Наша экономика, подстегиваемая санкциями, скатывается в фазу рецессии. Что среди прочего означает снижение доходов населения и рост безработицы. Падают доходы населения — растет число людей, находящихся за чертой бедности. Обнищание населения наиболее критично для рынка необеспеченного потребительского кредита, так как целевая аудитория банков, специализирующихся на этом рынке, — «пограничный» слой населения, доходы которого располагаются непосредственно над уровнем бедности. Даже незначительное снижение доходов этого слоя ведет к его переходу в состояние неплатежеспособности.

Характерная черта «пограничного» слоя — низкая финансовая грамотность, которую активно эксплуатируют нечистоплотные банкиры, впаривающие финансовым «младенцам» кредиты под грабительские проценты. В условиях экономического роста фокусирование на заемщиках-маргиналах может быть вполне прибыльным, но в условиях экономического спада оно неминуемо ведет к убыткам из-за стремительного роста «плохих» долгов.

Кроме того, банки, специализирующиеся на розничном кредите, попадают в ловушку собственной хитрости. Они постепенно увеличивают лимиты на заемщиков, обслуживающих свои кредиты. Заемщик подсаживается на иглу и, по мере роста задолженности, достигает уровня, когда он уже не способен обслуживать кредит.

Между тем снижение доходов, скажем, на 10% или 20% у более состоятельных слоев населения не ведет к их неплатежеспособности. Поэтому менее агрессивные банки, выбирающие более состоятельных клиентов и более умеренные кредитные ставки, не столь уязвимы к падению доходов населения.

Еще более устойчива к рецессии стратегия, используемая универсальными банками: они кредитуют физлиц, обслуживаемых в рамках зарплатных проектов. Таким образом, эти банки информированы и о платежеспособности своих заемщиков, и о финансовом положении предприятий, на которых те работают. Правда, такое сочетание чревато негативным эффектом: если предприятие разоряется, его работники становятся безработными и уходят в дефолт. Но в любом случае это лучше, чем кредитовать маргиналов «вслепую».

На банки, специализирующиеся на необеспеченном потребительском кредите, оказывает негативное влияние не только эффект «пограничного слоя», но и давление регулятора на этот рынок. В частности, если раньше банки могли компенсировать высокий уровень невозврата по необеспеченным потребительским кредитам высокими процентными ставками, теперь они лишены такой возможности из-за запретительно высоких коэффициентов риска. Кроме того, можно указать растущую конкуренцию, в том числе с госбанками, имеющими практически неограниченный доступ к госресурсам, и с плодящимися, как кролики, МФО, работающими на той же «поляне». А также эффект роста закредитованности населения.

Закономерным следствием этих процессов на рынке необеспеченного потребительского кредита является стремительное ускорение роста «плохих» долгов на фоне замедления роста кредитного портфеля. Клондайк превратился в минное поле.

Понимание этого печального факта дошло и до акционеров ТКС Банка — с уровня IPO 17,5 доллара (22 октября 2013 года) его акции упали в цене до нынешнего уровня 6,1 доллара. Более крупного игрока, Хоум Кредит Банк, по данным газеты «Известия», будут готовить к продаже. Впрочем, пресс-служба банка эту информацию опровергла. Однако нет дыма без огня. Просрочка в розничном кредитном портфеле банка достигла 16,3%, или 45,2 млрд рублей, на 1 мая 2014 года. И это при огромных объемах продаж «плохих» долгов. За четыре месяца 2014 года банк получил убыток по РСБУ в размере 19,4 млн рублей.

У «Русского Стандарта» просрочка в розничном кредитном портфеле на 1 мая составила 17,4%, или 46,3 млрд рублей.

Банк «Траст» явно испытывает дефицит капитала. Уже длительное время его норматив достаточности базового капитала держится на уровне ниже 5,5%.

У «Восточного Экспресса» убыток за четыре месяца 2014 года достиг 1,8 млрд рублей.

И это только цветочки, ягодки ждут нас впереди, когда начнется рецессия.

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