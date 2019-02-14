Правильный выбор+
Руснарбанк,
Руснарбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
8,66%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
4 352 ₽
Ставка
8,66%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 50 000 ₽
|8,66
- ставка 9,5% годовых за первые 60 дней нахождения денежных средств во вкладе;
- далее с 61 дня ставка 8,5% годовых;
- указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- инвестиционный
- Особые условия
-
- вклад открывается только в день заключения и оплаты договора инвестиционного страхования жизни;
- при оформлении одного договора ИСЖ может быть оформлен один вклад на сумму меньшую или равную сумме по договору страхования;
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 9,5%)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 24.01.2019 10:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Правильный выбор+» в 4 городах России
14 479
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Русский Народный Банк»
- Адрес
- 115184, г. Москва, Озерковский пер., д. 3
- Сайт
- www.rusnarbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 664-88-00
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