признаку при продаже товаров и услуг. Так, нельзя при прочих равных обстоятельствах предложить мужчине одну процентную ставку, а женщине другую. Или предложить различные лимиты кредитования. Также возбраняется применять различные критерии отказа в предоставлении кредита в зависимости от пола.

Понятно, что такая уравниловка экономически неэффективна. К чему ведет запрет на гендерную дискриминацию? Как ни странно, к несправедливости. В итоге более дисциплинированная группа заемщиков получает кредит под ту же ставку процента, что и менее дисциплинированная.

Было бы крайне интересно узнать, дорогие читатели, сталкивались ли вы с гендерной, национальной или расовой дискриминацией на финансовом рынке России — на кредитном рынке (карты, ипотека, автокредит и проч.), в страховом сегменте. Интересный вопрос: осуществляется ли такая дискриминация в скоринговых алгоритмах, применяемых российскими банками? Судя по онлайн-калькуляторам ряда российских страховых компаний, тарифы каско отличаются для женщин и мужчин, что, например, в странах ЕС незаконно.

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