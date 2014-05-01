Как мотивировать российские банки «пойти на Крым»? Обезопасить от санкций. Возможный вариант — создать институт региональных банков со сниженным уровнем требований к капиталу. Кроме того, разрешить не раскрывать конечных бенефициаров. И наконец, ускорить выдачу лицензий. Такой институт «региональных банков» позволит крупным банкам не подставляться под санкции и действовать в Крыму через эти «прокладки».

В Крыму нежданно-негаданно случился коллапс банковского сектора. Украинские банки ушли, а российские, за малым исключением, не пришли. В опубликованном ЦБ «Списке внутренних структурных подразделений российских кредитных организаций, действующих на территории Республики Крым и г. Севастополя по состоянию на 28.04.2014» — всего четыре банка: РНКБ, Крайинвестбанк, Генбанк и Джаст Банк. Самый большой из этих отважных банков — Крайинвестбанк из Краснодара — занимал всего лишь 116-е место по активам, а Джаст Банк — just 748. Они не сумеют ликвидировать дефицит банковских услуг в Крыму. Хотя, конечно, за спиной РНКБ — государство.

Украинские банки боятся обвинений в коллаборационизме, российские — возможных санкций за работу на оккупированной, с точки зрения Запада, территории. Боятся санкций и госбанки, ни один не пришел в Крым, хотя украинская «дочка» одного из госбанков и продолжает работу на полуострове, собирая очереди вокруг своих отделений. Даже оплата коммунальных услуг стала головной болью для крымчан. Ведь как оптимистично думалось поначалу: не придется даже перекрашивать сотни крымских отделений ПриватБанка, выкрашенных в знакомый зеленый цвет, — их сразу займет Сбербанк. Но нет, не занял. Вместо себя осторожные госбанки запустили в Крым отбитый у Бородина (бывший президент и совладелец Банка Москвы Андрей Бородин. — Прим. ред.) РНКБ. Украинские «дочки» российских госбанков распродают свои отделения в Крыму.

Работа банка в Крыму воспринимается как дополнительный риск из-за возможных санкций. Поэтому банки-партнеры могут снижать лимиты на отважных покорителей Крыма.

По данным агентства Reuters, Евросоюз может ввести финансовую блокаду Крыма. Гражданам и компаниям из Европы будет запрещено проводить трансакции с банками, работающими в Крыму. По данным Reuters, эти санкции могут быть одобрены на встрече министров иностранных дел Евросоюза 12 мая.

Банкиры не «национал-предатели», и рынок Крыма с его острым дефицитом банковских услуг им чрезвычайно интересен. Но если из-за санкций банки, «зашедшие» в Крым, обанкротятся, клиенты и ЦБ вряд ли оценят глубину их патриотизма. Банк «Россия», попавший под санкции, получил щедрую компенсацию — он заменил Альфа-Банк в качестве единой расчетной организации оптового энергорынка. Однако ожидать аналогичной компенсации отважным покорителям Крыма вряд ли стоит.

Как решить эту проблему? Возможный вариант — создать институт региональных банков со сниженным уровнем требований к капиталу. В настоящее время минимальный уровень капитала банка — 180 млн рублей, с 1 января 2015 года он будет повышен до 300 млн рублей. Для региональных банков можно снизить планку в 5—10 раз. Кроме того, разрешить не раскрывать конечных бенефициаров. И наконец, ускорить выдачу лицензий. Такой институт «региональных банков» позволит крупным банкам не подставляться под санкции и действовать в Крыму через эти «прокладки».

Впрочем, возможны симметричные санкции — по отношению, в первую очередь, к американским банкам. Они могут быть опасны для тех из них, у кого в России работают российские «дочки». Такая эскалация конфликта может привести к тотальным санкциям со стороны Запада по отношению ко всей банковской системе России. И в этом случае институт региональных банков станет бессмысленным.

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