Вход

Правильный выбор+

Руснарбанк,

Руснарбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
8,66%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
4 352
Ставка
8,66%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады банка с онлайн-заявкой
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 50 000 ₽ 8,66
  • ставка 9,5% годовых за первые 60 дней нахождения денежных средств во вкладе;
  • далее с 61 дня ставка 8,5% годовых;
  • указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
инвестиционный
Особые условия
  • вклад открывается только в день заключения и оплаты договора инвестиционного страхования жизни;
  • при оформлении одного договора ИСЖ может быть оформлен один вклад на сумму меньшую или равную сумме по договору страхования;
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 9,5%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
24.01.2019 10:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Правильный выбор+» в 4 городах России
14 479
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Русский Народный Банк»
Адрес
115184, г. Москва, Озерковский пер., д. 3
Сайт
www.rusnarbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 4
Банкоматы 4
посмотреть на карте
Телефоны
(495) 664-88-00

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Максимальный доход 7,79 10 000 ₽ Посмотреть
Универсальный-ВИП 7,75 3 000 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 7,65 10 000 ₽ Посмотреть
Накопительный 7,65 1 250 000 ₽ Посмотреть
Максимальный комфорт 6,7 1 000 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще