Сам себе АСВ

Застраховать риски вложений в МФО можно. Но смысла нет Фото: lightsource/Depositphotos.com

Инвесторы несут деньги в МФО на свой страх и риск — в отличие от банковских вкладов, вложения в микрофинансовые организации в России не имеют официальных гарантий возврата. Почему сегмент МФО отрезан от системы страхования и как защититься инвестору?

За последний год Банк России исключил из реестра МФО десять компаний. Инвесторы вложили в них более 16 млрд рублей, подсчитал «Коммерсант» . Самый громкий случай — крах МФК «Домашние деньги» летом 2018 года, которая задолжала инвесторам 1,25 млрд рублей. В мае ЦБ запретил микрофинансовую деятельность игрока из топ-15 — МФК «Мани Фанни Онлайн». По данным Банки.ру, компания должна инвесторам порядка 800 млн рублей, 17 мая она объявила о планах рассчитаться с клиентами. Ситуация на рынке заставила клиентов вспомнить о гарантиях для своих вложений, например страховании таких рисков. Однако, как выяснил Банки.ру, крупнейшие игроки этого рынка не заинтересованы в подобных услугах. И даже предположение, что страховки могут сдержать отток инвесторов, не аргумент.

Дорого и глупо

Привлекать средства от физлиц в России могут только микрофинансовые компании (МФК). Таких в реестре ЦБ меньшинство — 50 из примерно 2 тыс. МФО. Минимально разрешенная сумма вложений в МФК — 1,5 млн рублей. Это чуть больше суммы, которая страхуется в банках АСВ. В начале апреля группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным предложила увеличить вдвое порог инвестиций физлиц в микрофинансовые компании — для защиты неквалифицированных инвесторов. Законопроект уже прошел первое чтение.

Большинство МФК сейчас никак не страхуют ни свои предпринимательские риски, ни риски инвесторов. Корреспондент Банки.ру под видом клиента обзвонил компании из топ-10 по объемам выдачи микрозаймов — ни одна из них не предложила опцию страхования. Сотрудники кол-центров «Быстроденег», «Мани Мен» и «Кредитех Рус» допустили, что при желании застраховать риск невозврата инвестиций можно самостоятельно, однако ни одну СК, которая предложила бы такой продукт, посоветовать не смогли.

До недавнего времени немногие МФО страховали собственные риски, связанные с предпринимательской деятельностью. Правда, в страховом случае (например, банкротство) выгодоприобретателем становилась МФК, объясняет гендиректор микрофинансовой компании «Займер» Роман Макаров. При этом, по словам эксперта, стоимость услуги перекладывалась на инвесторов. Такая «страховка» обходилась им в 1—2% от заявленного уровня доходности вложений. К тому же исключение МФО из реестра не является страховым случаем.

«Практика страхования инвестиций в МФО на общем фоне носит характер очень редкого, буквально единичного исключения», — говорит Макаров. Поскольку крупные страховые компании такие договоры не заключают, некоторые МФО страховались у игроков второго эшелона — «Опоры», «Росмеда» и «Державы». На настоящий момент сами страховщики лишились лицензий.

«Инвестор, конечно, может обратиться в страховую компанию самостоятельно, но от чего он будет страховаться? От риска дефолта? Тогда это будет индивидуальный страховой продукт, который будет стоить половину депозита», — отмечает гендиректор МФК «МигКредит» Олег Гришин. Стоимость индивидуальной страховки в небольшой компании, по оценкам экспертов, может достигать 4—5% от суммы вложений, что в значительной степени нивелирует разницу между процентными ставками по депозитам в банках (6—8%) и инвестиционными «вкладами» в МФК (15—20%).

Финансовые риски — один из наиболее сложных для оценки и прогнозирования убытков, поэтому отношение страховщиков к нему настороженное, констатирует вице-президент и руководитель центра управления страховым портфелем страхового дома «ВСК» Василий Бусаров. «К сожалению, оценить устойчивость финансового положения, взвешенно проверить прозрачность финансовой отчетности и репутацию микрофинансовой организации и соотнести риски не всегда возможно», — подчеркивает эксперт.

К слову, в банках коммерческое страхование не развивалось до появления государственного Агентства по страхованию вкладов. Появление чего-то подобного для МФО могло бы быть полезно для рынка, считает финансовый директор группы компаний Eqvanta (бренд «Быстроденьги») Илья Соловий. Однако вероятность такого события в ближайшее время стремится к нулю. «Ввиду высоких рисков в МФО-секторе на ближайшие два-три года ЦБ вряд ли будет вводить обязательные требования к МФО по страхованию привлечения денежных средств», — уверен Соловий.

Получается, страховать инвестиции в МФО кредиторам невыгодно, рискованно и практически невозможно. В ситуации, когда застраховать риски — не вариант, эксперты советуют их снижать, грамотно оценивая состоятельность, репутацию и перспективы микрофинансовой компании.

