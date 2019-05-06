5 главных мифов об ОСАГО

ОСАГО меняется так быстро, что не все успевают за ним следить Фото: VitalikRadko/Depositphotos.com

В обязательной «автогражданке» постоянно что-то меняется. Многие автомобилисты не успевают отслеживать перемены, из-за чего рождаются мифы. Банки.ру развенчивает основные.



Миф 1. Электронный полис дороже обычного, так как страховщики вложились в дорогостоящие IT-системы и теперь пытаются «отбить» инвестиции.

Цена у e-ОСАГО и у бумажного полиса одинаковая. Она рассчитывается исходя из базового тарифа компании на данной территории и ряда повышающих и понижающих коэффициентов, которые не меняются для одного и того же водителя.

Будьте осторожны: если вам говорят, что это не так, — вас обманывают.

Миф 2. Если компания ушла с рынка или если виновник скрылся, то пострадавшему в ДТП никто ничего не выплатит.

Для выплат пострадавшим в ДТП клиентам страховщиков, ушедших с рынка в результате отзыва лицензии или банкротства, существует специальный компенсационный фонд Российского союза автостраховщиков (РСА). В этом случае заявку на выплату возмещения нужно подавать в РСА. Если компания добровольно отказывается от лицензии на ОСАГО, она передает свой портфель другому страховщику, который несет ответственность по выплатам.

Если виновник скрылся с места ДТП, также возможна выплата из компенсационного фонда РСА, но только по вреду, причиненному жизни и здоровью потерпевшего. Возмещение ущерба имуществу потерпевшего в данном случае законом не предусмотрено.

Если же у виновника нет полиса ОСАГО, ситуация выходит за рамки закона о страховании автогражданской ответственности. В этом случае возмещение ущерба пострадавшему автомобилю должен выплатить сам виновник. Если он отказывается сделать это добровольно, пострадавшему придется идти в суд.

Миф 3. Стоимость полиса во всех компаниях одинаковая.

По закону одинаковы для каждого водителя коэффициенты ОСАГО, существенно влияющие на стоимость полиса. При этом базовый тариф, к которому применяются эти коэффициенты, варьируется у разных компаний в рамках коридора, который с 2019 года был расширен на 40% (по 20% вверх и вниз). Каждый страховщик выбирает ставку тарифа в диапазоне от 2 746 до 4 942 рублей для конкретной территории (их более 200). То есть максимальный тариф превышает минимальный в 1,8 раза.

Размер базовой ставки имеет значение, причем огромное — она умножается на несколько коэффициентов, разброс значений которых очень существенный. Так, для наиболее рискованного сочетания возраста и стажа соответствующий коэффициент будет равен 1,87, для минимального — 0,93. А есть еще коэффициенты мощности и преимущественной территории использования, коэффициент «бонус-малус» (учитывает аварийность) с разбросом значений от 0,5 до 2,45. Согласитесь, есть разница, от какой «печки» плясать — от 2 746 или от 4 942, особенно когда умножать приходится на 5, а то и на 10. Например, для москвича цена полиса сразу удваивается, только из-за коэффициента территории.

Искать тарифы разных компаний и рассчитывать стоимость полиса с помощью нескольких калькуляторов на сайтах компаний крайне неудобно и затратно по времени. Выбрать оптимальное предложение можно в финансовом супермаркете, где вам предложат полисы от разных компаний. В списке компаний вы увидите на одной странице предложения для вашего конкретного автомобиля с учетом вашего возраста, стажа и КБМ.

Скидки на бочку! Три месяца ОСАГО живет по новым правилам: с расширенным тарифом и новым коэффициентом «возраст-стаж». А с 1 апреля по-новому начисляется «бонус-малус». Что стало с ценами и куда они двинутся дальше?

Миф 4. Если я десять лет ездил без аварий, а потом попал в ДТП, то скидка по КБМ обнуляется.

Коэффициент «бонус-малус» не возвращается к 1 (скидка обнуляется) после каждого ДТП. С апреля 2019 года он устанавливается на год, то есть до следующего апреля.

Одна-единственная авария не ведет к потере всей скидки за безаварийность — на следующий год вас просто переводят в другой класс (всего их 13), шаг коэффициента между классами с четвертого по 13-й — всего 0,05 (то есть скидка 5%). Если, например, в периоде, когда вы стали виновником ДТП, у вас был шестой класс (вы три года до этого ездили без аварий), то на следующий год вам будет присвоен четвертый, скидка уменьшится на 10%. Если вы десять лет были идеальным водителем и не вызвали ДТП, то у вас 13-й класс, 50% скидки. Став виновником ДТП, вы потеряете не всю скидку, 20% у вас все равно останется.

Две и более аварии за год действительно негативно влияют на КБМ. Но и так речь не идет о возвращении к 1, для каждого класса — своя мера ответственности (посмотреть это можно в таблице КБМ).

Миф 5. Брать возмещение деньгами выгоднее.

Уже два года (с апреля 2017 года) на рынке ОСАГО действует приоритет натурального возмещения перед денежной выплатой. Но это только на руку автовладельцу, поскольку при расчете суммы выплаты учитывается износ автомобиля и берутся средние по рынку цены для данной модели (согласно справочнику РСА, который обновляется раз в полгода). При натуральном возмещении клиент страховщика получает восстановительный ремонт только новыми деталями, на ремонт дается гарантия.

Ольга КУЧЕРОВА, Banki.ru