Руснарбанк повысил ставки по вкладам в рублях.

Доходность депозита «Пенсионный» составит 7,35—7,65% (ранее — 7,2—7,5%), а «Накопительный» — 7,25—7,65% годовых (прежде — 7,15—7,5%). Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. «Универсальный ВИП» (от 3 млн рублей) открывается под 7,5—7,75% годовых (до этого — под 7,35—7,6%).

Срок вкладов составляет 181, 367 и 730 дней. По ним предусмотрены дополнительные взносы.

Депозит «Правильный выбор+» (от 50 тыс. рублей на 367 дней) открывается в день оформления договора инвестиционного страхования жизни.

Проценты по нему начисляются по двум периодам: с первого по 60-й день — 9,5%, с 61-го по 367-й день — 8,5%. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 8,66%. Пополнение не предусмотрено.

Проценты по всем вкладам выплачиваются ежемесячно.