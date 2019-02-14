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Форштадт,

Форштадт вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,40%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
16 080
Ставка
6,4%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день 370 дней 546 дней
от 100 000 ₽ 6,2 6,1 6
от 500 000 ₽ 6,4 6,3 6,2
181 день 370 дней 546 дней
от 800 $ 0,2 0,4 0,4
181 день 370 дней 546 дней
от 800 € 0,01 0,03 0,03
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

5 000 рублей, 100 долларов/евро; не позднее 30 календарных дней до окончания срока вклада (через Интернет-банк - без ограничений)

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях

по рублевому вкладу для пенсионеров и вкладчиков, имеющих действующий либо закрытый в течение 90 календарных дней вклад в банке сроком более 90 календарных дней

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
25.01.2019 10:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Дополняй» в 12 городах России
2 616
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Форштадт»
Адрес
460001, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 35/1
ОГРН
1025600000854
Отделения и банкоматы
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Банкоматы 15
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Телефоны
8 800 100-22-08 — единая справочная служба

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