Экстрим предлагать

Россияне массово встали на лыжи Фото: belchonock/Depositphotos.com

Итоги зимнего туристического сезона показывают, что россияне всерьез увлеклись активными и опасными видами спорта. Из направлений растет популярность стран Шенгенской группы, особенно Италии и Германии.



Горячая зимняя десятка

В прошлом зимнем туристическом сезоне (2017/2018) россияне начали постепенно возвращаться в Шенгенскую зону — впервые после резкого обвала рубля. Минувший год показал, что сейчас уже к дорогому евро россияне попривыкли — на новогодние праздники от трети до половины путешествующих (по разным данным) выехали именно в европейские страны, главным образом входящие в Шенгенскую группу.

По статистике СК «Согласие», число россиян, которые приобрели полисы для поездок в страны Шенгенской группы, увеличилось на 30% по сравнению с 2017 годом, также резко возросла (на 60%) популярность Объединенных Арабских Эмиратов. Этот тренд подтверждается и информацией по застрахованным СК «Тинькофф Страхование»: больше половины клиентов этой компании для отдыха нынешней зимой выбрали европейские направления. На втором месте — страны Юго-Восточной Азии (около 10%).

Схожая картина и в других компаниях. Как отмечает управляющий директор департамента массовых видов страхования группы «Ренессанс страхование» Артем Искра, по популярности среди направлений в этом зимнем сезоне лидируют страны Шенгенской группы (треть всех полисов ВЗР, проданных компанией на зимние месяцы), а 12% туристов приобрели полис с покрытием «Весь мир». Из прочих направлений заметны доли Китая (3%) и ОАЭ (2%).

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В нынешнем отпускном сезоне Таиланд, как и в предыдущие годы, входит в горячую десятку популярных зимних направлений, но переместился с первого места на десятое (по данным «АльфаСтрахования»). Италия, по данным компании, осталась в лидерах — 7,4% туристов, покупающих страховку ВЗР, отправились нынешней зимой именно в эту страну. Финляндия из топ-10 «АльфаСтрахования» выпала, зато в «чарте» группы «Ренессанс страхование» на нее приходится 14%. Предыдущие два года она была в тройке лидеров у большинства компаний.

Россия вышла на третье место по популярности: по родной стране нынешней зимой путешествовали 6% застрахованных «Ренессанс страхованием» и 4,2% клиентов «АльфаСтрахования». Вернулась в «чарты» и Испания — одно из самых популярных зимних направлений 2016/2017 года, в нынешнем сезоне на ее долю пришлось примерно 4% путешественников со страховками у «АльфаСтрахования» и «Тинькофф Страхования».

Германия (5,8%), Австрия (4,2%), Франция (3,7%), Грузия (3,2%), Чехия (2,6%) и Турция (2,5%) также вошли в десятку самых популярных направлений по версии «АльфаСтрахования». Большая часть этих стран (кроме Турции и Грузии) также входит в горячую зимнюю десятку «Тинькофф Страхования».

На День святого Валентина в 2019 году, по данным «АльфаСтрахования», россияне выбрали традиционные европейские страны — Италию (12,2%), Германию (12,1%), Швейцарию (7%), а также более экзотические — Южную Корею (13,7%), Японию (8,8%), Филиппины (8,5%). И конечно, неизменную Турцию (13%).

Лыжи и доски

Пик спроса в зимнем туристическом сезоне пришелся на страховки с расширенным покрытием, включающие катание на горных лыжах и сноуборде. Более 43% туристов, застраховавшихся в зимний сезон в «АльфаСтраховании», покупали полис с расширенным покрытием для занятий горнолыжным спортом, еще 20% планировали заниматься сноубордингом. По данным «Тинькофф Страхования», половина туристов, отправившихся в Австрию, покупали полис, подразумевающий занятия горнолыжным спортом.

Классический пляжный отдых, согласно статистике страховых компаний, нынешней зимой отошел на задний план. Как свидетельствуют данные «Тинькофф Страхования», 56% застрахованных, выехавших в Индонезию, также включают в полисы опции для занятий опасными видами спорта, но уже «не зимнего» (например, серфингом).

При повышенной спортивной активности путешествующих травмы и переломы, как ни странно, не на первом месте по частоте страховых случаев в этом сезоне. В новогодние каникулы отдыхавшие за рубежом клиенты чаще всего обращались с жалобами на воспалительные заболевания дыхательных путей (43% у «АльфаСтрахования», 34% у «Тинькофф Страхования») и на расстройства пищеварения (10—12%). На переломы, растяжения, вывихи и тому подобное приходится всего 6% у «АльфаСтрахования» и 21,5% у «Тинькофф Страхования». «Тинькофф» также отмечает большое количество обращений с кожными заболеваниями (9,2%), отитами (9%), стоматологическими проблемами (5%).

В рейтинге самых «опасных» стран — лидеров по числу обращений на первом месте оказался Таиланд, далее следуют Индонезия, Италия, Франция, Австрия, Испания.

«Шенген»: полис дешевле, лечение дороже



Страховка для путешествия — как за границу, так и по России — это явно не то, на чем следует экономить, тем более что разрыв по стоимости между «минималкой» и расширенным пакетом, включающим занятия спортом, активный отдых, страхование багажа, ответственности и прочее, невелик, а стоимость лечения за границей для россиян непривычно высокая.

Компания «Зетта Страхование» посчитала, как соотносятся затраты на покупку полиса при поездке в разные страны и средний чек за лечение туриста в этих странах. В среднем, по данным компании, средний чек оказался в 40 раз весомее, чем стоимость полиса.

Болеть в Европе дороже, чем в Африке и Юго-Восточной Азии, но страховой полис в страны Шенгенского соглашения обойдется дешевле, заключают специалисты компании. Средняя цена туристической страховки в Шенгенскую зону в 2018 году, по данным «Зетты», составила 800 рублей. Средний чек за лечение в итальянском госпитале составляет 316 тыс. рублей, в германском — 155 тыс. рублей, в испанском — 94 тыс. рублей. Средняя стоимость амбулаторного лечения во всех трех странах — около 13 тыс. рублей.

Полисы в Египет, Тунис и Турцию в среднем обошлись российским туристам в 960 рублей, а во Вьетнам и Таиланд — на уровне 1 850 рублей. Средний чек за амбулаторный прием в тайской клинике в 2018 году при этом составил 9 300 рублей, в Тунисе и Египте — около 4 000 рублей, в Турции — 6 700 рублей. В Тунисе и Египте средняя стоимость госпитализации составляет около 40 тыс. рублей.

Самыми дорогими страховыми случаями прошлого года стали сложное лечение клиента после ДТП и медицинская эвакуация из Юго-Восточной Азии (более 5 млн рублей) и операция на позвоночнике в итальянской клинике (свыше 1,4 млн рублей).

Недостаточность стандартной страховой суммы в 30 000 евро (около 2,3 млн рублей) при поездках за рубеж демонстрирует самая крупная выплата прошлого года «Зетта Страхования». Компания заплатила более 2,3 млн рублей клиенту, которому после происшествия во Вьетнаме потребовалась экстренная медицинская эвакуация с привлечением санитарной авиации. Но выплата страховщика не покрыла всех расходов, поэтому родственники пострадавшего вынуждены были перечислить еще 3 млн рублей.

Ольга КУЧЕРОВА, Banki.ru

