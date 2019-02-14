Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация нет Специальный вклад инвестиционный Особые условия вклад открывается только в день заключения и оплаты договора инвестиционного страхования жизни;

при оформлении одного договора ИСЖ может быть оформлен один вклад на сумму меньшую или равную сумме по договору страхования;

вклад с "лестничным" начислением процентов (до 9,5%) Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 24.01.2019 10:22

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.