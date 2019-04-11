Где сим-карту получали, туда и идите!

Оставайтесь на связи в поездках по России! Фото: alexlmx/Depositphotos.com

Что делать, если вы находитесь в одном регионе, а сим-карту получали в другом? Неужели придется ехать за дубликатом или нано-сим? К счастью, есть варианты проще.



Новые цифровые сервисы повышают скорость операций и стирают границы. Все больше вопросов мы решаем удаленно, а длинные очереди в отделениях банков и салонах связи уходят в историю. Но, к сожалению, не все меняется так быстро, как бы нам хотелось. Недавно мы писали про то, с какими проблемами сталкиваются абоненты при смене оператора с сохранением своего номера, и в комментариях читатели просили раскрыть тему смены региона внутри сети оператора. Расскажем о трудностях, возникающих при переезде из региона в регион или при длительном отъезде, а также подскажем пути их решения.

В Питер за «симкой»

Читатель Банки.ру под ником Korney1986 поделился своей историей: в свое время он оформил сим-карту МТС в Санкт-Петербурге, но, находясь в Новгородской области, потерял ее. Ни в одном из салонов Великого Новгорода ее восстановить не смогли, предложив для этого съездить в Питер. Автор пишет, что ситуация так его расстроила, что он решил сменить оператора.

Почему же так получилось? Ситуация очень напоминает популярный мем про Сбербанк, где, вопреки всем нововведениям, клиентам отвечают: «Где карточку оформляли, туда и идите». Что, с сим-картами такая же история?

«Перевести существующий номер в другой регион невозможно: номерные емкости выдаются Россвязью строго с привязкой к конкретному региону, — объяснили в пресс-службе МТС. — Но это уже давно не проблема. Если вам нужно получить дубликат или поменять сим-карту, оформленную в другом регионе, можно заказать доставку, которая по России занимает всего несколько часов». Так что у Korney1986 была возможность получить «симку» без поездки в Санкт-Петербург. Странно, что ему не рассказали об этом в салонах связи Великого Новгорода.

Похожая история приключилась с абонентом Tele2, которому в связи с покупкой нового смартфона потребовалось обменять мини-сим на нано-сим. По его словам, помочь ему ни в одном из салонов оператора в Краснодаре, где он на тот момент находился, не смогли. Хотя, как выяснилось, выход все же был. «Если у абонента возникает вопрос о смене самой сим-карты вне региона ее получения, ему необходимо обратиться в контактный центр, уточнить адрес салона, где можно произвести замену, — говорит директор по клиентскому сервису «Tele2 Москва» Ирина Буцких. — Сейчас количество таких точек постоянно растет, чтобы абонент не испытывал неудобств в поездках».

А что у других операторов?

«Билайн» же предлагает абонентам так называемые динамические сим-карты. «Еще в 2016 году «Билайн» создал динамические сим-карты, то есть сим-карты без привязки к региону оформления, — рассказали в пресс-службе оператора. — Эта технология позволяет абонентам оперативно заменить или восстановить связь при нахождении в любом городе в пределах РФ сразу после установки сим-карты в устройство и не требует дополнительных действий после возвращения в родной город. Воспользоваться этой услугой могут все без исключения клиенты «Билайна» независимо от города своего постоянного проживания». Даже обладатели старых, не динамических сим-карт в случае необходимости могут обратиться в любой салон связи на территории РФ и получить новую карту.

Клиентам «Тинькофф Мобайл» никуда не придется ехать. «Мы доставим сим-карту в любой регион, где бы она ни была оформлена», — заверили в пресс-службе оператора.

Абоненту «МегаФона» нужно будет позвонить в кол-центр и узнать, в каком салоне города, в котором он находится, смогут заменить или восстановить сим-карту.

Уехал работать в Москву, номер менять не хочу

Как мы уже разобрались выше, поменять регион номера не получится: либо нужно переезжать со своей сим-картой и терпеть некоторые ограничения, либо по приезде оформлять новую «симку» с другим номером. К счастью, после отмены внутрисетевого роуминга по России таким абонентам жить стало значительно проще.

Раньше абоненту приходилось нести дополнительные расходы, живя и работая в другом регионе, ведь с точки зрения оператора он находился в роуминге. Сейчас с этим проще, но к выбору тарифа нужно подойти со всей серьезностью. В разных тарифных планах могут значительно отличаться условия, а таким абонентам нужен тариф, в котором все траты по России идут из пакета (минут, Интернета и СМС). Ну и естественно, прежде чем переходить на новый тариф, следует внимательно изучить «подводные камни» и убедиться, что в регионе вашего пребывания никаких дополнительных расходов нести не придется.

Доверенность вселяет уверенность

Часто мы оформляем сим-карты родных и близких на себя: так проще, да и родственнику, особенно если это пожилой человек, меньше проблем и хлопот. А теперь представим, что вы уехали, а с телефоном ваших близких что-то случилось. Именно в такой ситуации оказалась наша коллега Милена. Телефон ее мамы (оператор «МТС») оформлен на Милену, которая уже не первый год живет в Риме. И вот случилась неприятность: мама потеряла телефон. Казалось бы, восстановить сим-карту очень легко: нужно просто прийти в офис с паспортом. Но Милена за границей, а у ее мамы нет доверенности. Доверенность можно оформить в российском посольстве и выслать по почте, но чтобы попасть на прием, придется ждать два-три месяца. Есть ли еще какие-то варианты?

«Мы часто помогаем нашим абонентам за границей, — утверждают в пресс-службе оператора. — Если у вас что-то вдруг случилось с сим-картой в роуминге, вы можете заказать бесплатную доставку, и вам привезут «симку» в ту страну, где вы находитесь, но только на место фактического пребывания абонента. Сим-карта содержит в себе конфиденциальную информацию, поэтому ее может получить только владелец договора или тот, у кого есть доверенность».

Так что у Милены сейчас три варианта:

оформить доверенность в посольстве и выслать маме по почте;

самой приехать в Россию и помочь маме с заменой «симки»;

заказать доставку сим-карты в Рим и уже почтой отправить маме.

Мораль этой истории проста: если номера ваших родственников оформлены на вас, не поленитесь оформить на них доверенность. Тем более если планируете уезжать.

Удаленная идентификация и eSim

Согласитесь все же, что в наш цифровой век, когда даже банки переходят на удаленную идентификацию, ситуация с привязкой сим-карты к региону и проблемы с ее перевыпуском немного удивляют. Но прогресс идет и сюда, и совсем скоро мы сможем увидеть его плоды.

«Сейчас у нас готовятся к запуску несколько больших проектов по удаленной идентификации, — сообщили в пресс-службе МТС. — Они будут запущены в ближайшее время. Подробности пока, к сожалению, дать не можем». Что ж, очень ждем!

А вот Tele2 делает ставку на eSIM — цифровые сим-карты. «Мы активно поддерживаем внедрение в нашей стране технологии eSIM, которая расширяет возможности подключения абонентов: им не нужно идти в салон связи оператора, достаточно будет лишь обеспечить доступ устройства к Интернету. При этом eSim не сломается и не потеряется, как это может произойти с физической сим-картой, а абонент сможет подключиться к сети или сменить оператора не выходя из дома», — рассказала Ирина Буцких.

Оставайтесь на связи и не теряйтесь. Все решаемо!

Антонина САМСОНОВА, Banki.ru