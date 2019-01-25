Банк «Форштадт» повысил ставки по некоторым вкладам в рублях.

«Сберегай» (от 100 тыс. рублей на шесть месяцев, один и полтора года) можно оформить под 6,4—7,1% годовых (ранее — под 5,5—6,7%). Проценты ежеквартально капитализируются и могут выплачиваться вкладчику.

«Дополняй» (от 100 тыс. рублей на шесть месяцев, один и полтора года) привлекается под 6—6,4% годовых (вместо 5—6%). Пополнение возможно. Проценты выплачиваются либо капитализируются ежемесячно.

Доходность депозита «VIP» (от 3 млн рублей на полтора года) составляет 7,2% годовых (ранее — 7%). Предусмотрено пополнение и частичное расходование средств. Проценты ежемесячно капитализируются.

Кроме того, в московском офисе банка можно открыть вклад «Московский» на сумму от 1 млн рублей под 7,2%, от 3 млн рублей — под 7,3% годовых (до этого — под 7—7,1%). Срок — один год. Проценты выплачиваются ежемесячно.