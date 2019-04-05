Скидки на бочку!

Страховщики наперебой рапортуют о снижении тарифа Фото: nikvector20@gmaail.com/Depositphotos.com

Три месяца ОСАГО живет по новым правилам: с расширенным тарифом и новым коэффициентом «возраст-стаж». C 1 апреля еще и «бонус-малус» начисляется по-новому. Что стало с ценами и куда они двинутся дальше?



Кто-то теряет, кто-то находит

В апреле вступили в силу новые правила расчета коэффициента «бонус-малус», одного из самых «весомых» в конечной стоимости полиса «автогражданки», дающего скидку за безаварийную езду и надбавку (иногда очень существенную) за ДТП по вине застрахованного. Соответствующее указание Банка России вступило в силу с 9 января.

Указанием также введены расширенный тарифный коридор (2 746—4 942 рубля вместо 3 432—4 118 рублей) и новые градации коэффициента «возраст-стаж» (58 вместо четырех), эти изменения работают с января и уже сказались на средней цене полиса.

«По итогам начавшейся реформы мы уже видим снижение средних цен на обязательную «автогражданку»: так, за две первые недели марта средняя стоимость полиса ОСАГО по сравнению с прошлым годом снизилась на 4%», — говорит президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

По его словам, к началу марта средняя цена полисов «автогражданки» уже снизилась в 61 регионе России, где проживает почти 90% всех автовладельцев. В целом по стране, по данным РСА, средняя премия для легковых автомобилей физлиц снизилась на 1,7%, до 5,6 тыс. рублей, для мотоциклов и мотороллеров — в 2,3 раза, для автомобилей юридических лиц — на 12,8%.

Страховщики наперебой сообщают о снижении и иногда, робко и не очень заметно, — о повышении цен: тариф идет вверх или вниз в зависимости от «токсичности» региона. Причем большинство топ-менеджеров предупреждают о том, что он может и дальше меняться в любую из сторон: все игроки пристально следят за ситуацией с убыточностью и поведением конкурентов. Кое-кто уже даже поднял ставки, а потом вернул их на прежний уровень, поняв, что проигрывает конкурентам, рассказали Банки.ру участники рынка.

«Ставки будут меняться в течение года, компании смотрят на стратегии друг друга. Корректировка будет постоянной. А через два-три года, при реализации плана Банка России, мы получим практически индивидуальный тариф», — прогнозирует генеральный директор группы «Ренессанс Страхование» Юлия Гадлиба.

Согласно опросу издания «Аргументы и факты», в котором приняли участие 6 487 человек, более трети россиян почувствовали снижение стоимости полиса ОСАГО после расширения тарифного коридора, и 71% автомобилистов оптимистично оценивают начавшуюся реформу.

Впрочем, как считает генеральный директор компании «Ингосстрах» Михаил Волков, некоторые страховщики слишком увлеклись снижением цен.

​«Росгосстрах» снижает тарифы на ОСАГО на 69 территориях В понедельник, 25 февраля, «Росгосстрах», входящий в группу «Открытие», снизил базовый тариф на «автогражданку» для 69 территориальных групп преимущественного использования транспортных средств, сообщил член правления — руководитель блока «Автострахование» компании Дмитрий Пурсанов.

«Меня больше всего беспокоит, что ряд страховщиков, видя потенциал в этом рынке, опять излишне резко снижает тарифы, например на 20%», — отмечает он. По оценке эксперта, в среднем по рынку снижение тарифа происходит «умеренно и ожидаемо», но некоторые крупные игроки уходят в демпинг. «Их тарифная политика может в очередной раз привести к существенному ухудшению их финансового состояния, что опять негативно скажется на рынке», — предупреждает Волков.

По мнению многих экспертов, рекордная убыточность этого вида страхования в 2017 году связана именно с неудачами флагмана — «Росгосстраха», который несколько лет назад контролировал более трети рынка ОСАГО. Страховщик попал под санацию вместе с группой «Открытие» и был докапитализирован в 2017 году. Всего «Открытие» потратило на страховщика более 100 млрд рублей. После смены менеджмента «Росгосстрах» впервые за последние три года завершил год с прибылью (по предварительным неаудированным данным, в 2018 году она составила 6,2 млрд рублей).

Бонус ли «малус»?

Что изменилось 1 апреля в расчете коэффициента «бонус-малус», учитывающего аварийность? Первое и главное: если за водителем закреплено несколько значений КБМ, был выбран минимальный из них, то есть самый выгодный для водителя. Второй важный момент: по мультиполисам, где не ограничен список водителей, допущенных к управлению, отвечать за ДТП будет только виновник, а не владелец транспортного средства, как это было ранее. При определении КБМ будут учитываться не только выплаты, произведенные страховщиками с действующими лицензиями, но и «наследие» ушедших с рынка компаний.

Отменено списание КБМ при длительном перерыве в заключении полисов ОСАГО: теперь КБМ будет действовать при любом перерыве в страховании, а также при управлении автомобилем с мультиполисом, что, несомненно, скажется на сборах страховщиков. Как отмечают в РСА, скидки будут продолжать накапливаться, а средняя цена полиса — снижаться. По данным РСА, на конец 2018 года коэффициент «бонус-малус» менее единицы (то есть скидку) имели 34,9 млн автовладельцев, или 79,75% водителей, годом ранее — 78,48%. Максимальную скидку в размере 50% в 2018 году получили 7,7 млн человек (годом ранее — 6,4 млн). Почти половина водителей в 2018 году имели скидку 20% и более — это 20,1 млн автовладельцев (в 2017-м — 16,6 млн автовладельцев).

С апреля в ОСАГО будет активно применяться понятие «страховая история водителей» (Бюро страховых историй существует с 2015 года и аккумулирует информацию обо всех выплатах по каско, ОСАГО и ДСАГО), она будет учитываться при расчете КБМ.

Что дальше?



Сроки вступления в силу второго и третьего этапов либерализации пока не определены, так как для их реализации нужно менять законодательство, соответствующий законопроект разработан Минфином, Банком России и РСА, но в него постоянно вносятся изменения. Согласно последней доступной версии документа, с 1 января 2020 года предполагается отмена коэффициента территории преимущественного использования транспортного средства, а с 1 октября 2020 года — отмена коэффициента мощности автомобиля. Коэффициент, учитывающий соблюдение водителем правил дорожного движения, должен вступить в силу через 90 дней после принятия закона и его официального опубликования. Также планируется дальнейшее расширение тарифного коридора на 30% и 40%.

Ольга КУЧЕРОВА, Banki.ru