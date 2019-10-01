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Что, если нет официального дохода?

Если у потенциального заемщика нет документов, подтверждающих наличие официального дохода, банк посчитает его сам — как средний по региону. В большинстве случаев такой расчет будет не в пользу клиента. Например, в Москве среднемесячный денежный доход на душу населения в 2018 году составил 62,4 тыс. рублей. Еще один вариант расчета вмененного дохода — на основании данных БКИ. Однако такой способ подходит лишь тем заемщикам, у которых есть кредитная история. Их месячный доход будет считаться равным двукратному размеру среднего значения ежемесячных платежей по всем кредитам за последние два года.