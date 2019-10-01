С 1 октября банки и микрофинансовые организации обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН, или PTI) для каждого заемщика при выдаче ему нового кредита. PTI — это отношение суммы среднемесячных платежей по всем действующим кредитам человека к его среднемесячному доходу. Чем выше PTI заемщика и больше полная стоимость кредита (ПСК), тем выше надбавки к коэффициентам риска, то есть банкам придется резервировать больше капитала. Это означает, что финансовые организации будут вынуждены ограничить выдачу новых кредитов гражданам с высокой долговой нагрузкой.
Банк обязан рассчитывать ПДН при выдаче необеспеченного кредита на сумму более 10 тыс. рублей. Сведения о долговой нагрузке потенциального заемщика банк получает от тех БКИ, с которыми сотрудничает. В будущем планируется создание нового института — квалифицированного бюро кредитных историй, которое и будет агрегировать информацию из разных БКИ. Среднемесячный доход заемщика банк считает самостоятельно: по справке 2-НДФЛ, выпискам с банковского счета, а также данным из ПФР и ФНС.
Если у потенциального заемщика нет документов, подтверждающих наличие официального дохода, банк посчитает его сам — как средний по региону. В большинстве случаев такой расчет будет не в пользу клиента. Например, в Москве среднемесячный денежный доход на душу населения в 2018 году составил 62,4 тыс. рублей. Еще один вариант расчета вмененного дохода — на основании данных БКИ. Однако такой способ подходит лишь тем заемщикам, у которых есть кредитная история. Их месячный доход будет считаться равным двукратному размеру среднего значения ежемесячных платежей по всем кредитам за последние два года.
Повышенные надбавки к коэффициентам риска применяются при PTI выше 50%. Это означает, что людям, которые уже платят по кредитам больше половины своего дохода, доступ к новым займам будет ограничен. По данным НБКИ, сейчас таких заемщиков около 11%. В ОКБ оценивают, что примерно 15,7% заемщиков с открытыми счетами, или 9,1 млн человек, отдают на погашение платежей по кредитам более 50% своего дохода. «По консервативной оценке, введение ПДН скажется на 10—12% банковских клиентов на горизонте полугода. Скорее всего, до конца текущего года какого-либо существенного влияния на заемщиков расчет ПДН не окажет», — отмечает генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин.
В Альфа-Банке считают, что крупные банки с хорошим запасом капитала продолжат кредитовать заемщиков с ПДН выше 50%, но будут выбирать наиболее качественных и «понятных», в первую очередь — зарплатных, ипотечных и действующих клиентов. «Большинство банков не будет автоматически отказывать гражданам в кредите из-за повышенной долговой нагрузки. Кредиторы будут компенсировать свои риски за счет повышенной ставки для такой категории заемщиков»,— полагает генеральный директор Объединенного кредитного бюро Артур Александрович. Кроме того, по его мнению, необходимость обязательной верификации доходов ограничит доступ к кредитам для официально нетрудоустроенных граждан. Это, в свою очередь, может привести к оттоку части банковских клиентов в МФО.
В июне TCS Group, в которую входит Тинькофф Банк, в меморандуме к SPO предупредила о рисках внедрения ПДН. В документе допускалось, что соблюдение новых нормативных требований может снизить скорость выдачи кредитов и привести к сбоям в работе. Глава ОКБ Артур Александрович считает, что расчет ПДН если и удлинит процесс одобрения кредитов, то только на первоначальном этапе отладки бизнес-процессов в БКИ и банках.
Эксперты сходятся во мнении, что меры регулятора повлияют в основном на банки-монолайнеры, которые специализируются на необеспеченном потребкредитовании. Таким, вероятно, придется снизить свою активность. «Универсальные банки не будут пересматривать свои планы в части потребительского кредитования, однако в связи с увеличившейся нагрузкой на капитал снизят объем финансирования других, менее рентабельных сегментов, например кредитования корпоративных клиентов», — допускает первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.
Евгения ОГУРЦОВА, Banki.ru