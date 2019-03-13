Стратегия «Антисанкции»

Покупка «народных» ОФЗ может оказаться правильным ходом для защиты от санкций против российского госдолга Фото: коллаж Banki.ru

Минфин готов отменить комиссии за операции с «народными» облигациями и разрешить отдавать их в залог. Какова доходность таких инвестиций и могут ли они защитить в случае санкций в отношении госдолга?



Доходности ОФЗ все выше

Возобновившиеся разговоры о санкциях (законопроект DASKA of 2019) в американском сенате оживили страхи инвесторов. Хотя иностранцы вновь начали скупать российский госдолг (в феврале их доля выросла до 25,5%), разместить бумаги становится все сложнее, и Минфину приходится предлагать все более высокую премию к рынку. На прошлой неделе ведомство продало бумаги на 46,5 млрд рублей, дисконт к вторичному рынку составил 0,5 процентного пункта. Как полагает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, спрос на облигации был сформирован в основном за счет недавнего погашения госбондов на 150 млрд рублей. «С учетом сохраняющегося риска санкций, которые в последнее время участники локального рынка, на наш взгляд, стали недооценивать, ОФЗ выглядят дорогими, предлагая слишком низкую премию к ставкам денежного рынка», — написал он в обзоре.

Настроения отечественных институционалов также не способствуют росту спроса на облигации. Для многих банков лучшей альтернативой являются депозиты в ЦБ или КОБРы, а НПФ, обеспокоенные растущими рисками, и вовсе подумывают о сокращении ОФЗ в портфелях. Об этом агентству Bloomberg рассказал глава управления инвестиций НПФ Сбербанка Василий Иванов. Правда, он объяснил, что это попытка повысить доходность вложений. Фонд вкладывает в федеральные облигации до 40% портфеля.

«В начале года мы наблюдали небольшой отскок после декабрьской «просадки» на американском рынке, но затем снова всплыла тема санкций. К тому же добавилась неопределенность, когда Минфин перестал заранее объявлять максимальный объем размещений в рамках аукционов. Это несколько поумерило аппетиты спекулянтов, которые решили посмотреть, во что на практике выльется отсутствие целевого объема размещений», — говорит портфельный управляющий УК «Сбербанк управление активами» Дмитрий Постоленко.



В феврале доходность ОФЗ с погашением в 2034 году на аукционах выросла на 0,23 п. п. На последнем аукционе они были проданы с доходностью 8,56% годовых. Ставки растут не только по длинным бумагам. Например, если в начале прошлого месяца доходность облигаций с погашением в 2026 году составляла 8,09%, то к концу февраля она поднялась до 8,38%. Доходность десятилетних ОФЗ выросла с 8,36% до 8,45%.

Страх и трепет для Минфина

Когда в апреле 2018 года был нанесен санкционный удар по компаниям Олега Дерипаски и капитализация отечественных «голубых фишек» стала стремительно таять, рынок ОФЗ также вошел в глубокое и продолжительное пике. Иностранцы начали продавать бумаги. Начавшиеся в американском конгрессе дебаты о запрете инвестиций в российский госдолг еще больше уронили стоимость облигаций. В итоге в сентябре их цена снизилась до годового минимума, индекс RGBITR торговался с рекордной доходностью — выше 9% годовых. Потеряли частные инвесторы, потеряли профессиональные управляющие. Многие ПИФы облигаций закончили год с отрицательной доходностью.

В интервью Bloomberg управляющий директор «Ренессанс Капитала» Максим Орловский заявил, что если санкции все же введут, это приведет к панике и резкому росту ставок по евробондам и ОФЗ. Доходность последних подскочит выше 10%. Это, в свою очередь, окажет негативное давление на рубль — ведь иностранцы перестанут реинвестировать купонные доходы и средства от погашения облигаций. Поэтому, советует он, лучше покупать короткие бумаги. Правда, в этом случае придется поступиться доходностью: например, трехлетние бумаги с погашением в декабре 2021 года сейчас торгуются со ставкой 7,76%.



«В случае жесткого сценария с ограничениями на госдолг доходности ОФЗ могут вырасти», — согласен Постоленко. Если же санкций не будет, то, считает управляющий, вместе со снижением инфляции доходность госбумаг будет падать.

По прогнозам аналитиков Райффайзенбанка, во II квартале курс доллара может подняться к 70 рублям, а в случае новых санкций — и до 75 рублей.

