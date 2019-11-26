ЕЦБ 15 ноября отозвал лицензию у венского банка Anglo Austrian AAB Bank AG, более известного под его прежним именем — Meinl Bank. Банк отмывал деньги, полученные преступным путем. С его помощью осуществлялся криминальный вывод активов на многие сотни миллионов евро из украинских, латвийских и литовских банков.

Банк отчаянно и небезуспешно борется за выживание. 20 ноября Генеральный суд Европейского союза предоставил финучреждению отсрочку, что позволило ему сохранить лицензию до дальнейшего судебного разбирательства. Банк сообщил своим крупным вкладчикам, что они рискуют потерять деньги (в Австрии размер страхового возмещения по вкладам физлиц составляет 100 тыс. евро), и предложил вернуть им 10% депозитов наличными и 90% долговыми инструментами, обеспеченными правами требования банка к его заемщикам.

Удивительно, но эти события не привлекли внимания российских СМИ. А зря, ведь этот австрийский банк пошалил и в России.

Бизнес Майнлов берет свое начало в 1862 году. На протяжении четырех поколений — от Юлиуса Майнла I до Юлиуса Майнла IV — основу бизнеса составляли обжаривание кофе и торговля пряностями. Даже в России известен логотип кофейного дома — голова мальчика в турецкой феске.

Meinl Bank был основан Юлиусом Майнлом II в 1923 году как кредитный кооператив Spar- und Kreditverein der Freunde & Angestellten der Julius Meinl AG («Общество взаимного кредита друзей и служащих АО Юлиус Майнл»). В 1943 году этот кооператив был ликвидирован Третьим рейхом. Деятельность кооператива была возобновлена в 1956 году Юлиусом Майнлом III.

Не исключено, что до 100-летнего юбилея банк все-таки не дотянет: не удалось добить нацистам, так добьет ЕЦБ. Хотя хитрость и изворотливость владельца банка превратилась в притчу во языцех. Достаточно сказать, что за его освобождение из-под ареста был внесен самый большой залог в истории — 100 млн евро.

Когда бизнес перешел в руки Юлиуса Майнла V, концепция бизнеса группы радикально изменилась: фокус переместился с рынка кофе на финансовый рынок. До добра эта революция не довела, так как банк превратился в «прачечную».

Meinl Bank тиражировал очень простую схему, именуемую фидуциарной. Он предоставлял кредит офшору под гарантии банка-контрагента, разместившего соответствующую сумму на счете в Meinl Bank. Затем — о, неожиданность! О, ужас! — офшор не выполнял свои обязательства, и эта сумма благополучно переходила в собственность Meinl Bank. Такая незамысловатая схема не только позволяла осуществлять криминальный вывод активов, но и помогала банку до дефолта офшора «рисовать» капитал, показывая регулятору деньги кредиторов банка как его собственные средства. Крайние в этой схеме — кредиторы банка, в том числе государство в лице страховщика вкладов.

В расследовании OCCRP The Vienna Bank Job говорится, что Meinl Bank получил от подобных сделок около 20% общей операционной прибыли в период с 2011 по 2014 год.

Наиболее активно эта схема использовалась в случае группы известного банкстера Владимира Антонова. Также она была использована Витас Банком.

Подобная схема была реализована и банком «Траст». С помощью австрийского банка Bank Winter & Co было отмыто 175 млн долларов .

В расследовании The Vienna Bank Job упоминается представитель российского офиса Meinl Якоб Митбрайт. В настоящее время он является председателем совета директоров российского банка ВРБ. Кроме того, ему принадлежат 9,9% акций банка. На сайте ВРБ указано, что Митбрайт — гражданин Австрии, живет в Вене, с 1 июня 2009 года по 1 февраля 2016 года — руководитель отдела по российскому направлению Meinl Bank. Преемственность!

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