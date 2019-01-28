Банк «Александровский» повысил ставки по вкладам в рублях.

Теперь «Максимум» (от 30 тыс. рублей) привлекается под 6,15—8% годовых (ранее — до 7,35%). Выплата процентов происходит в конце срока.

Процентные ставки по депозиту «Перспектива» (от 30 тыс. рублей) составляют 5,65—7,5% (прежде — до 6,86%), а по «Комфорту» (от 100 тыс. рублей) — 5,15—7% годовых (до этого — до 6,35%).

«Капитал» (от 3 млн рублей) можно оформить под 7—8% годовых (ранее — до 7,4%). Для трех вышеперечисленных вкладов предусмотрено пополнение. Проценты по ним ежемесячно выплачиваются либо капитализируются.

Минимальный срок размещения депозитов — три месяца, максимальный — два года.