Тест на «пылесос»

Первое, на что инвесторам стоит обращать внимание при выборе микрофинансовой компании, — ведет ли она реальную деятельность. Как давно компания находится на рынке, кому она принадлежит и не номинальны ли собственники бизнеса, в каких объемах выдаются микрозаймы и насколько активно они взыскиваются. Не менее важным инструментом станет проверка посещаемости веб-страницы МФО. Это позволит оценить на первоначальном этапе вероятность того, что МФК работает, а не «пылесосит» деньги инвесторов. Сигналами для клиента могут стать повторяющиеся случаи изменения места постановки на налоговый учет, регистрация по адресу массовой регистрации, отсутствие собственных или арендованных основных средств, необходимых для осуществления их деятельности, наличие у одного собственника нескольких МФО и признаки «массового» директора, отмечают в профильной СРО «МиР». Такие данные можно проверить по специализированным системам, например через «СПАРК-Интерфакс».

О чем говорят рейтинги

Оценка рейтинговых агентств, безусловно, может быть полезной при выборе МФК для инвестирования. При этом важно понимать, что лицензии Центробанка есть только у двух кредитных рейтинговых агентств — «Эксперт РА» и АКРА. Например, у «Мани Фанни Онлайн» до февраля 2019 года был рейтинг «АА.mf» со «стабильным» прогнозом, но присвоило его Национальное рейтинговое агентство, не аккредитованное ЦБ.

При оценке микрофинансовых компаний рейтинговые агентства анализируют риск-профиль, бизнес-модель, соотношение собственного капитала компании и портфеля микрозаймов, чистую процентную маржу МФО (рентабельность) и другие показатели отчетности. Но инвестору нужно обращать внимание не только и не столько на уровень рейтинга, сколько на действия с ним: отзыв, изменение уровня рейтинга или прогноза по нему. «Как правило, отказ от рейтинга может быть следствием возросшего риска снижения кредитоспособности компании, что может в дальнейшем привести к снижению рейтинга, либо связан с пересмотром стратегии развития компании и ее перехода в другой сегмент», — рассказывает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Руслан Коршунов.

У семи нянек МФО без глазу

Само по себе членство микрофинансовой компании в СРО «МиР» еще не является подтверждением ее надежности. В саморегулируемую организацию вступают все МФК, включенные в реестр ЦБ, и по закону СРО в членстве отказать не может. «Требований к действующим членам у нас нет, так как они есть у Банка России. Вместе с тем с этого года мы осуществляем проверки по обозначенным критериям тех компаний, которые хотят вступить в нашу организацию», — заявили в пресс-службе СРО «МиР». Организация имеет право проверять только исполнение базовых стандартов и внутренних нормативных документов СРО, при наличии нарушений МФК могут исключить.

Основной контроль за МФО приходится на Центробанк. «Мы предоставляем в ЦБ ежемесячную отчетность, плюс к этому регулятор отслеживает ряд индикаторов в ежедневном режиме», — рассказывает Гришин из «МигКредита». Но и пристальный контроль мегарегулятора не защитит компанию от несостоятельности, а инвесторов — от риска невозврата вложений. Одной из причин исключения из реестра МФК часто становится предоставление недостоверной отчетности, как это было с «Домашними деньгами», «Мани Фанни Онлайн» и «Городской сберкассой».

Неплохим сигналом при анализе уровня надежности может стать выпуск МФК биржевых облигаций. «Сам факт наличия у МФО таких финансовых инструментов, обращающихся на бирже, дает дополнительную уверенность инвестору, потому что надзор за эмитентом осуществляется сразу по нескольким линиям. Это и регулятор, и сама фондовая биржа», — отмечает Гришин. Но и этот фактор, разумеется, не гарантирует, что у компании не появится проблем — «Домашние деньги» тоже выпускали облигации.

Чудеса в решете

При выборе доходности инвестору следует помнить классическое правило: чем выше доходность, тем больше риск. «Агрессивная политика по привлечению дорогих пассивов, как показывает практика, зачастую может свидетельствовать об острой потребности компании в ресурсах для выживания, а не для развития», — отмечает Руслан Коршунов.

При этом при анализе доходности стоит учитывать продуктовую линейку МФО. Так, доходность инвестиций в компанию, выдающую обеспеченные займы (например, «Кар Мани»), априори будет ниже. «Займы «до зарплаты», рынок которых сейчас ЦБ наиболее активно регулирует, становятся менее доходным направлением, чем так называемые cash loans, которые более похожи на классические потребительские кредиты и меньше подвержены регулированию», — констатирует старший аналитик группы рейтингов финансовых институтов АКРА Александр Рудых.

Евгения ОГУРЦОВА, Юлия КОШКИНА, Banki.ru