Но санкции не единственная проблема для рынка госбондов. В марте ЦБ планирует потратить на покупку валюты 310 млрд рублей. Ежедневно на это будет уходить 15,5 млрд рублей, или на 60% больше, чем в феврале, подсчитали аналитики БКС. А с учетом отложенных интервенций ежедневные расходы на доллары и евро в этом месяце могут составить свыше 18 млрд рублей. Как считают в Райффайзенбанке, валютные операции ЦБ уже в апреле, когда из-за роста импорта и выплат дивидендов сальдо счета текущих операций снизится до 5 млрд долларов (и этого уже будет недостаточно для выплат по внешнему долгу и интервенций), окажут на нашу валюту заметное влияние. По прогнозам аналитиков, во II квартале курс доллара может подняться к 70 рублям, а в случае новых санкций — и до 75 рублей.

Для рынка облигаций это означает очередной шок. Причем не только потому, что из-за ослабления национальной валюты регулятор может изменить риторику и начать повышать ставку, но и по причине снижения интереса инвесторов к рублевым вложениям. «Рынок уже готов к ослаблению рубля во второй половине года. И если доллар будет стоить 70 рублей, то это усилит опасения участников, которые предпочтут инвестировать в долларовые активы», — говорит Денис Порывай. По его словам, уже сейчас ситуация со ставками на рынке свопов показывает, что некоторые игроки готовы дорого фондироваться в рублях, но не хотят сокращать свою валютную позицию. «Нет смысла покупать ОФЗ под 8—8,5% при большой вероятности обесценения рубля на сопоставимую величину. Проще держать доллары или покупать короткие евробонды, ставки по которым сейчас в долларах составляют 3—3,5%», — заключает аналитик.

Есть ли шансы у «народных» ОФЗ?

Чтобы избежать финансовых потерь в случае введения санкций, инвестору, возможно, стоит рассмотреть альтернативу — ОФЗ-н, или так наз ываемые народные облигации. Тем более что их доходность сопоставима с рыночными ОФЗ. Например, сейчас можно приобрести ОФЗ-н с погашением в марте 2021 года на сумму 100 тыс. рублей с доходностью (с учетом комиссии в 1%) 7,65%, доходность обращающихся на бирже ОФЗ с погашением в апреле 2021-го составляет 7,64%. Как указывает управляющий УК «Система Капитал» Антон Костин, плюсом «народных» облигаций является простота их покупки: не нужно открывать брокерский счет и устанавливать торговый терминал или приложение.

С точки зрения рисков санкций «народные» облигации выглядят также более защищенными, поскольку не обращаются на бирже. «У ОФЗ-н нет особых рисков по сравнению с «обычными». Гарантии государства по их выкупу после года держания по цене не ниже номинальной стоимости фактически снимают с них риски, связанные с возможным их обесцениванием при ухудшении рыночной конъюнктуры», — говорит аналитик компании «Регион» Александр Ермак. В то же время, по его словам, отсутствие вторичного обращения на рынке не дает возможности владельцам «народных» облигаций получить дополнительный спекулятивный доход.

Однако высокие комиссии банков-посредников (в зависимости от суммы они могут доходить до 1,5%) съедают часть дохода инвестора. А из-за того, что ставка купона возрастает в течение срока владения бумагой, продавать бумаги досрочно невыгодно — это также приводит к потере доходности.

С точки зрения рисков санкций «народные» облигации выглядят также более защищенными, поскольку не обращаются на бирже.

Сейчас в Минфине намерены снять эти ограничения. Согласно поправкам, которые ведомство разместило для публичного обсуждения, предполагается не взимать комиссии как при покупке, так и при продаже облигаций. Кроме того, ОФЗ-н можно будет использовать в качестве залога. По расчетам Александра Ермака, отмена комиссий может существенно увеличить привлекательность ОФЗ-н для инвесторов: в частности, доходность к погашению по облигациям третьей серии составляет 8,71% годовых, однако с учетом комиссий их реальная доходность варьируется в пределах 7,87—8,42%.

По мнению участников рынка, отмена ограничений еще не означает, что инвестиции в «народные» бонды станут более выгодными. Как отмечает председатель правления «Открытие Брокера» Сергей Лукьянов, если Минфин будет самостоятельно выплачивать комиссию агентам и ее не будет для населения, это сделает прозрачной доходность для всех покупателей. «Но это, разумеется, повлияет на доходность, которая снизится, так как комиссия будет включена в цену», — предупреждает эксперт. По его словам, доходность будет сопоставима со ставками по депозитам в госбанках или чуть выше. А в случае введения санкций доходности «народных» бондов также могут быть скорректированы. «Если доходности биржевых ОФЗ вдруг взлетят, то, соответственно, с небольшим временным лагом будет скорректирована вниз и цена ОФЗ-н», — уверен эксперт ГК «Финам» Алексей Ковалев. С ним согласен и Антон Костин, который уточнил, что если инвестор держит бумаги до погашения, то этот риск никак не отразится на его финансовом результате.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru