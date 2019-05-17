Микрофинансовая компания (МФК) «Мани Фанни Онлайн» в пятницу, 17 мая, опубликовала сообщение для инвесторов. В нем говорится, что в ближайшие дни начнет функционировать личный кабинет, с помощью которого инвесторы смогут отслеживать очередность выплат по договору.

«Начиная с 17 мая вам будет предложено пройти регистрацию для формирования электронного реестра, и в течение пяти рабочих дней вам придет СМС-сообщение с логином и паролем к личному кабинету. Ссылка на регистрацию и остальная необходимая информация будет опубликована на сайте завтра, во второй половине дня», — говорится в сообщении МФК, опубликованном на ее сайте.

Компания также призывает инвесторов быть бдительными в связи с участившимися случаями мошенничества «в лице юридических компаний, предлагающих за вознаграждение оказать помощь в возврате ваших денежных средств».

О проблемах в компании стало известно в конце апреля. Инвесторы «Мани Фанни Онлайн» тогда заявили о проблемах с досрочными выплатами средств, переданных по договорам займа. Первое сообщение 22 апреля в «Народном рейтинге» Банки.ру оставил пользователь под ником VAW. Он решил досрочно расторгнуть договор еще в феврале, но так и не смог дождаться возврата средств. Аналогичные сообщения оставили еще два пользователя. Представитель МФК в той же ветке дискуссии пояснил, что обязанность вернуть средства инвесторам возникает только по истечении срока договора. Досрочные выплаты — всего лишь право «Мани Фанни Онлайн», и сейчас они не являются приоритетными. МФК сослалась на ухудшение ситуации на рынке и отток средств инвесторов.

Руководство МФК «Мани Фанни Онлайн» прокомментировало проблемы с выплатами инвесторам Ранее участники форума Банки.ру сообщили о проблемах с досрочными выплатами средств, переданных по договорам займа.



Сначала в пресс-службе «Мани Фанни Онлайн» отказались комментировать расчеты с инвесторами. Позже руководство компании все-таки дало комментарии. По словам гендиректора МФК Александра Шустова, из-за резкого оттока инвестиций микрофинансовая компания «Мани Фанни Онлайн» была вынуждена приостановить реальную работу, чтобы урегулировать ситуацию с клиентами. Об этом Шустов сообщил в письме в адрес Банки.ру. Проблемы с выплатами средств инвесторам были спровоцированы ухудшением ситуации на рынке МФО, а также паникой среди клиентов, уточнил он.

«Как только началось нагнетение паники вокруг ее имени и репутации, у «Мани Фанни Онлайн» стали возникать сложности, которые в первую очередь коснулись самих зачинателей интриг. Резкий и мощный отток инвестиций вынудил компанию на данный момент приостановить свою реальную работу, которая приносила весомую прибыль, для того чтобы урегулировать ситуацию и устранить негативный фон», — написал Шустов. В письме он призывал инвесторов дать компании время, чтобы та могла продолжить работу в штатном режиме.



Спустя несколько дней, 8 мая, Центробанк России исключил МФК «Мани Фанни Онлайн» из государственного реестра микрофинансовых организаций. По данным ЦБ, компания нарушала методику определения собственных средств (капитала) (на 30 сентября, 31 октября, 30 ноября и 31 декабря 2018 года, а также на 31 января и 28 февраля 2019 года), не соблюдала минимально допустимые числовые значения экономического норматива достаточности собственных средств на протяжении полугода и экономического норматива ликвидности — с декабря 2018-го. Кроме того, ЦБ выявил нарушения порядка формирования резервов на возможные потери по микрозаймам.